«Звездные войны»: Lucasfilm сделала цифровой ремастер трейлера «Скрытой угрозы» на 25-ю годовщину фильма

Лента «Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза» вышла на экраны 19 мая 1999 года, почти 16 лет спустя после премьеры «Возвращение джедая». Lucasfilm перезапустила фильм в кинотеатрах и сделала цифровой ремастер трейлера в разрешении 4K.

Приквел оригинальной трилогии вышел на экраны 19 мая 1999 года и стал началом рассказа о происхождении Энакина Скайуокера. Оригинальный актерский состав «Призрачной угрозы» включал Юэна Макгрегора, Лиама Нисона, Натали Портман, Сэмюэла Джексона и Софию Копполу, а также других звезд. «Призрачная угроза» стала началом трилогии фильмов-приквелов, которая включала «Attack of Clones» 2002 года и «Revenge of the Sith» 2005 года.

ЛеАндре Томас, менеджер франчайзинговых видеоактивов Lucasfilm, сценарист и режиссер аниме-сериала «Звездные войны: Видение», рассказывает, что трейлер отсканировали из оригинального 35 мм негатива, чтобы переделать его в разрешении 4K. «Скрытая угроза» — единственный из трех приквелов, снятый на пленку.

Во время перезапуска в кино «Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза» удалось стать третьим фильмом по сборам на прошлых выходных.

Источник: ScreenRant