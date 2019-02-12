За неполный месяц продаж дефицитный смартфон Redmi Note 7 разошелся тиражом более 1 млн устройств

Как известно, смартфон Redmi Note 7 — первая модель независимого бренда Redmi — вызвал нешуточный ажиотаж, став одним из самых быстро распродаваемых (если не самым быстро продающимся) смартфонов компании в истории. Буквально вчера в продажу в Китае поступила очередная партия Redmi Note 7, которая, как и все предыдущие, была распродана за считанные минуты. Вскоре после этого бренд Redmi отрапортовал о крупном достижении — с момента поступления в продажу смартфон Redmi Note 7 разошелся в количестве более 1 млн единиц. То есть, за неполный месяц (с 15 января по 11 февраля), было продано свыше 1 млн смартфонов Redmi Note 7.

Результат тем более впечатляет, если вспомнить, что Redmi Note 7 пока продается в одном только Китае, где по всем торговым площадкам уже суммарно собрано около 7 миллионов заявок от желающих приобрести новинку. То есть, продажи могли быть еще выше, если бы Xiaomi была в состоянии быстрее пополнять складские запасы. В ближайшее время Redmi Note 7 должен поступить в продажу на рынке Индии, а затем новинка доберется и до Европы, где ее ожидают немало заинтересованных покупателей. Но, как уже отмечалось ранее, прежде всего производитель должен удовлетворить спрос на домашнем рынке Китая.

Если Xiaomi сможет оперативно найти дополнительные ресурсы, нарастить объемы производства и обеспечить бесперебойные поставки модели в нужных количествах, то Redmi Note 7 в итоге вполне может разойтись тиражом в несколько десятков миллионов, став самой успешной моделью в истории компании. Самое главное тут, как и везде, не упустить момент. Кроме того, производителю определенно стоит внести соответствующие коррективы, чтобы следующие потенциальные бестселлеры — продвинутый Redmi Note 7 Pro на SoC Snapdragon 675 и бюджетный Redmi 7 на SoC Snapdragon 636 — в момент поступления продаж были в достаточных объемах. Ведь многие попросту могут не дождаться, выбрав другую интересную им модель, благо выбор сейчас есть очень большой.

Если верить недавнему отчету Canalys, в минувшем квартале Xiaomi возглавила рынок смартфонов в Украине, сместив Samsung на второе место, а также вошла в топ-5 крупнейших поставщиков в Западной Европе.

Источник: Gizmochina