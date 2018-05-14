Злоумышленники возвращают вредоносное ПО в магазин Google Play, просто меняя название приложений

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На протяжении последних месяцев компания Google вела активную борьбу с вредоносным программным обеспечением на платформе Android. Но по данным Symantec, борьбу вряд ли можно назвать успешной.

Symantec обнаружила 7 мошеннических приложений, которые ранее были удалены из Google Play, но затем вернулись в магазин просто под новыми названиями и якобы от новых издателей. В новых версиях использовались названия, позиционирующие зловреды в качестве приложений для повышения продуктивности, также применялись официальные изображения Google (для получения административных привилегий и маскировки собственных иконок), чтобы скрыть их истинную сущность.

После установки приложения не проявляли вредоносной активности на протяжении 4 часов, чтобы у пользователей не возникло подозрений на их счёт. Затем приложения начинали выводить рекламу и открывать вредоносные сайты.

Не уточняется, насколько широкое распространение получили новые версии приложений, так как Google уже удалила их из магазина.

Источник: Engadget