На Netflix вышел аниме-сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» — сиквел к трилогии игр Tomb Raider

Анимационный сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» с сегодняшнего дня транслируется на Netflix — для просмотра доступны 8 эпизодов длительностью до 30 минут каждый (украинской озвучки нет, но есть субтитры).

Сериал является прямым сиквелом к трилогии игр Tomb Raider Survivor.

«После событий трилогии Лара Крофт оставила своих друзей, чтобы отправиться на более опасные сольные приключения, однако должна снова вернуться, когда из ее дома похищают могущественный китайский артефакт. Преследование перенесет героиню в кругосветное приключение и в глубины забытых гробниц, где она будет вынуждена столкнуться со своим настоящим я и решить, каким героем хочет стать».

Озвучила культового археолога Хейли Этвелл (Пэгги Картер в играх вселенной Marvel), тогда как Аллен Мальдонадо дал голос Зипу, а Эрл Бейлон повторит роль Джоны из видеоигр.

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером выступает Таша Хуо («Ведьмак: Происхождение»).