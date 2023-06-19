Новости Наука и космос 19.06.2023 в 18:48

Зонд «Паркер» увидел момент зарождения солнечного ветра на расстоянии 8 млн километров

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Солнечный ветер просто «кишит» заряженными частицами, которые могут как «зажигать» Полярное сияние, так и выводить из строя спутники и электрическую инфраструктуру на Земле. Несмотря на его влияние, нам мало что известно о силах, создающих этот поток, где он зарождается и что ускоряет его движение к нашей планете.

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Солнечный ветер вырывается наружу с мощностью, из-за которой его трудно увидеть существующим космическим аппаратам, однако это удалось «Паркеру» – зонду NASA, запущенному в 2018 году в космос для изучения внешней короны Солнца. Аппарат оказался на достаточно близком расстоянии до светила, чтобы получить изображение региона, откуда происходит солнечный ветер.

Надзвичайний «‎зір» зонда «‎Паркер» вловив момент зародження сонячного вітру на відстані 8 млн кілометрів
Иллюстративное изображение зонда NASA «Паркер», наблюдающего за Солнцем. Источник: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Ранее ученые NASA предполагали, что солнечный ветер зарождается близко к поверхности, а затем проходит сквозь «дыры» в короне Солнца, прежде чем отправиться в космос. То, что снял «Паркер», наконец подтвердило их гипотезы.

«Быстрый солнечный ветер, заполняющий гелиосферу, происходит из глубоких областей открытого магнитного поля на Солнце, называемых «корональными дырами», — говорится в исследовании, недавно опубликованном в Nature.

Корональные дыры – это области в солнечной короне, где снижена плотность и температура плазмы (как правило, плотность в таких областях примерно в 100 раз меньше, чем в обычных областях короны). Исследователи говорят, что данные, полученные «Паркером» свидетельствуют о том, что эти отверстия являются источником солнечного ветра.

«Заряженные частицы выбрасываются солнцем через корональные дыры подобно тому, как вода вырывается из душевой лейки».

«Паркер» обнаружил потоки наиболее высокоэнергетических частиц в плазме, вытекающей из корональных дыр. Эти частицы также встречаются в так называемом быстром солнечном ветре, который почти вдвое быстрее медленного солнечного ветра, и развивающих скорость около 800 км/с.

Понимание того, откуда начинается солнечный ветер, поможет ученым предсказать, когда он направляется к нам и как быстро достигнет нашей планеты, что позволит защитить спутники, электросети и другое чувствительное оборудование. Это особенно важно, поскольку мы приближаемся к солнечному максимуму, когда сверхбыстрые порывы солнечного ветра могут поразить Землю.

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  • Солнечный зонд «Паркер» запущен 12 августа 2018 года. В 2021 году исследователи объявили, что космический аппарат впервые вошел в солнечную корону и находился на расстоянии примерно 13 миллионов километров от центра звезды, когда пересек ее внешнюю атмосферу. Данные, собранные космическим кораблем, показали, что солнечный ветер может достигать скорости до 1 миллиона км/ч. По состоянию на 17 марта 2023 года космический аппарат совершил 15 близких подходов к Солнцу, приблизившись на 6,1 млн км и пролетая мимо звезды со скоростью 587 000 км/ч.

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