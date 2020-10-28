Налоговая разработала новый онлайн-сервис infoTAX для упрощения ведения отчетности и уплаты налогов, позже его функциональность интегрируют в «Дію»
В ноябре текущего года Государственная налоговая служба Украины запустит новый электронный сервис «infoTAX», сообщил председатель ГНС Алексей Любченко во время совместного брифинга с вице-премьер-министром — Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.
На первом этапе работы этого сервиса плательщики с помощью мессенджеров Telegram и Viber будут иметь возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, напоминание о необходимости представления отчетности и уплаты налогов.
На втором этапе предусмотрено предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате налогов в «два клика», оповещения о возникновении налогового долга. По заверениям разработчиков, доступ к новому сервису infoTAX будет надежно защищен и проходить через обязательную идентификацию лица с помощью ID-банкинга или квалифицированной электронной подписи.
После проведения необходимого тестирования и разработки полноценной функциональности вышеуказанный сервис будет интегрирован в государственную систему «Дія».
Напомним, что всего за семь дней после выхода обновленной версии приложения «Дія» пользователями было оплачено штрафов и долгов на общую сумму 760 тыс. грн.
Источник: ГНСУ