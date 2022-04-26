Жетоны из обшивки сбитого российского Су-34 за донаты в фонд Drones for Ukraine

Фонд Drones for Ukraine предлагает стать владельцем ударного истребителя СУ-34, хотя бы частично. За пожертвования в фонд от $1000 любой желающий может получить жетон, сделанный из сбитого российского самолета.

«Вы можете получить брелок ограниченной серии из оригинального куска российского штурмовика Су-34 «Фулбэк», сбитого в марте 2022 года во время боя за Киев».

Як руській літак за 50млн перетворюєтся на дрони для ЗСУ. pic.twitter.com/nS0PhIVXu7 — Yuri 縛師 Vysoven (@vysoven) April 26, 2022



Организатором сбора стал волонтер Юрий Высовень, который на своей странице рассказал о том, как ему пришла идея сделать такие жетоны.

«Я долго думал, как собрать больше денег на дроны для ВСУ. Очевидно, что нужно собирать не в Украине, потому что те, кто хотел, уже задонатил. Нужно подключать широкую аудиторию». Юрий Высовень

Волонтер просит украинцев не донатить, потому что после победы обязательно сделает еще жетоны.