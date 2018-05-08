Первый сервер для задач искусственного интеллекта на новой архитектуре от IBM

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) стремительно меняет все отрасли бизнеса: от производства до услуг. В банках он обрабатывает документы, в корпорациях – автоматизирует процесс закупок, в телекоммуникациях и ритейле – обрабатывает запросы и комментарии клиентов, в промышленности – читает проектную документацию и находит расхождения на ранних стадиях, что помогает снижать расходы. Востребованность искусственного интеллекта в разных сферах обусловлена способностью обрабатывать данные быстрее и успешнее человеческого мозга. За прошедшие пять лет в развитие ИИ было вложено 33 млрд долл., и рынок продолжает расти колоссальными темпами. С точки зрения бизнеса, искусственный интеллект — это технология создания интеллектуальных машин и интеллектуальных компьютерных программ: сюда входят и машинное обучение, и компьютерное зрение, и прогнозирование, когнитивное вычисление.

В современной сложной ИТ-среде технологии искусственного интеллекта и машинного обучения становятся необходимостью, вынуждая компании задумываться о том, как задействовать новшества с пользой для своего бизнеса. Для развития бизнес-ориентированного искусственного интеллекта очень важны следующие факторы: скорость обработки данных, разнообразие источников данных и объём данных. Так, для соответствия растущей потребности рынка инновационная компания IBM в плотном сотрудничестве с альянсом OpenPower Foundation, в который помимо IBM входят Google, Mellanox, Nvidia и ряд других известных ИТ-компаний, разработала принципиально новый чип IBM Power9, предназначенный для серверов, обслуживающих приложения искусственного интеллекта, связанных с большим объемом вычислений, а также для построения суперкомпьютеров.

Число ядер для IBM Power9 увеличено в два раза по сравнению с предыдущим поколением процессоров, улучшена и производительность отдельного ядра. В нем поддерживаются ряд новых протоколов и технологий, а также усовершенствована иерархия встроенной кэш-памяти. Все эти нововведения позволят увеличить прирост производительности по сравнению с процессорами прошлых поколений от 50% до 100%.

Серверы на IBM Power9 являются уникальными в своём роде системами для работы с технологиями искусственного интеллекта и когнитивными вычислениями. Глубокое обучение и создание самообучающихся систем становятся выполнимыми задачами при помощи IBM Power9.

Первой моделью сервера, реализованного на базе нового процессора IBM Power9, является архитектура IBM AC922 Power Systems. Данная архитектура ориентирована на реализацию современных многопоточных нагрузок и, в том числе, оптимизирована для решения задач искусственного интеллекта и систем глубокого обучения на базе Linux. Новые серверы AC922 на базе процессора IBM Power9 впервые в отрасли включили такие новейшие технологии, как шина PCI-Express 4.0 и следующие поколения коммутирующей матрицы NVIDIA NVLink, способные ускорить пропускную способность в 9,5 раз.

Серверы на IBM Power9 уже получили признание на международной арене: компания Google остановила свой выбор на архитектуре от IBM, а суперкомпьютеры “Summit” и “Sierra” для обработки данных на основе IBM Power9 в будущем могут стать самыми мощными в мире. Компания IBM представила лучший в отрасли сервер для технологий искусственного интеллекта и является вендором, который может предоставить заказчикам инфраструктуру вместе с передовым оборудованием и программным обеспечением на базе инновационных технологий.

Являясь IBM Gold Business Partner, компания SI BIS анонсирует прием заявок на внедрение решений на основе Power Systems. Учитывая многолетний опыт реализации комплексных проектов компанией SI BIS наши клиенты смогут выбрать системы различной производительности в зависимости от задач, которые необходимо решить для конкретного бизнеса.

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