Налоговая упростила процесс закрытия ФОП, так как 450 тыс. украинских предпринимателей ожидают снятия с учета более трех лет





Государственная налоговая служба Украины сообщила об активизации работы по снятию с учета физических лиц-предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность. По данным ГНСУ, на сегодняшний день около 452 тыс. налогоплательщиков-физических лиц (ФОП), которые не осуществляли предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность и не имеют налоговых рисков, ожидают снятия с налогового учета более трех лет.

Для оптимизации процесса снятия с учета без проведения проверки ФОП, которые фактически не осуществляли хозяйственную деятельность, ГНС утверждены методические рекомендации — это значительно упрощает и ускоряет механизм прекращения деятельности таких плательщиков. В данных рекомендациях определен механизм организации работы комиссий по рассмотрению вопросов целесообразности/нецелесообразности проведения проверок физических лиц и форма заключения допроверочного анализа о нецелесообразности проведения проверки.

В итоге только за две последних недели сентября 2020 году более 8 тыс. физических лиц были сняты с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок. По словам пресс-службы ГНСУ, работа по снятию с налогового учета налогоплательщиков-физических лиц, подавших заявления на прекращение и не имеющих долгов перед государством, продолжается.

Напомним, что недавно Государственная налоговая служба Украины разработала новый онлайн-сервис infoTAX для упрощения ведения отчетности и уплаты налогов.

На первом этапе работы этого сервиса плательщики с помощью мессенджеров Telegram и Viber будут иметь возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, напоминание о необходимости представления отчетности и уплаты налогов. На втором этапе предусмотрено предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате налогов в «два клика», оповещения о возникновении налогового долга. После проведения необходимого тестирования и разработки полноценной функциональности вышеуказанный сервис будет интегрирован в государственную систему «Дія».

Источник: ГНСУ