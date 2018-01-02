«Звездные войны: Последние джедаи» стал самым кассовым фильмом 2017 года в США благодаря рывку в последние дни года

В конце прошлой недели, когда мы публиковали материал о наиболее «кассовых» студиях Голливуда, самым доходным фильмом года в американском прокате была картина «Красавица и чудовище». Второе место занимал фильм «Звездные войны: Последние джедаи», который вышел в прокат всего несколько недель назад. Но в последние дни года лидер по кассовым сборам в США сменился.

В последний уикэнд 2017 года (29, 30 и 31 декабря) фильм «Звездные войны: Последние джедаи» смог собрать в прокате в США $52,44 млн. В результате этого, совокупные сборы за весь 2017 год (точнее, за неполные последние 3 недели года, прокат стартовал 14 декабря) составили $517,14 млн. Благодаря столь успешному рывку в последние дни года фильм «Звездные войны: Последние джедаи» вышел на лидирующую позицию по сборам, оттеснив «Красавицу и чудовище» на второе место ($504,01 млн). Эта картина вышла в прокат 17 марта 2017 года. Оба фильма сняла Disney, которая также стала самой кассовой кинокомпанией в США по итогам 2017 года.

Третью строчку рейтинга занял фильм «Чудо-женщина» с показателем $412,56 млн кассовых сборов в США. Прокат этого фильма начался 4 июня 2017 года.

Источник: meownauts