Зонд «Паркер» увидел момент зарождения солнечного ветра на расстоянии 8 млн километров

Солнечный ветер просто «кишит» заряженными частицами, которые могут как «зажигать» Полярное сияние, так и выводить из строя спутники и электрическую инфраструктуру на Земле. Несмотря на его влияние, нам мало что известно о силах, создающих этот поток, где он зарождается и что ускоряет его движение к нашей планете.

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Солнечный ветер вырывается наружу с мощностью, из-за которой его трудно увидеть существующим космическим аппаратам, однако это удалось «Паркеру» – зонду NASA, запущенному в 2018 году в космос для изучения внешней короны Солнца. Аппарат оказался на достаточно близком расстоянии до светила, чтобы получить изображение региона, откуда происходит солнечный ветер.

Ранее ученые NASA предполагали, что солнечный ветер зарождается близко к поверхности, а затем проходит сквозь «дыры» в короне Солнца, прежде чем отправиться в космос. То, что снял «Паркер», наконец подтвердило их гипотезы.

«Быстрый солнечный ветер, заполняющий гелиосферу, происходит из глубоких областей открытого магнитного поля на Солнце, называемых «корональными дырами», — говорится в исследовании, недавно опубликованном в Nature.

Корональные дыры – это области в солнечной короне, где снижена плотность и температура плазмы (как правило, плотность в таких областях примерно в 100 раз меньше, чем в обычных областях короны). Исследователи говорят, что данные, полученные «Паркером» свидетельствуют о том, что эти отверстия являются источником солнечного ветра.

«Заряженные частицы выбрасываются солнцем через корональные дыры подобно тому, как вода вырывается из душевой лейки».

«Паркер» обнаружил потоки наиболее высокоэнергетических частиц в плазме, вытекающей из корональных дыр. Эти частицы также встречаются в так называемом быстром солнечном ветре, который почти вдвое быстрее медленного солнечного ветра, и развивающих скорость около 800 км/с.

Понимание того, откуда начинается солнечный ветер, поможет ученым предсказать, когда он направляется к нам и как быстро достигнет нашей планеты, что позволит защитить спутники, электросети и другое чувствительное оборудование. Это особенно важно, поскольку мы приближаемся к солнечному максимуму, когда сверхбыстрые порывы солнечного ветра могут поразить Землю.

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