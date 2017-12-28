Disney второй год подряд стала самой «кассовой» киностудией США

По данным отчёта comScore, Disney стала самой «кассовой» киностудией 2017 года. Фактически, отчёт включает данные с 1 января по 25 декабря 2017 года, но за оставшуюся неделю ситуация вряд ли изменится в худшую для Disney сторону. Скорее, наоборот, её отрыв от преследователей лишь увеличится.

На протяжении 2017 года Disney смогла собрать в США $2,27 млрд кассовых сборов. Наиболее успешными фильмами студии оказались «Звездные войны: Последние джедаи» и «Красавица и чудовище». По состоянию на 25 декабря на долю Disney приходилось 21,3% от всех кассовых сборов. На втором месте расположилась Warner Bros. с показателем $2,02 млрд кассовых сборов или 18,9% доли рынка. Учитывая, что популярный фильм «Звездные войны: Последние джедаи» лишь недавно вышел в прокат и продолжает показывать отличные результаты в прокате, отрыв Disney в последнюю неделю года ещё больше увеличится. Добавим, в прошлом году эти кинокомпании расположились на таких же позициях. В 2016 году Disney собрала кассу в $2,85 млрд, а Warner Bros. – $1,88 млрд.

Причём, Disney умудряется оставаться лидером, выпуская значительно меньше фильмов, чем другие студии Голливуда: 16 в 2016 году и всего лишь 12 в 2017 году. Для сравнения, Warner Bros. выпустила в 2016 году 37 фильмов и в 2017 году – 31 фильм. Студия Universal, занявшая третью строчку рейтинга с показателем $1,49 млрд кассовых сборов (14% доли рынка), выпустила в прокат 17 фильмов в этом году и 20 фильмов в 2016 году (но тогда она заняла 4-е место). Прошлогодний бронзовый призёр 20th Century Fox теперь опустился на 4 строчку рейтинга с 38 фильмами, снятыми в 2017 году.

Наиболее кассовым фильмом Disney оказался «Красавица и чудовище» с домашними сборами на уровне $504 млн. Далее следуют «Звездные войны: Последние джедаи» (прокат продолжается), «Стражи галактики. Часть 2» ($389,8 млн), «Тор: Рагнарёк» ($309,1 млн) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» ($172,6).

Warner Bros. в этом году впервые с 2009 года смогла преодолеть рубеж в $2 млрд кассовых сборов. Наиболее успешным оказался фильм «Чудо-женщина» с показателем $412 млн. Далее расположились «Оно» ($327 млн), «Лига справедливости» ($223,6 млн), «Дюнкерк» ($188 млн) и «Лего Фильм: Бэтмен» ($175,8 млн).

Наиболее кассовыми фильмами Universal в 2017 году оказались «Гадкий я 3» ($264 млн), «Форсаж 8» ($225,7 млн), «Прочь» ($175 млн), «Сплит» ($138 млн) и «Улётные девочки» ($115 млн).

Кинокомпания 20th Century Fox смогла собрать в прокате США $1,37 млрд (12,8% доли рынка) благодаря успехам фильмов «Логан» ($225 млн), «Босс-молокосос» ($175 млн), «Скрытые фигуры» ($167 млн), «Планета обезьян: Война» ($148,8 млн). Фильмы «Kingsman: Золотое кольцо» и «Убийство в «Восточном экспрессе»» собрали в прокате менее $100 млн. Как мы знаем, недавно Disney купила 21st Century Fox за $52,4 млрд.

Прочие киностудии собрали в прокате США менее $1 млрд.

Источник: variety