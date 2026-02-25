banner
Новости IT-бизнес 25.02.2026 comment views icon

ЦРУ тайно предупредили Apple, Nvidia и AMD о вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, — The New York Times

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

ЦРУ таємно попередили Apple, Nvidia і AMD про вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році, — The New York Times

Правительство США предупредило руководителей крупнейших технологических компаний о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. Об этом говорится в расследовании The New York Times, которое раскрывает детали закрытого брифинга для топ-менеджеров отрасли.


В июле 2023 года директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс частно проинформировали руководителей об оценках разведки относительно военной подготовки Пекина. Среди присутствующих были гендиректор Apple Тим Кук, глава Nvidia Дженсен Хуанг, CEO AMD Лиза Су и руководитель Qualcomm Кристиано Амон.

По данным издания, разведка указала на то, что наращивание военной мощи Китая может свидетельствовать о готовности к действиям против Тайваня к 2027 году. Публично этот горизонт уже упоминали американские оборонные чиновники, но на этот раз бизнес получил самые актуальные закрытые оценки направления. Для компаний, чья бизнес-модель зависит от стабильных поставок передовых чипов, такие сроки — не абстракция, а вопрос выживания.

Тайвань производит около 90% самых современных полупроводников в мире, в основном через Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Блокада или вторжение мгновенно сорвало бы глобальные цепочки поставок чипов. Последствия ощутили бы производители потребительской электроники, инфраструктуры ИИ, автомобильная отрасль и оборонный сектор.


Брифинги состоялись на фоне курса администрации Джо Байдена на возвращение производства чипов в США через закон CHIPS and Science Act. Позже администрация Дональда Трампа активнее использовала тарифы, чтобы стимулировать изменения в закупках. Разведка пыталась убедить бизнес в том, что геополитический риск — уже не теоретический.

Впрочем, перестройка цепочек поставок идет медленно. Запуск новых фабрик в Аризоне и Техасе требует времени и миллиардных инвестиций. Даже там, где производство чипов стартует, передовые технологические процессы остаются сосредоточенными на Тайване, поэтому часть операций все равно происходит за пределами США.

После июльского брифинга 2023 года Тим Кук сказал чиновникам, что он спит «с одним открытым глазом». Тем не менее, по словам источников, Apple и другие крупные компании не стали резко увеличивать закупки чипов американского производства. Более того, Intel и Samsung Electronics потеряли часть грантов в рамках программы CHIPS из-за отсутствия подтвержденных заказчиков на внутреннее производство.

Intel получит $8,5 млрд на развитие производства в США благодаря закону CHIPS and Science Act

Спецпроекты
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
ITC.ua запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026

Ставки чрезвычайно высоки. Исследование 2022 года, на которое ссылается материал, прогнозировало падение ВВП США на 11% в случае серьезного нарушения поставок из Тайваня. Такой удар потенциально превысил бы последствия финансового кризиса 2008 года. За последние годы экономический рост США в значительной степени поддерживали расходы на ИИ, что еще больше повышает зависимость от стабильных поставок передовых чипов.

Samsung инвестирует $44 млрд (вместо $17 млрд) в производство чипов в Техасе

Расследование показывает, что американские спецслужбы четко очертили временные рамки риска для руководителей компаний, которые больше всего зависят от Тайваня. Однако между осознанием угрозы и реальными структурными изменениями в производстве остается серьезный разрыв.

TSMC может заплатить США $1 млрд за непреднамеренную поставку чипов Huawei


Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple обновила систему покупки Mac на своем сайте: теперь доступны кастомизированные сборки
На 20 долларов больше: AMD назвала дату запуска и цену Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 9850X3D
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod стал новым трендом зуммеров в 2026 году и вот почему
Прогресс наглядно: эмулятор Apple Macintosh 68K работает на копеечном чипе интернета вещей
ФБР не смогли "взломать" iPhone журналистки Washington Post из-за активированного режима блокировки
Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
Китайцы нашли "древнейший ПК" в мире возрастом 2000 лет
Обошли NASA: Китай создал первое в мире ПО для измерения времени на Луне
Марк Гурман: Apple разрабатывает ИИ-кулон с Siri, как дополнение iPhone
"Картофельный гейминг": ютубер испытывает DLSS 4.5 в разрешении 77p
Владельцам iPhone начали выплачивать $95 млн за "шпионаж" из-за Siri
Самый большой в истории Apple: iPhone Fold получит аккумулятор на 5500 мАч
Китай испытал первую в мире летающую ветротурбину на 3 МВт: она обеспечивает энергией дом на 2 недели
Изменения рынка видеокарт: NVIDIA обещает поставлять все GPU, источники говорят об уменьшении на 20%, Asus сокращает модели Ti
Рост несмотря на дефицит: рынок ПК увеличился почти на 10% за год
Дизайн iPhone Fold заставит фанов Apple "переучиться" пользованию смартфоном
Антирекорд для Apple: на iOS 26 перешли лишь 15% владельцев iPhone
Процессоры AMD AM4 возвращаются: Ryzen 5 3600 снова в топ-10
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить