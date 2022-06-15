Растаможка авто через «Дію» — как будет работать услуга (+ пример расчёта таможенных платежей по новым правилам)

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе правительство поддержало законопроекты о быстром растаможивании легковых автомобилей прямо в приложении «Дія». А теперь в интервью ресурсу «Экономическая правда» министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, как будет работать эта услуга.

Отмечается, что для запуска этой услуги следует принять соответствующий закон. Правительство его уже одобрило, теперь его должны рассмотреть и поддержать депутаты. После принятия закона услугу планируется запустить примерно через месяц. Следовательно, запустить услугу растаможки автомобиля через «Дію» до 1 июля, как говорили чиновники ранее, вероятно уже не получится.

По словам Федорова, оценка стоимости растаможки автомобиля больше не будет производиться на основе субъективной оценки таможенника. Человеческий фактор убирается из процесса оценки автомобиля. Владельцу для растаможки авто достаточно ввести в приложение год производства, марку, модель, объём двигателя транспортного средства и определённые неизменные параметры.

«На основе формулы, определённой в нормативно-правовых актах Украины, приложение автоматически считает, сколько нужно заплатить за растаможку», — заявляет министр.

Определенную таким образом сумму можно будет уплатить сразу в приложении. Также предусмотрена возможность отложить уплату и уведомить государственные органы о пересечении границы автомобилем, подлежащим растаможке. После растаможивания информация автоматически попадёт во все государственные органы. Следовательно, всю процедуру растаможки и оплаты можно будет провести через приложение «Дія». На таможне будет достаточно пересечь границу, и не нужно будет проходить какие-либо процедуры по растаможке.

Дополнительно глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев привёл пример расчёта стоимости растаможивания автомобиля с помощью приложения «Дія». Также он опубликовал формулу расчета стоимости платежей и соответствующих коэффициентов в зависимости от параметров авто.