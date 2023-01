Amazon создаст кинематографическую вселенную Лары Крофт: студия работает над фильмом и сериалом по франшизе видеоигр Tomb Raider

Amazon работает над экранизацией франшизы Tomb Raider – The Hollywood Reporter утверждает, что сценарий к сериалу напишет Фиби Уоллер-Бридж, а Deadline добавляет, что студия работает еще и над фильмом.

Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву») будет работать как сценарист и исполнительный продюсер шоу, однако роль какого-либо из персонажей она вряд ли на себя возьмет.

Сериал и фильм могут стать более крупной экранизированной франшизой, чем адаптация God of War, о которой объявили в декабре. Вместе с тем Amazon выпустит следующую игру Tomb Raider от Crystal Dynamics.

В последние годы кинопроизводители все чаще берутся за адаптацию видеоигр: аниме-сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» / Cyberpunk: Edgerunners от Netflix стал хитом, а The Last of Us от HBO уже продолжили на второй сезон после выхода всего двух эпизодов.

Адаптациям Tomb Raider придется конкурировать со многими другими видеоиграми, находящимися в разработке. Netflix снимает сериал Horizon Zero Dawn, Peacock разрабатывает шоу Twisted Metal, а премьера фильма Gran Turismo от Sony запланирована на 11 августа.

Netflix также работает над аниме-версией Tomb Raider с Powerhouse, студией, которая анимировала Castlevania. В нем Хейли Этвелл, актриса сыгравшая Пегги Картер в разных проектах Marvel, озвучит Лару Крофт.

Ранее MGM потеряла права на создание фильмов о расхитительнице гробниц после того, как кинолента с Алисией Викандер в главной роли провалилась в прокате (фильм собрал около 274 миллионов долларов по всему миру).

До этого роль Лары Крофт исполняла Анджелина Джоли, которая снялась сразу в двух фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» (2003). Блокбастеры студии Paramount собрали 432 млн долларов в прокате.

Источник: THR, The Verge, PCgamer