За минувшие два года магазин Epic Games Store принёс убытки на сумму около $454 млн





Как оказалось, сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store приносит компании ежегодные убытки, исчисляемые сотнями миллионов долларов. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные в рамках судебного разбирательства.

Так, в 2019 году Epic Games потеряла $181 млн на работе магазина цифровой дистрибуции игр. В 2020 году убытки возросли уже до $273 млн. Таким образом, совокупные убытки от работы Epic Games Store составили за два года около $454 млн. В 2021 году ситуация улучшится, но не намного. Компания ожидает, что по итогам текущего года убытки уменьшатся до $139 млн. Но о выходе на безубыточность или получении прибыли от этого направления бизнеса речь пока не идёт.

Более того, и в следующем году не следует ожидать перелома ситуации. Epic Games не ожидает, что магазин будет приносить прибыль до 2023 года. В то же время в компании рассчитывают, что 12% комиссии за распространение будет вполне достаточно для покрытия эксплуатационных расходов.

Судебные документы раскрывают и другую интересную информацию. Например, только в 2020 году Epic Games потратила $444 млн, чтобы привлечь эксклюзивные игры для магазина. На протяжении этого же периода игроки потратили на покупки в магазине $700 млн, из которых $265 были потрачены на сторонние игры. Генеральный директор Epic Games Тим Суини назвал такую ситуацию долгосрочными инвестициями в развитие бизнеса. В магазине Epic Games Store сейчас насчитывается 160 млн зарегистрированных пользователей. Ежемесячно активность проявляют 56 млн активных пользователей.

Источник: techpowerup