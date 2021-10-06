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Зеленський ветував законопроєкт «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти

Зеленський ветував законопроєкт «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти

Зеленський ветував законопроєкт «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, який мав легалізувати криптовалюти в Україні, повідомила пресслужба Офісу президента.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому базовий законопроєкт № 3637 про «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти в Україні та остаточно врегулювати операції з ними. Документ визначав правовий статус віртуальних активів, а також надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Ми детально розповідали про ініціативу в нашому попередньому матеріалі.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи», який легалізує криптовалюти в Україні

5 жовтня Зеленський повернув парламенту закононопроєкт зі своїми пропозиціями. Законопроєктом передбачено створення нового органу центральної виконавчої влади для регулювання ринку віртуальних активів, що, на думку президента, «потребуватиме значних видатків з державного бюджету». То ж президент пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що щоденний оборот віртуальних активів в Україні становить близько 1 млрд грн, але ринок знаходиться в «тіні». Він також зазначив, що на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви — Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

В НБУ своєю чергою заявили, що віртуальні активи не повинні безпосередньо використовуватися для розрахунків за товари й послуги».

НБУ: «Віртуальні активи не повинні безпосередньо використовуватися для розрахунків за товари й послуги»

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