Новости

Жетоны из обшивки сбитого российского Су-34 за донаты в фонд Drones for Ukraine

Жетоны из обшивки сбитого российского Су-34 за донаты в фонд Drones for Ukraine

Фонд Drones for Ukraine предлагает стать владельцем ударного истребителя СУ-34, хотя бы частично. За пожертвования в фонд от $1000 любой желающий может получить жетон, сделанный из сбитого российского самолета.

«Вы можете получить брелок ограниченной серии из оригинального куска российского штурмовика Су-34 «Фулбэк», сбитого в марте 2022 года во время боя за Киев».


Организатором сбора стал волонтер Юрий Высовень, который на своей странице рассказал о том, как ему пришла идея сделать такие жетоны.

«Я долго думал, как собрать больше денег на дроны для ВСУ. Очевидно, что нужно собирать не в Украине, потому что те, кто хотел, уже задонатил. Нужно подключать широкую аудиторию».

Юрий Высовень

Волонтер просит украинцев не донатить, потому что после победы обязательно сделает еще жетоны.

«Я вам потом обязательно сделаю еще. И не за $1000, всем хватит. ВСУ поставляет сбитые самолеты для переработки большим оптом».

Юрий Высовень

Рекомендации: Как правильно использовать дроны во время войны


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить