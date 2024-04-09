Игра Star Wars Outlaws выйдет 30 августа и будет стоить от ₴2299 — сюжетный трейлер

Ubisoft вместе с Lucasfilm Games объявили дату запуска Star Wars Outlaws — первой игры о Звездных войнах с открытым миром. Доступен официальный трейлер, а также новые подробности.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna и ПК в Ubisoft Connect с рекомендованной розничной ценой $69,99 за базовую игру.

Подписчики на Ubisoft+, а также владельцы редакций Gold Edition или Ultimate Edition получат трехдневный ранний доступ. Те, кто сделает предварительный заказ до 30 августа, получат Bonus Pack Kessel Runner, который включает скины для спидера Кей и ее корабля, «Первооткрыватель» («Trailblazer»).

Ubisoft подробности сюжетной линии Star Wars Outlaws, в центре которой — «хитрая негодяйка» Кей Весс и ее компаньон Никс, которые ищут возможности в жизни.

«В эту эпоху правление Империи отвлекает внимание на восстание, которое не прекращается, и это ведет к золотому веку преступного мира. Проделки Кей, как опытного вора, привлекают внимание Слиро, лидера нового преступного синдиката Зерек Беш. После того, как Слиро объявляет вознаграждение за голову Кей, последней предлагают единственный шанс на свободу — совершить одно из величайших ограблений всех времен. Кей и Никс должны ориентироваться в галактическом подполье, укрепляя свою репутацию среди легендарных преступных организаций: синдиката Пайка, картеля Хаттов, клана Ашига и Багрового рассвета, чтобы получить поддержку, необходимую для завершения миссии».

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Кей и Никс будут путешествовать по галактике, чтобы получить необходимые ресурсы и команду для финального ограбления. Они будут путешествовать по разным локациям, как знаковым, так и новым: Канто-Байт, Киджими, Татуин, Акива и саванна Тошара. По дороге Кей будет исследовать шумные города, лететь по обширным ландшафтам на своем спидере и пилотировать корабль в дебрях космоса. Когда что-то пойдет не так, «Первооткрыватель» также поможет им преследовать, уклоняться и атаковать, чтобы получить преимущество в воздушных боях с Империей и другими врагами.

В Украине же цены такие (PlayStation Store):

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Источник: Variety