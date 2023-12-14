Замена гигантского стеклоочистителя Tesla Cybertruck обойдется в $165, а новое лобовое стекло будет стоить около $2000.

Согласно каталогу запчастей для электрического пикапа Tesla, сама щетка стеклоочистителя будет стоить $75, тогда как за рычаг придется заплатить $90.

Полная замена лобового стекла обойдется в $1900, что кажется фантастической, но ожидаемой ценой для авто стоимостью от $60 000. В то же время боковые окна обойдутся от $225 до $260 за одно.

Cybertruck Wiper Arm & Blade Assembly — $165.00 Cybertruck Wiper Blade — $75.00 Reasonable. pic.twitter.com/8IFBubjf0G — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 13, 2023

Cybertruck Windshield Replacement — $1900.00 pic.twitter.com/QBhZkX2bok — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 13, 2023

Гигантский стеклоочиститель прототипов Tesla Cybertruck в свое время вызвал насмешки в сети — несмотря на его размеры и, на удивление, функциональность, дворник все равно оставлял огромный неочищенный участок на лобовом стекле.

Две недели назад Tesla наконец поставила первые киберавтомобили клиентам — через шесть лет после того, как Илон Маск впервые написал о создании автомобиля и через четыре года после того, как он продемонстрировал футуристический пикап. В то же время стоимость Cybertruck за это время взлетела по сравнению с ценами, которые миллиардер анонсировал в 2019 году. Заднеприводная версия электрического пикапа, которая не будет доступна до 2025 года, будет стоить от $60 990, тогда как в 2024 будут доступны модели с двойным (от $79 990) и тройным двигателем ($99 990).

Курс Frontend. Онлайн курс з працевлаштуванням, ставай суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Ознайомитись з курсом

Ранее Tesla вернула спорный пункт в сделку по покупке Cybertruck, который предусматривает, что компания может подать в суд или взыскать штраф в размере $50 000, если клиент «слишком рано» перепродаст автомобиль.