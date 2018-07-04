За два года работы в Украине приложение Uber скачали 2,5 млн пользователей

Компания Uber поделилась свежими результатами работы и заявила о достижении отметки в 2,5 млн скачиваний приложения в Украине за два года работы. За это же время услугами сервиса по вызову такси воспользовались гости из около 80 стран мира, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По данным компании, за два года работы в Украине Uber вырос до настоящего массового сервиса, и в следующие 12 месяцев, после фокуса на росте, компания намеревается сосредоточиться на вопросах безопасности. Также планируется расширение бизнеса в новые украинские города и запуск новых сервисов в городах, где Uber уже работает.

«В то время, как поначалу автомобиль можно было найти в основном в центральных районах столицы, сегодня Uber обслуживает весь город, в том числе и окраины, которые не очень хорошо покрыты общественным транспортом. Украина важна для Uber в долгосрочной перспективе, и компания хочет продолжать строить здесь бизнес”, — отметил генеральный директор Uber в странах Центральной и Восточной Европы Алексей Стах.

Согласно исследованию, которое компания проводила в начале этого года, многим пользователям в Украине по-прежнему легче использовать для вызова такси телефон, а не приложение. Это стало причиной того, то в феврале Uber запустил в Киеве пилотный проект, который позволяет людям создавать учетную запись Uber и заказывать Uber по телефону, с помощью агента, позвонив на короткий номер 9988. В феврале-июне текущего года сервисом заказа Uber по телефону в Киеве воспользовались 23 тыс. человек.

Кроме того, за прошедший год Uber сократил время ожидания машины в Киеве с 6,2 минуты до 5,7 минуты. По данным компании, средний рейтинг водителей в Киеве составляет 4,83, а в целом по стране — 4,84; тогда как средний рейтинг в странах региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — 4,76. Средний рейтинг пользователей составляет 4,87 в Киеве и в среднем по стране.

Напомним, что недавно Uber ввел 12-часовой лимит времени вождения для водителей в системе, распространив его в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), включая Украину, с целью повышения безопасности водителей и пассажиров. Также до конца 2018 года в компании рассчитывают запустить в Украине сервис доставки еды UberEATS.

Источник: Интерфакс-Украина