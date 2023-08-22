Зак Снайдер представил трейлер фильма «Мятежная луна» для Netflix и объявил дату релиза

На сцене Gamescom Opening Night Live 2023 Зак Снайдер представил фантастический фильм «Мятежная луна», который выйдет на Netflix. Как сообщалось ранее, первая часть Rebel Moon дебютирует 22 декабря, а вторая выйдет 19 апреля 2024 года.

По неофициальным данным, Netflix вложил значительные средства в «Мятежную луну». В недавнем интервью Снайдер говорил, что кроме двух уже объявленных частей фильма, ведутся разговоры о других полнометражных лентах и ​​сериале. Обе части «Мятежной луны» впоследствии получат режиссерские версии.

Ранее Зак Снайдер говорил, что «Мятежная луна» получит игровую адаптацию. К сожалению, на Gamescom Opening Night Live эта тема не получила развития.

Фильм «Мятежная луна» вдохновлен лентами Акиры Куросавы и «Звездными войнами». Собственно, он начал свое развитие как фильм о «Звездных войнах», который Снайдер предложил Lucasfilm в 2012 году. Позже проект был переосмыслен продюсером Эриком Ньюманом вместе со Снайдером, сначала как телесериал, а затем фильм Netflix.

В главной роли – София Бутелла. Другие роли играют Чарли Анне, Джимон Хонсу, Рэй Фишер, Джена Мэлоун, Стаз Нейр, Дуна Бэ, Стюарт Мартин, Руперт Фрэнд, Кэри Элвес, Кори Столл, Михиэль Хуисман, Альфонсо Эррера, Эд Скрейн, Клеопатра Коулман, Фра Фи и Риан Риз. 8 июня 2022 года к актерскому составу присоединился Энтони Хопкинс – он будет озвучивать Джимми, невероятно умного боевого робота JC1435.

Источник: IGN