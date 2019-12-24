Налоговая служба запустила онлайн-сервис возвращения излишне уплаченных налогов

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Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги или пеню без визита в налоговую инспекцию.

Благодаря этому теперь налогоплательщики могут управлять собственными переплатами не выходя из офиса или дома. Все, что нужно — компьютер, доступ в интернет и электронная цифровая подпись.

Заявку на возврат налогов можно будет подать онлайн с помощью электронного кабинета плательщика и системы «Единое окно представления электронной отчетности». Как отмечают в налоговом ведомстве, заявление, поданное в форме электронного документа, мгновенно попадает в соответствующий электронный журнал. Это существенно сокращает время на его обработку и позволяет значительно уменьшить общий срок возврата средств.

Ежегодно около 132 тыс. налогоплательщиков заполняют такие заявки. Соответственно, теперь они смогут существенно сэкономить свое время.

Источник: Facebook