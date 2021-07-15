Знешкоджена СБУ «майнінг-ферма» виявилася IT-компанією, яка легально купувала електроенергію у «Вінницяобленерго»





Минулого тижня СБУ повідомила, що її співробітники викрили та задокументували незаконний відбір великих обсягів електричної енергії у Вінниці. Зловмисники начебто майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго». Зазначалося, що це була найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці: було вилучено майже 5 тис. одиниць комп’ютерної техніки. За даними СБУ, зловмисники через незаконний відбір електроенергії щомісяця могли наносити збитків від 5 до 7 млн грн. Про викриття такої великої майнінг-ферми написали не лише українські засоби масової інформації, а й іноземні ресурси. Пізніше з’явилися припущення, що мова могла йти не про майнінг-ферму, а ігрову ботоферму.

Однак нові дані свідчать, що висновки СБУ виявилися хибними. У всякому разі, так стверджують адвокати, що представляють українську компанію ММІ Engineering, про яку, як виявилося, і йшлося в релізі СБУ. Відмічається, що компанія займається розробкою програмного забезпечення, обслуговуванням мереж і тренуванням систем штучного інтелекту. Крім того, вона уклала всі необхідні договори, законно займала приміщення та отримувала електроенергію. Адвокат Максим Бойко, який представляє компанію в цій справі, зазначив, що правоохоронці надали неправдиву інформацію в релізі, наприклад:

Твердження про те, що діяльність компанії була незаконною, і вона відбирала світло з міських мереж, і через неї могли залишитися без світла городяни. За словами адвокатів, у ММІ Engineering укладені договори з АТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енер Вінниця» на поставку електроенергії. Компанія платить за рахунками за комерційним тарифом згідно показань лічильників.

У компанії також укладено договір на оренду приміщення по вул. Енергетична, 6А, в якому і проходив обшук. Це колишнє приміщення «Вінницяобленерго», яке належить зараз компанії «Альфа Енерджі».

Правоохоронці проводили обшук у зв’язку з розслідуванням дій службових осіб компанії «Альфа Енерджі», саме їх підозрювали у незаконному майнінгу. Компанія ММІ Engineering в документах на обшук не згадується. Однак вилучено було саме обладнання ММІ Engineering. Компанія не прокоментувала питання про те, яка конкретно діяльність велася в приміщенні, в якому відбувався обшук, і як використовувалося вилучене обладнання.

За даними ММІ Engineering, обшук повністю паралізував діяльність компанії. Вартість вилученого обладнання складає близько 30 млн грн, і що компанія намагається його повернути. Через обшуку у неї також виникли складності з іноземними інвесторами, які тепер сумніваються в доцільності подальших інвестицій та бачать в них ризики. За даними держреєстрів, власник ММІ Engineering – компанія «Зафар ТЕХНОЛОДЖИ» з ОАЕ.

Слід додати, у самій «Вінницяобленерго» офіційно заявили, що в зазначених приміщеннях ніколи не працювали майнінговие ферми. А фахівці компанії не виявили слідів незаконного забору енергії під час обшуку:

«Фахівці нашої компанії разом з представниками управління Державної інспекції енергонагляду у Вінницькій області було залучено в якості експертів. В ході обстеження представники контролюючого органу не виявили жодного факту крадіжки електричної енергії. Тому інформація про багатомільйонні крадіжки електроенергії не відповідає дійсності», — заявили в «Вінницяобленерго».

Юристи компанії ММІ Engineering звернулися зі скаргами на незаконні дії СБУ в Печерський районний суд Києва (за рішенням якого і проводився обшук), а також до Офісу Генерального прокурора.

Джерело: AIN