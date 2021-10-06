Зеленський ветував законопроєкт «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, який мав легалізувати криптовалюти в Україні, повідомила пресслужба Офісу президента.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому базовий законопроєкт № 3637 про «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти в Україні та остаточно врегулювати операції з ними. Документ визначав правовий статус віртуальних активів, а також надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Ми детально розповідали про ініціативу в нашому попередньому матеріалі.

5 жовтня Зеленський повернув парламенту закононопроєкт зі своїми пропозиціями. Законопроєктом передбачено створення нового органу центральної виконавчої влади для регулювання ринку віртуальних активів, що, на думку президента, «потребуватиме значних видатків з державного бюджету». То ж президент пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що щоденний оборот віртуальних активів в Україні становить близько 1 млрд грн, але ринок знаходиться в «тіні». Він також зазначив, що на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви — Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

В НБУ своєю чергою заявили, що віртуальні активи не повинні безпосередньо використовуватися для розрахунків за товари й послуги».