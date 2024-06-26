Технологии Новости 26.06.2024 в 12:42 comment views icon
Статья с  

ChatGPT стал доступным для всех пользователей Mac

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Популярное приложение ChatGPT от OpenAI стало доступно для всех пользователей Mac. До этого пользоваться приложением на Mac могли только пользователи с подпиской ChatGPT Plus.

После инсталляции ChatGPT нужно нажать на клавиатуре Option + Space, после чего откроется интерфейс чата, в котором и можно задать вопрос.

ChatGPT для Mac должен облегчить пользователям доступ к ИИ и сможет отвечать на вопросы об электронной почте, делать скриншоты.

Также можно будет разговаривать с ChatGPT со своего рабочего стола и искать свои прошлые разговоры.

Онлайн-курс "Операційний менеджмент" від Laba.
Перейдіть від хаосу до системних операційних процесів за 7 тижнів.Навчіться грамотно керувати ресурсами та систематично підвищувати ефективність під менторством експерта з 14+ роками досвіду.
Про курс

Кроме того, пользователи смогут загружать файлы и другие фотографии через приложение для macOS и просить резюмировать какой-то длинный текст.

Онлайн-курс "Операційний менеджмент" від Laba.
Перейдіть від хаосу до системних операційних процесів за 7 тижнів.Навчіться грамотно керувати ресурсами та систематично підвищувати ефективність під менторством експерта з 14+ роками досвіду.
Про курс

Существует и встроенный режим для голосовых разговоров с ChatGPT.

OpenAI сделал последнюю версию ChatGPT, GPT-4o, доступной бесплатно, но для ограниченного количества запросов.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить