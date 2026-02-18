Время прощаться: Firefox прекращает поддержку Windows 7

Firefox остается единственным браузером, который продолжает получать обновления безопасности на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Однако это должно закончиться в конце этого года.





Недавно Mozilla отметила, что прекратит поддержку Firefox 115 ESR до конца 2026 года. Выход обновлений безопасности будет прекращен уже с марта для всех версий Windows, старше 10.

«Firefox 115 — последняя версия, поддерживаемая в Windows 7, 8 и 8.1. Обновления будут распространяться через канал ESR до конца февраля 2026 года. После этого пользователям следует обновить свою операционную систему, чтобы продолжать получать обновления безопасности и новые функции Firefox», — отмечается в официальном документе Mozilla.

Firefox 115 был выпущен в июле 2023 года. Это был последний браузер, который получал обновления на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. По планам Mozilla, поддержка должна была прекратиться еще в сентябре 2024 года, однако это решение дважды откладывалось. Тогда Mozilla заявила, что у нее достаточно пользователей, чтобы оправдать расходы на поддержку Firefox 115 ESR в рабочем состоянии.

Если ничего не изменится, пользователям Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 необходимо будет обновиться хотя бы до Windows 10. В этой хоть и далеко не новой версии ОС Firefox, Chrome, Edge и другие браузеры продолжают получать новые функции, обновления безопасности и многое другое.





Мы писали, что новый глава Mozilla намерен создать из Firefox современный браузер на базе ИИ. Однако в погоне за новомодным ИИ, разработчики Mozilla умудрились сделать то, чего значительная часть пользователей Firefox точно не просила. Пока открытый браузер медленно теряет позиции, компания добавляет функции искусственного интеллекта для выполнения задач, которые трудно назвать критически важными для опыта пользователя. В остальном Mozilla подтвердила, что в Firefox появится единственная опция для полного отключения всех ИИ-функций. Внутри компании ее называют AI kill switch (аварийный выключатель ИИ).

Источник: Neowin