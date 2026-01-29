Жизнь после Линуса: разработчики Linux создали план действий на 72 часа на случай ухода "отца" ОС

Linux поделилась «планом непрерывности»: разработчики рассказали, что будут делать, если 56-летний «отец» ОС Линус Торвальдс отойдет от дел по разным причинам.





Они подготовили отдельный документ, где расписано, как проект будет действовать в такой ситуации. «План непрерывности» добавили в официальную документацию ядра перед релизом Linux 6.19-rc7. Его можно знать в разделе Documentation/process, и он описывает конкретные шаги.

Разработка ядра давно не завязана на одном человеке. Над «сердцем» ОС постоянно работают более сотни мейнтейнеров. Однако обычно именно Торвальдс связывает изменения в главном репозитории, что является финальным шагом для обновления. И вот на случай, если он больше не сможет это делать, у проекта теперь есть четкий сценарий действий.

Когда возникнет такая ситуация, управление процессом берет на себя $ORGANIZER. Это либо организатор последнего саммита мейнтейнеров, либо председатель Технического совета Linux Foundation. В течение 72 часов он должен собрать ключевых разработчиков для обсуждения онлайн или офлайн, чтобы все, кто реально влияет на развитие ядра, смогли присоединиться.





Если саммит не проводился более 15 месяцев, состав участников определяет Технический совет. На встрече решают, кто и как дальше будет управлять главным репозиторием ядра, чтобы проект оставался стабильным в переходный период. Организационные вопросы возьмет на себя Linux Foundation.

«Следующие шаги будут сообщены более широкому сообществу через список рассылки ksummit@lists.linux.dev. Linux Foundation, по указаниям Технического совета, «примет необходимые меры для поддержки и реализации этого плана», — говорится в документе.

Идея заранее создать «план Б» не появилась на пустом месте. Его обсуждали еще на Саммите разработчиков ПО в 2025 году, где представили разные варианты: «плавный переход», если Торвальдс сам решит отойти от дел; сценарий, если это произойдет внезапно. Однако сам Линус еще раньше поднял эту тему на Open Source Summit 2024.

«Некоторые люди, наверное, до сих пор разочарованы, что я все еще здесь. Я имею в виду, что разработчики «ядра» стареют, это абсолютная правда», — говорил Торвальдс.

При этом он акцентировал, что новые люди постоянно приходят и за несколько лет могут вырасти до ключевых ролей. По его словам, в Linux всегда хватало сильных разработчиков, которые способны взять управление на себя. Кроме того, не только «отец» ОС разрабатывает планы по развитию сообщества открытого кода, поэтому команда имеет много шансов справиться с проектом.

Источник: The Register