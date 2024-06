ChatGPT стал доступным для всех пользователей Mac

Популярное приложение ChatGPT от OpenAI стало доступно для всех пользователей Mac. До этого пользоваться приложением на Mac могли только пользователи с подпиской ChatGPT Plus.

После инсталляции ChatGPT нужно нажать на клавиатуре Option + Space, после чего откроется интерфейс чата, в котором и можно задать вопрос.

ChatGPT для Mac должен облегчить пользователям доступ к ИИ и сможет отвечать на вопросы об электронной почте, делать скриншоты.

Также можно будет разговаривать с ChatGPT со своего рабочего стола и искать свои прошлые разговоры.

Кроме того, пользователи смогут загружать файлы и другие фотографии через приложение для macOS и просить резюмировать какой-то длинный текст.

