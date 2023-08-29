Zenfone 10 — не последний. ASUS опровергла закрытие базовой линейки смартфонов

ASUS оперативно опровергла слухи о закрытии линейки смартфонов Zenfone.

Заявление ASUS:

Хотим опровергнуть слухи о том, что ASUS Zenfone 10 станет последним поколением серии и линейка ASUS Zenfone будет закрыта. Это не соответствует действительности. Мы продолжим выпускать две наши основные линейки телефонов — ROG Phone и Zenfone.

Еще в компании попросили следить за следующими анонсами, в том числе относительно 2024 модельного ряда. Ранее слухи утверждали, что компания по сути объединит две свои линейки под брендом ROG Phone, но согласно заявлению ASUS, и ROG Phone и Zenfone в дальнейшем «будут жить».