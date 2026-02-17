tradfi
Запуск Xiaomi 17 в Европе запланировали на 28 февраля: без Pro и "заднего" дисплея

Вадим Карпусь

Серия смартфонов Xiaomi 17, которая вышла в Китае еще в прошлом году, может наконец появиться на европейском рынке уже 28 февраля, однако без одной из самых интересных версий. Об этом сообщает Dealabs.


Линейка Xiaomi 17 дебютировала в сентябре 2025 года и одной из первых получила флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако главной особенностью стали не только мощные характеристики, но и дисплей на задней панели. Модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max оснащены дополнительным экраном на «спинке», который выполняет практические функции и одновременно выделяет смартфоны среди конкурентов. Впрочем, по данным утечки, именно эти версии не появятся в Европе — по крайней мере на старте продаж.

Официальный запуск в Европе запланирован на 28 февраля — фактически накануне выставки MWC 2026 в Барселоне. Базовая версия Xiaomi 17 будет стартовать с ценника €999 за конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. Старшая модель Xiaomi 17 Ultra, которую компания представила в декабре, будет стоить от €1499 за версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Стоит отметить, что Pro-модели могут остаться эксклюзивом для других рынков. Похожая ситуация уже была с Xiaomi 15 Pro — он так и не появился в Европе. Зато позже компания выпустила глобально ориентированный Xiaomi 15T Pro на базе чипа MediaTek. Поэтому нынешнее решение выглядит логичным продолжением стратегии, хотя отсутствие модели с задним дисплеем вряд ли порадует часть фанатов бренда.


Что касается цветов, стандартный Xiaomi 17 предложат в версии Black, Venture Green, Ice Blue и Alpine Pink. Xiaomi 17 Ultra будет доступен в Black, White и Starlit Green.

