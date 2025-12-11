"Здесь произошло что-то очень плохое": украинский трейлер фильма "Сайлент Хилл. Возвращение", релиз — 22 января

Компания Adastra Cinema представила официальный украинский трейлер фильма «Сайлент Хилл. Возвращение», который экранизирует игру Silent Hill 2.

По сюжету, таинственное письмо заставляет Джеймса Сандерленда отправиться в мистический Сайлент Хилл на поиски потерянной любви. Однако вместо оживленного городка, мужчина попадает в жуткий центр настоящих кошмаров и ужасных монстров.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Клуб молодых миллиардеров») и Ханна Эмили Андресон («Пила 8»). Режиссером снова выступил Кристоф Ганс, который работал над «Сайлент Хилл» 2006 года. Интересно, что изначально он хотел экранизировать именно вторую часть игры, поскольку считал ее самой любимой среди фанов и очень эмоциональной. Однако в конце концов взялся за первую, чтобы подать историю загадочного городка последовательно.

Ранее Ганс подтвердил, что монстров в ленте будут играть танцоры и акробаты в протезном гриме, как и в первом фильме. По мнению режиссера, сюжет фильма «препарирует» известный миф об Орфее, который спускается в подземное царство за своей Эвридикой, однако он одновременно полон остроты и опасности, ведь разворачивается в настоящем городе кошмаров.

Silent Hill 2 — это психологический survival horror с элементами экшена и квеста, который был издан Konami в 2001 году. Почти сразу игра стала бестселлером и в настоящее время входит в перечень лучших игр всех времен. Как отмечали разработчики, ее художественный стиль формировался под влиянием киноработ Дэвида Кроненберга, Дэвида Финчера, Альфреда Хичкока и Дэвида Линча. Неудивительно, что рано или поздно этот игровой шедевр должен был получить свою киноадаптацию.

Фильм «Сайлент Хилл. Возвращение» выйдет в украинских кинотеатрах 22 января 2026 года.

Трейлер (на украинском)