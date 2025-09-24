Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro: с Dimensity 9400+, UFS 4.1, обновленной камерой и увеличенной батареей

Последнеий привет прошлого поколения 15 поступил за день до выхода Xiaomi 17. Флагманы Xiaomi 15T получили больший дисплей и батарею, лучшую камеру и остальные компоненты.

Обе модели почти имеют тот же дисплей 6,83″ OLED с разрешением 1280 x 2772 пикселей, его максимальная яркость составляет 3200 нит. Экран поддержит DC dimming для контроля ШИМ, HDR10+ и Dolby Vision. В Xiaomi 15T Pro дисплей работает на частоте 144 Гц, а у базового 15T она ограничена 120 Гц. Также оба телефона имеют стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятор на 5500 мАч и HyperOS 3 «из коробки».

Xiaomi 15T Pro

Внутри 15T Pro работает процессор Dimensity 9400+ с системой охлаждения 3D IceLoop. Да, ему уже год, а MediaTek только что анонсировала чип 9500, но должно хватить «за глаза». Телефон оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ накопителем данных UFS 4.1.

Основная камера построена на базе того же 50 МП Light Fusion (1/1,31″) от OmniVision, что и в прошлом году. Матрица с пикселями 1,2 мкм и расположена за объективом f/1,62 с оптической стабилизацией изображения. Новым является 50 МП телеобъектив 5x/115 мм, f/3.0, тоже с OIS — больше, чем 2.6x/60 мм в прошлогодней модели. Ультраширокоугольная камера имеет 12 МП сенсор и объектив 120° 15 мм. Селфи-камера на 32 МП имеет объектив 90° 21 мм.

Все три задние камеры могут записывать видео HDR10+ (4K / 30 к/с). Основная камера также снимает видео в формате 8K / 30 к/с, а также 4K / 120 к/с. Поддерживается формат 4K/60 к/с в 10-битном режиме Log с поддержкой LUT.

Новый Pro тоньше прошлогоднего (7,96 мм), благодаря раме из алюминиевого сплава 6M13. Однако весит он примерно столько же — 210 г. Телефон имеет защиту IP68 и может погружаться в пресную воду на глубину до 3 м (раньше это было 2 м). Обе модели 15T имеют защиту Gorilla Glass 7i на передней и стекловолокнистой задней панелях.

15T Pro предлагает более быструю зарядку, чем в 15T мощностью 90 Вт и беспроводной зарядкой HyperCharge мощностью 50 Вт. Xiaomi обещает более 15 часов непрерывного использования. телефон поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 и NFC, а также офлайн-связь с голосовым чатом между двумя телефонами на расстоянии до 1,9 км (1,3 км в 15T).

Xiaomi 15T

Телефон базируется на Dimensity 8400-Ultra, но также имеет систему охлаждения 3D IceLoop. В нем установлены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ или 512 ГБ UFS 4.1. Xiaomi 15T поддерживает только проводную зарядку мощностью 67 Вт, Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0.

В 15T отсутствует сенсор Sony, который был у, его заменил Light Fusion 800. Это аналогичный по размеру 1/1,5″ 50 МП с размером пикселей 1,0 мкм. Камера имеет объектив f/1,7 с оптической стабилизацией. Модель оснащена телеобъективом 2x/46 мм с сенсором 50 МП. Также есть сверхширокоугольная камера на 12 МП и селфи-камера на 32 МП.

15T не может снимать видео 8K, но поддерживает HDR10+ в формате 4K 30 кадров/с и 10-битный Log в формате 4K 60 кадров/с. Оба телефона имеют объективы Leica Summilux и улучшенные режимы Portrait Master.

Xiaomi 15T Pro доступен в цветах Black, Gray и Mocha Gold по цене €799.90 / 12 ГБ + 256 ГБ, €899.90 / 12 ГБ + 512 ГБ и €999.90 12 ГБ + 1 ТБ. Xiaomi 15T имеет несколько отличную цветовую гамму Black, Gray и Rose Gold (немного светлее). Модель 12 ГБ + 256 ГБ стоит €649,90, а за 12 ГБ + 512 ГБ просят €699,90.

Источник: GSMArena