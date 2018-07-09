За первое полугодие в Украине приобрели 1915 электромобилей, что в 1,5 раза выше прошлогодних показателей

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За первое полугодие 2018 года украинский парк электромобилей пополнился на 1915 авто, сообщает ассоциация «Укравтопром». Таким образом, по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года спрос на автомобили, которые работают исключительно на электротяге, вырос в полтора раза. Удовлетворение этого спроса происходило в основном за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, 1282 автомобиля этой модели с января по июнь получили украинскую прописку. Вторым по количеству первичных регистраций, с десятикратным отставанием от лидера, стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 129 автомобилистов.

Tesla Model S выбрали 95 украинцев, и это третий результат полугодия на рынке электрокаров. На четвертом месте Mercedes B Electric Drive, в активе этого электромобиля 57 регистраций, а замыкает пятерку лидеров электрический Smart Fortwo – 50 шт. Также в ТОП-10 первичного рынка электрокаров по итогам первого полугодия вошли следующие модели: Tesla Model X – 46 шт., KIA Soul EV – 37 шт., Toyota RAV-4 EV – 33 шт., Volkswagen е-Golf – 31 шт., Fiat 500е и Hyundai Ioniq с одинаковым результатом – по 26 авто.

Напомним, что по данным ассоциации «Укравтопром» за полный 2017 год в Украине приобрели 2697 электромобилей (в 2,3 раза больше, чем в 2016 году), что составляет 1,94% от общих продаж автомобилей в стране.

Источник: Укравтопром