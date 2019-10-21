Живьем консоль Sony PlayStation 5 для разработчиков выглядит еще необычнее, чем на картинках





Sony пока не показала, как будет выглядеть PlayStation 5 и контроллер к ней, хотя и раскрыла немало подробностей касательно особенностей следующего поколения игровой консоли, которая, как мы уже знаем, поступит в продажу к рождественскому сезону 2020 года. Но вот на днях на канале ZONEofTECH в YouTube вышло видео, где живьем показана версия PlayStation 5 для разработчиков. Фото устройства авторам канала прислал один из обладателей девкита. К тому же, оно полностью соответствуют ранним утечкам и патентным изображениям, так что инсайду вполне можно верить.

Итак, как можно видеть, отличительной внешней особенностью реального девкита PlayStation 5 является широкий V-образный вырез с вентиляционными отверстиями вверху и не большие вентиляционные решетки по бокам. Все это вместе с изогнутыми формами корпуса придает устройству достаточно футуристический дизайн, причем живьем все выглядит еще необычнее, чем на рендерах.

На передней панели можно насчитать шесть портов USB, кнопки включения/сброса, кнопка загрузки/выгрузки диска и отверстие привода, а также кнопки System Init и Network Init. Над интерфейсными разъемами находится объектив встроенной камеры.

Стоит еще раз отметить, что на фото показана версия PlayStation 5 из набора для разработчиков, тогда как финальная (потребительская) версия консоли с большой вероятностью будет выглядеть иначе. Насколько сильно она будет отличаться, еще предстоит узнать. Но форма корпуса и этот вырез должны сохранится и в финальном варианте.

Источник: ZONEofTECH