За два месяца Apple iPhone 14 потеряли 32% стоимости при вторичной продаже, Samsung Galaxy S23 и Google Pixel 7 – 40% и 48%

В новом отчете Sellcell исследовано снижение стоимости флагманских смартфонов Apple, Samsung и Google. Как и в прошлом, текущая линейка iPhone 14 сохранила наибольшую остаточную ценность – 31-32% от первоначальной стоимости. Новая линейка Samsung S23 имеет в среднем на 40% более низкую цену перепродажи. Устройства Google Pixel 7 перепродаются на 48% дешевле.

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Компания изучила данные о стоимости на вторичном рынке всей линейки iPhone 14, новой линейки Samsung Galaxy S23 и линейки Pixel 7. Модели iPhone 14 и Pixel 7 были доступны около полугода, были выбраны сроки амортизации в один и два месяца, поскольку Samsung Galaxy S23 появились только в феврале.

Последние iPhone в состоянии «как новый» потеряли в цене 32,3% в первый месяц по сравнению с 41,1 и 43,1% у Galaxy S23 и Pixel 7. Через два месяца показатели iPhone действительно были примерно такими же, в то время как показатели Galaxy и Pixel продолжали снижаться. Сравнение за два месяца показало, что iPhone потерял 31% по сравнению с 43,3 и 45,9% Galaxy S23 и Pixel 7.

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В отчете также раскрывается амортизация каждой конкретной модели iPhone 14, Galaxy S23 и Pixel 7 за период в один и два месяца в состояниях «как новый» и «хорошее». При этом iPhone 14 Pro Max 128 ГБ подешевел всего на 13,6% за два месяца.

Смартфон Galaxy с наименьшим снижением стоимости – S23 Plus 256 ГБ, он подешевел на 36,4%, устройство Google, которое испытало наименьшее падение стоимости – Pixel 7 Pro 128 ГБ, обесценившийся с 39,4%.