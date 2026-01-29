Новости Софт 29.01.2026 comment views icon

Жизнь после Линуса: разработчики Linux создали план действий на 72 часа на случай ухода "отца" ОС

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Життя після Лінуса: розробники Linux створили план дій на 72 години на випадок відходу "батька” ОС

Linux поделилась «планом непрерывности»: разработчики рассказали, что будут делать, если 56-летний «отец» ОС Линус Торвальдс отойдет от дел по разным причинам.


Они подготовили отдельный документ, где расписано, как проект будет действовать в такой ситуации. «План непрерывности» добавили в официальную документацию ядра перед релизом Linux 6.19-rc7. Его можно знать в разделе Documentation/process, и он описывает конкретные шаги.

Разработка ядра давно не завязана на одном человеке. Над «сердцем» ОС постоянно работают более сотни мейнтейнеров. Однако обычно именно Торвальдс связывает изменения в главном репозитории, что является финальным шагом для обновления. И вот на случай, если он больше не сможет это делать, у проекта теперь есть четкий сценарий действий.

Когда возникнет такая ситуация, управление процессом берет на себя $ORGANIZER. Это либо организатор последнего саммита мейнтейнеров, либо председатель Технического совета Linux Foundation. В течение 72 часов он должен собрать ключевых разработчиков для обсуждения онлайн или офлайн, чтобы все, кто реально влияет на развитие ядра, смогли присоединиться.


Если саммит не проводился более 15 месяцев, состав участников определяет Технический совет. На встрече решают, кто и как дальше будет управлять главным репозиторием ядра, чтобы проект оставался стабильным в переходный период. Организационные вопросы возьмет на себя Linux Foundation.

«Следующие шаги будут сообщены более широкому сообществу через список рассылки ksummit@lists.linux.dev. Linux Foundation, по указаниям Технического совета, «примет необходимые меры для поддержки и реализации этого плана», — говорится в документе.

Идея заранее создать «план Б» не появилась на пустом месте. Его обсуждали еще на Саммите разработчиков ПО в 2025 году, где представили разные варианты: «плавный переход», если Торвальдс сам решит отойти от дел; сценарий, если это произойдет внезапно. Однако сам Линус еще раньше поднял эту тему на Open Source Summit 2024.

«Некоторые люди, наверное, до сих пор разочарованы, что я все еще здесь. Я имею в виду, что разработчики «ядра» стареют, это абсолютная правда», — говорил Торвальдс.

При этом он акцентировал, что новые люди постоянно приходят и за несколько лет могут вырасти до ключевых ролей. По его словам, в Linux всегда хватало сильных разработчиков, которые способны взять управление на себя. Кроме того, не только «отец» ОС разрабатывает планы по развитию сообщества открытого кода, поэтому команда имеет много шансов справиться с проектом.

Источник: The Register

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки
Удаление неудачного обновления Windows 11 KB5074109 ведет к ошибке, Microsoft выпускает уже второй патч
Google Pixel 10 получили Android 16 QPR2: много улучшений интерфейса и пользовательского опыта
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Windows App "забыл" как входить в систему после январского обновления ОС
Microsoft закрыла официальный способ активации Windows 10 и 11 в офлайне
Владельцы 500 млн ПК не хотят обновляться до Windows 11, а еще 500 млн не могут, — руководитель Dell
Программист создал планировщик задач процессора для Linux на основе гороскопа
2025 год на Pornhub: Украина выпала из топ-15 по трафику, зрителей с Linux стало больше на 20%, а Android все еще доминирует над iOS
15 новых функций iPhone с iOS 26.2
Меню "Выполнить" Windows 11 меняется впервые за 30 лет
Google Pixel 4 возвращается к жизни с новой прошивкой LineageOS 23
Разработчик заставил Adobe Photoshop 2021 и 2025 работать на Linux
Windows 11 получает новые функции "Блокнот" и Paint, одновременно ломая запуск программ
Обновление Windows 11 отправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
OnePlus теперь блокирует смартфоны после установки "более старой" прошивки
Тест: ускоренный "Проводник" Windows 11 потребляет в два раза больше памяти, но работает ли он быстрее?
RemoveWindowsAI: этот скрипт вычистит весь ИИ из Windows 11 за секунды
Прогресс наглядно: эмулятор Apple Macintosh 68K работает на копеечном чипе интернета вещей
Много скриншотов Android 17: главный экран и меню настроек
Утечка планов Apple на iOS 26.4, 27 и 28: персонализированная Siri, точное расположение "потерянных" AirPods и другое
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить