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Disney второй год подряд стала самой «кассовой» киностудией США
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Disney второй год подряд стала самой «кассовой» киностудией США

Disney второй год подряд стала самой «кассовой» киностудией США

По данным отчёта comScore, Disney стала самой «кассовой» киностудией 2017 года. Фактически, отчёт включает данные с 1 января по 25 декабря 2017 года, но за оставшуюся неделю ситуация вряд ли изменится в худшую для Disney сторону. Скорее, наоборот, её отрыв от преследователей лишь увеличится.

На протяжении 2017 года Disney смогла собрать в США $2,27 млрд кассовых сборов. Наиболее успешными фильмами студии оказались «Звездные войны: Последние джедаи» и «Красавица и чудовище». По состоянию на 25 декабря на долю Disney приходилось 21,3% от всех кассовых сборов. На втором месте расположилась Warner Bros. с показателем $2,02 млрд кассовых сборов или 18,9% доли рынка. Учитывая, что популярный фильм «Звездные войны: Последние джедаи» лишь недавно вышел в прокат и продолжает показывать отличные результаты в прокате, отрыв Disney в последнюю неделю года ещё больше увеличится. Добавим, в прошлом году эти кинокомпании расположились на таких же позициях. В 2016 году Disney собрала кассу в $2,85 млрд, а Warner Bros. – $1,88 млрд.

Причём, Disney умудряется оставаться лидером, выпуская значительно меньше фильмов, чем другие студии Голливуда: 16 в 2016 году и всего лишь 12 в 2017 году. Для сравнения, Warner Bros. выпустила в 2016 году 37 фильмов и в 2017 году – 31 фильм. Студия Universal, занявшая третью строчку рейтинга с показателем $1,49 млрд кассовых сборов (14% доли рынка), выпустила в прокат 17 фильмов в этом году и 20 фильмов в 2016 году (но тогда она заняла 4-е место). Прошлогодний бронзовый призёр 20th Century Fox теперь опустился на 4 строчку рейтинга с 38 фильмами, снятыми в 2017 году.

Наиболее кассовым фильмом Disney оказался «Красавица и чудовище» с домашними сборами на уровне $504 млн. Далее следуют «Звездные войны: Последние джедаи» (прокат продолжается), «Стражи галактики. Часть 2» ($389,8 млн), «Тор: Рагнарёк» ($309,1 млн) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» ($172,6).

Warner Bros. в этом году впервые с 2009 года смогла преодолеть рубеж в $2 млрд кассовых сборов. Наиболее успешным оказался фильм «Чудо-женщина» с показателем $412 млн. Далее расположились «Оно» ($327 млн), «Лига справедливости» ($223,6 млн), «Дюнкерк» ($188 млн) и «Лего Фильм: Бэтмен» ($175,8 млн).

Наиболее кассовыми фильмами Universal в 2017 году оказались «Гадкий я 3» ($264 млн), «Форсаж 8» ($225,7 млн), «Прочь» ($175 млн), «Сплит» ($138 млн) и «Улётные девочки» ($115 млн).

Кинокомпания 20th Century Fox смогла собрать в прокате США $1,37 млрд (12,8% доли рынка) благодаря успехам фильмов «Логан» ($225 млн), «Босс-молокосос» ($175 млн), «Скрытые фигуры» ($167 млн), «Планета обезьян: Война» ($148,8 млн). Фильмы «Kingsman: Золотое кольцо» и «Убийство в «Восточном экспрессе»» собрали в прокате менее $100 млн. Как мы знаем, недавно Disney купила 21st Century Fox за $52,4 млрд.

Прочие киностудии собрали в прокате США менее $1 млрд.

Источник: variety

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