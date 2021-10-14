Застосунок «Київ Цифровий» завантажили вже більше 1 мільйона користувачів (підсумки роботи)
Керівник цифровізації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич зазначив, що міський застосунок «Київ Цифровий» завантажили вже понад 1 мільйон користувачів.
Зазначимо, що у цьому році в застосунку з’явився прямий інструмент е-демократії (голосування за Громадський бюджет), вдосконаленні сервіси паркування та оплати проїзду в громадському транспорті. У найближчих планах — інтеграція у застосунок моніторингу якості повітря, розкладу руху громадського транспорту, подання електронних петицій та багато іншого.
Підсумки роботи застосунку з 5 січня 2021 року:
- понад 400 тисяч транспортних карт у застосунку, кияни купували поїздки та проїзні у «КЦ» понад 2,5 мільйони разів;
- користувачі оплатили проїзд за допомогою QR-квитків з екрана смартфона майже 7 мільйонів разів;
- водії оплатили паркування в застосунку 130 тисяч разів, повернули близько 55 тисяч евакуйованих авто та сплатили понад 80 тисяч штрафів;
- містяни отримали понад 200 тисяч повідомлень у застосунку від Центральної Диспетчерської Служби з питань ЖКГ 1557;
- користувачі залишили понад 2 тисячі відгуків у App Store і Google Play”
Джерело: КМДА