Новости Устройства 29.08.2023 в 16:14

Zenfone 10 — не последний. ASUS опровергла закрытие базовой линейки смартфонов

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Юрій Орос

Автор новин

ASUS оперативно опровергла слухи о закрытии линейки смартфонов Zenfone.

Zenfone 10 — не последний. ASUS опровергла закрытие базовой линейки смартфонов

Заявление ASUS:

Хотим опровергнуть слухи о том, что ASUS Zenfone 10 станет последним поколением серии и линейка ASUS Zenfone будет закрыта. Это не соответствует действительности. Мы продолжим выпускать две наши основные линейки телефонов — ROG Phone и Zenfone.

Еще в компании попросили следить за следующими анонсами, в том числе относительно 2024 модельного ряда. Ранее слухи утверждали, что компания по сути объединит две свои линейки под брендом ROG Phone, но согласно заявлению ASUS, и ROG Phone и Zenfone в дальнейшем «будут жить».

Asus Zenfone 10 — компактний 5,9-дюймовий флагман на Snapdragon 8 Gen 2. Від €800

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