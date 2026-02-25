ЦРУ тайно предупредили Apple, Nvidia и AMD о вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, — The New York Times

Правительство США предупредило руководителей крупнейших технологических компаний о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. Об этом говорится в расследовании The New York Times, которое раскрывает детали закрытого брифинга для топ-менеджеров отрасли.





В июле 2023 года директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс частно проинформировали руководителей об оценках разведки относительно военной подготовки Пекина. Среди присутствующих были гендиректор Apple Тим Кук, глава Nvidia Дженсен Хуанг, CEO AMD Лиза Су и руководитель Qualcomm Кристиано Амон.

По данным издания, разведка указала на то, что наращивание военной мощи Китая может свидетельствовать о готовности к действиям против Тайваня к 2027 году. Публично этот горизонт уже упоминали американские оборонные чиновники, но на этот раз бизнес получил самые актуальные закрытые оценки направления. Для компаний, чья бизнес-модель зависит от стабильных поставок передовых чипов, такие сроки — не абстракция, а вопрос выживания.

Тайвань производит около 90% самых современных полупроводников в мире, в основном через Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Блокада или вторжение мгновенно сорвало бы глобальные цепочки поставок чипов. Последствия ощутили бы производители потребительской электроники, инфраструктуры ИИ, автомобильная отрасль и оборонный сектор.





Брифинги состоялись на фоне курса администрации Джо Байдена на возвращение производства чипов в США через закон CHIPS and Science Act. Позже администрация Дональда Трампа активнее использовала тарифы, чтобы стимулировать изменения в закупках. Разведка пыталась убедить бизнес в том, что геополитический риск — уже не теоретический.

Впрочем, перестройка цепочек поставок идет медленно. Запуск новых фабрик в Аризоне и Техасе требует времени и миллиардных инвестиций. Даже там, где производство чипов стартует, передовые технологические процессы остаются сосредоточенными на Тайване, поэтому часть операций все равно происходит за пределами США.

После июльского брифинга 2023 года Тим Кук сказал чиновникам, что он спит «с одним открытым глазом». Тем не менее, по словам источников, Apple и другие крупные компании не стали резко увеличивать закупки чипов американского производства. Более того, Intel и Samsung Electronics потеряли часть грантов в рамках программы CHIPS из-за отсутствия подтвержденных заказчиков на внутреннее производство.

Ставки чрезвычайно высоки. Исследование 2022 года, на которое ссылается материал, прогнозировало падение ВВП США на 11% в случае серьезного нарушения поставок из Тайваня. Такой удар потенциально превысил бы последствия финансового кризиса 2008 года. За последние годы экономический рост США в значительной степени поддерживали расходы на ИИ, что еще больше повышает зависимость от стабильных поставок передовых чипов.

Расследование показывает, что американские спецслужбы четко очертили временные рамки риска для руководителей компаний, которые больше всего зависят от Тайваня. Однако между осознанием угрозы и реальными структурными изменениями в производстве остается серьезный разрыв.





