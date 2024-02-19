Новости Украина 19.02.2024 в 13:16 comment views icon

Завершен розыгрыш футболки с подписью Залужного. Вместе мы собрали 105 тыс. грн. для 3-й штурмовой!

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Завершен розыгрыш футболки с подписью Залужного. Вместе мы собрали 105 тыс. грн. для 3-й штурмовой!

З 10-го до 17 февраля мы проводили очередной сбор и аукцион для помощи медикам 3-й штурмовой.

Сегодня с радостью можем рассказать, что мы не только успешно собрали сумму, на которую рассчитывали, но и превзошли ее.

Было собрано 105.749 грн!

Завершен розыгрыш футболки с подписью Залужного. Вместе мы собрали 105 тыс. грн. для 3-й штурмовой!

На эти деньги уже заказаны и едут в Украину:

  • Гемостатические бинты
  • Окклюзионные наклейки
  • Турникеты
  • IT-clamp — устройство для остановки узловых кровотечений
  • Костный доступ Nio

Детальный отчет с фото опубликуем, когда будем передавать все это героям из 3-й штурмовой.

Всем спасибо, вместе мы сила!

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Завершен розыгрыш футболки с подписью Залужного. Вместе мы собрали 105 тыс. грн. для 3-й штурмовой!

Также, с радостью поздравляем победителя аукциона. Футболку «Город первого хлопка — Белгород» с подписью «Железного генерала» Валерия Залужного получит господин Алексей, который 13-го февраля прислал аж 40.000 грн!

Просьба к господину Алексею написать контакты для отправки приза на [email protected]

А мы на этом останавливаться, конечно, не планируем и уже сегодня после обеда анонсируем новый сбор и аукцион.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


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