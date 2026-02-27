Забудьте о RTX 50 Super: Nvidia предупреждает о дефиците игровых видеокарт и высоких ценах

CEO Nvidia Дженсен Хуанг предупредил, что в первом полугодии стоит ожидать дефицита игровых видеокарт.





По его словам, прогнозы относительно второй половины года пока ограничены. Учитывая уже имеющийся дефицит игровых видеокарт для ПК и ноутбуков, следует готовиться к дальнейшему повышению цен.

«Как бы мы ни стремились увеличить предложение, по нашему мнению, в течение нескольких кварталов дефицит будет очень сильным. Если ситуация улучшится к концу года, появится возможность оценить потенциальный рост по сравнению с прошлым годом», — отметил Хуанг.

Со слов главы Nvidia осталось непонятным, стал ли дефицит следствием сокращения производства игровых GPU, поскольку компания перенаправляет резервные мощности по производству кремниевых пластин с игровых видеокарт на более прибыльные графические процессоры для дата-центров, или же дефицит возник вследствие недостаточного количества модулей GDDR7, из-за стремления производителей DRAM выпускать более дорогую память HBM3E вместо GDDR7 SGRAM.

В прошлом году Nvidia заработала на продажах игровых видеокарт и профессиональных приложениях для визуализации $19,2 млрд, продав GPU GeForce более чем на $16 млрд и профессиональных графических приложений еще на $3,1 млрд. Несмотря на рост цен, в течение 2025 года спрос на игровые видеокарты GeForce был выше, чем в предыдущие 2 года.





По данным Jon Peddie Research, за первые 3 квартала прошлого года Nvidia продала 30,4 млн видеокарт, что на 200 тыс. больше, чем объем проданных компанией видеокарт за весь 2024 год (30,2 млн). Компания также сообщила, что прибыль за 4 квартал прошлого года составила $68 млрд, что на 20% больше предыдущего квартала и на 73% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом в следующем квартале нынешнего года Nvidia планирует заработать $78 млрд. Акции компании недавно выросли на 5%. Прибыль от продажи графических процессоров для датацентров за третий квартал прошлого года составила $62 млрд.

Источники: Tom’sHardware; Jon Peddie Research