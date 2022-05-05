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Зеленский анонсировал United24 — глобальную инициативу для поддержки Украины. Ее частью стала новая платформа для сбора пожертвований

Зеленский анонсировал United24 — глобальную инициативу для поддержки Украины. Ее частью стала новая платформа для сбора пожертвований

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание глобального проекта United24, который стремится объединить людей со всего мира (от правительств разных стран и международных фондов, от промышленных гигантов до фэшн-брендов, от звезд кино и музыки до общественных и политических деятелей) в их желании помочь нашему государству. Ее презентация прошла 5 мая на донорской конференции в Варшаве, где будет объявлен план Маршала для Украины.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.
Слава Украине!

Первая составляющая United24 — одноименная единая платформа для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины, которые будут направлены профильными министерствами на самые главные нужды. Главная цель — увеличить объемы пожертвований в пользу нашего государства, обеспечить эффективность и прозрачность их распределения.

Сайт United24 главным образом нацелен на англоязычную аудиторию и имеет соответствующую версию, поэтому просьба по возможности активно делиться с друзьями, проживающими в других странах мира.

Каждый может сделать пожертвование в один клик из любой страны. Это могут быть как некоторые сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы ежедневно сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет именно тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины»,

Владимир Зеленский,

Президент Украины

Особенности фандрайзинговой платформы United24:

  • возможность сделать пожертвование в один клик из любой страны мира;
  • средства поступают на официальные счета НБУ, закрепленные за профильными министерствами;
  • НБУ раз в 24 часа отчитывается о количестве собранных средств;
  • министерства направляют средства на первоочередные нужды и отчитываются об их использовании раз в неделю.

Зеленский анонсировал United24 — глобальную инициативу для поддержки Украины. Ее частью стала новая платформа для сбора пожертвований

Помощь будет распределяться по трем направлениям:

  1. Армия и разминирование — поддержка военных, закупка шлемов, бронежилетов, амуниции, спасательной техники, а также разминирование объектов;
  2. Гуманитарная и медицинская помощь — обеспечение Украины медикаментами, медицинским оборудованием и транспортом и восстановление медицинских учреждений, пострадавших в результате военных действий;
  3. Восстановление Украины — восстановление объектов критической инфраструктуры, а именно: дорог, мостов, школ и больниц; восстановление электроснабжения, связи, водоснабжения.

Зеленский анонсировал United24 — глобальную инициативу для поддержки Украины. Ее частью стала новая платформа для сбора пожертвований

Платформа принимает пожертвования классическим способом в фиатных валютах (кредитная карта, банковский перевод, PayPal), а также в криптовалютах.

Партнером платформы United24 стала консалтингово-аудиторская компания «Делойт Украина», являющаяся частью международной сети Deloitte. Один из мировых лидеров отрасли, входящий в «большую четверку» аудиторских компаний, будет ежеквартально проверять сводный отчет всех министерств. Вскоре к платформе по сбору средств United24 будут добавлены другие проекты и программы, отмечают в офисе Президента.


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