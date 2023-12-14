Новости Авто 14.12.2023 в 11:48 comment views icon

Замена гигантского стеклоочистителя Tesla Cybertruck обойдется в $165, а новое лобовое стекло будет стоить около $2000.

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Замена гигантского стеклоочистителя Tesla Cybertruck обойдется в $165, а новое лобовое стекло будет стоить около $2000.

Согласно каталогу запчастей для электрического пикапа Tesla, сама щетка стеклоочистителя будет стоить $75, тогда как за рычаг придется заплатить $90.

Полная замена лобового стекла обойдется в $1900, что кажется фантастической, но ожидаемой ценой для авто стоимостью от $60 000. В то же время боковые окна обойдутся от $225 до $260 за одно.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Senior Python developer for DOKKA Brocoders

Адміністратор піцерії м.Іваго-Франківськ, вул. Галицька 112д Pronto Pizza, з/п 18500

WordPress Full-Stack Developer Markupus

Гигантский стеклоочиститель прототипов Tesla Cybertruck в свое время вызвал насмешки в сети — несмотря на его размеры и, на удивление, функциональность, дворник все равно оставлял огромный неочищенный участок на лобовом стекле.

Две недели назад Tesla наконец поставила первые киберавтомобили клиентам — через шесть лет после того, как Илон Маск впервые написал о создании автомобиля и через четыре года после того, как он продемонстрировал футуристический пикап. В то же время стоимость Cybertruck за это время взлетела по сравнению с ценами, которые миллиардер анонсировал в 2019 году. Заднеприводная версия электрического пикапа, которая не будет доступна до 2025 года, будет стоить от $60 990, тогда как в 2024 будут доступны модели с двойным (от $79 990) и тройным двигателем ($99 990).

Курс Frontend.
Онлайн курс з працевлаштуванням, ставай суперніндзя, який може з нуля створити сайт.
Ознайомитись з курсом

Ранее Tesla вернула спорный пункт в сделку по покупке Cybertruck, который предусматривает, что компания может подать в суд или взыскать штраф в размере $50 000, если клиент «слишком рано» перепродаст автомобиль.

Жесткая конструкция и угловатый дизайн Tesla Cybertruck вызывают опасения по поводу безопасности – эксперты

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
На онлайн-конференції «НаЗахід 24» розкажуть, як просуватись на західні ринки. Як потрапити безкоштовно
Hillel IT School запустила освітній проєкт для айтівців-новачків. Всі процеси показують в реаліті-шоу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить