Налоговая служба запустила онлайн-сервис возвращения излишне уплаченных налогов
Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги или пеню без визита в налоговую инспекцию.
Благодаря этому теперь налогоплательщики могут управлять собственными переплатами не выходя из офиса или дома. Все, что нужно — компьютер, доступ в интернет и электронная цифровая подпись.
Заявку на возврат налогов можно будет подать онлайн с помощью электронного кабинета плательщика и системы «Единое окно представления электронной отчетности». Как отмечают в налоговом ведомстве, заявление, поданное в форме электронного документа, мгновенно попадает в соответствующий электронный журнал. Это существенно сокращает время на его обработку и позволяет значительно уменьшить общий срок возврата средств.
Ежегодно около 132 тыс. налогоплательщиков заполняют такие заявки. Соответственно, теперь они смогут существенно сэкономить свое время.
Источник: Facebook