Opera запустила браузер Neon со встроенным ИИ-агентом — доступ ограничен

Opera открыла ограниченный доступ к Neon — своему новому браузеру со встроенным искусственным интеллектом.

С сегодняшнего дня опробовать браузер Opera Neon сможет «ограниченное количество пользователей», остальных — отправят в список ожидания. Ну и важный момент, новинка требует подписки стоимостью в $19,90 в месяц.

Вот три основные опции, которые предлагает Neon для работы с ИИ:

Tasks — выполняет роль автономного рабочего пространства, которое понимает контекст и позволяет использовать искусственный интеллект для анализа, сравнения и действий с несколькими источниками одновременно.

— выполняет роль автономного рабочего пространства, которое понимает контекст и позволяет использовать искусственный интеллект для анализа, сравнения и действий с несколькими источниками одновременно. Cards — с помощью «карточек» пользователи могут сохранять наиболее часто используемые подсказки, а также комбинировать их для более сложных задач. Еще один интересный аспект этой функции — магазин, который позволяет просматривать и сохранять карточки, загруженные сообществом.

— с помощью «карточек» пользователи могут сохранять наиболее часто используемые подсказки, а также комбинировать их для более сложных задач. Еще один интересный аспект этой функции — магазин, который позволяет просматривать и сохранять карточки, загруженные сообществом. Neon Do — эта функция предлагает то, что стало известным как «агентский просмотр», но с интересной новинкой: вместо запуска сеанса в облаке, Neon Do работает в пределах вашего фактического сеанса браузера. Это означает, что агент может использовать тот факт, что вы, вероятно, уже вошли в сервисы и платформы, которые используете чаще всего, поэтому может перемещаться от вашего имени, собирать данные из вашего контекста и работать над задачей, которую вы ему поручаете.

Кроме основных функций, есть инструмент Make (создает небольшие приложения на основе запросов и потребностей пользователя) и Chat (позволяет взаимодействовать с Neon на основе контекста веб-страницы, которую пользователь просматривает).

В Opera говорят, что Neon был создан с учетом принципа конфиденциальности, по этой причине данные для входа и платежная информация остаются на устройстве, и, что, возможно, еще важнее, ничего не используется для обучения.

Neon — не единственный браузер с ИИ на рынке: в июле Perplexity запустила Comet, за ним последовал ChatGPT Agent от OpenAI; также в этом месяце Atlassian приобрела The Browser Company, которая производит браузер Dia, а Google выпустила новые функции Chrome с поддержкой Gemini.

Ранее Opera запустила браузер Air с интересными дополнениями для «психического здоровья» пользователей и концентрации внимания, а также добавила в Opera 120 встроенный ИИ-переводчик с поддержкой 40 языков, в том числе и украинского.

Источник: The Verge, 9to5mac