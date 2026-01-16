Софт Новости 16.01.2026 comment views icon

В Украине заработал Samsung Internet: новый ПК-браузер со встроенным блокировщиком рекламы

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Україні запрацював Samsung Internet: новий ПК-браузер з вбудованим блокувальником реклами

В Украине стал доступен ПК-браузер Samsung Internet для Windows со встроенным блокировщиком рекламы и функциями Galaxy AI. Пока что это бета-версия.

Samsung Internet давно интегрирован на смартфоны и планшеты компании, а теперь получил версию для ПК. Браузер работает на Windows 10 и 11 и ориентирован на пользователей, которые уже пользуются устройствами Galaxy. Основной акцент сделан на синхронизации и интеграции между телефоном и компьютером.

Настольная версия поддерживает синхронизацию истории просмотров, закладок и данных для входа через Samsung Pass. Благодаря этому можно быстро продолжать работу или просматривать сайты при переходе с телефона на ПК и обратно. Все это происходит без ручной настройки.

У Samsung Internet на старте встроенные ИИ-функции Galaxy AI. Если говорить конкретно, то речь идет об инструменте для быстрого просмотра страниц и перевода контента, знакомом как Browsing Assist. Функция помогает быстрее разобраться с большими текстами и иностранными сайтами без сторонних сервисов.

Главная Samsung Internet

Компания также перенесла в ПК-версию функции конфиденциальности из мобильного браузера. Среди них упоминается «Умное предотвращение отслеживания» для блокировки сторонних cookie. И добавлена отдельная панель управления приватностью, где собраны все настройки безопасности.

Компания прямо позиционирует Samsung Internet как часть своего видения «окружающего искусственного интеллекта». Сейчас браузер запущен для пользователей в США и Корее, но он также появился и для украинских пользователей Windows. Полноценный релиз ожидается позже.

Источник: Android Headlines

