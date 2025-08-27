Новости Наука и космос 27.08.2025 comment views icon

Земля очень маленькая: новое фото нашей планеты и Луны с расстояния 290 млн км

Олександр Федоткін

Космический зонд NASA «Психея» по пути к одноименному астероиду сделал интересные снимки Земли и Луны с расстояния в 290 км. 

Зонд должен добраться до астероида Психея в 2029 году. А по дороге космический аппарат тестирует собственные камеры и делает пробные снимки, такие как фото Земли и Луны с расстояния в 290 км.

20 и 23 июля две камеры космического аппарата сделали несколько фото с выдержкой около 10 секунд. Были сфотографированы два объекта которые выглядят как точки, сияющие отраженным солнечным светом на фоне звездного неба в созвездии Овна.

Снимки Земли и Луны с расстояния около 290 километров/NASA

Многоспектральный космический аппарат «Психея» имеет две идентичные камеры с фильтрами и телескопическими объективами. Это позволит сделать фото поверхности астероида «Психея» в разных длинах волн света. Цвет и спектр этого космического объекта позволят раскрыть детали относительно его состава

Например, Луна и астероид Веста имеют схожие выступы и неровности в спектрах, которые потенциально могли бы быть обнаружены и на «Психее». Ученые заинтересованы в изучении этого астероида, поскольку это может помочь понять механизм формирования каменистых планет с металлическими ядрами, как наша Земля. 

Выбирая цели для тестирования и калибровки тепловизора, ученые ищут тела, светящиеся отраженным солнечным светом, как, например, астероид Психея. Они также изучают объекты со знакомым спектром, чтобы можно было сравнить предыдущие данные телескопов или космических аппаратов об этих объектах с данными, полученными с помощью приборов «Психеи».

Траектория движения космического аппарата «Психея»/NASA

Ранее в этом году «Психея» фотографировала Юпитер и Марс для калибровки — диапазоны этих объектов имеют более красный оттенок, чем синие тона Земли. Эта проверка также прошла успешно. Чтобы определить, меняются ли характеристики тепловизора, ученые также сравнивают данные различных тестов. Таким образом, когда космический аппарат выйдет на орбиту Психеи, ученые смогут быть уверены, что прибор ведет себя ожидаемым образом.

«После этого мы, возможно, обратим внимание на Сатурн или Весту, чтобы продолжить тестирование устройств визуализации. Мы собираем «карточки» Солнечной системы с этих различных небесных тел и пропускаем их через наш калибровочный конвейер, чтобы убедиться, что получаем правильные результаты», — объяснил руководитель проекта из Университета штата Аризона в Темпе, Джим Белл. 

В конце июня команда инженеров также провела целый ряд испытаний магнитометра, установленного на «Психее» и спектрометра гамма-излучения и нейтронов. Как отметил руководитель проекта миссии в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Боб Мейс, пока все идет хорошо и все готовы к дальнейшей работе. В мае 2026 года «Психея» должна пролететь вблизи Марса. Этот пролет станет следующим важным этапом в истории космического аппарата, который использует гравитацию Красной планеты, чтобы добраться до астероида Психея. 

Источник: NASA

