ChatGPT стал доступным для всех пользователей Mac

Популярное приложение ChatGPT от OpenAI стало доступно для всех пользователей Mac. До этого пользоваться приложением на Mac могли только пользователи с подпиской ChatGPT Plus.

После инсталляции ChatGPT нужно нажать на клавиатуре Option + Space, после чего откроется интерфейс чата, в котором и можно задать вопрос.

ChatGPT для Mac должен облегчить пользователям доступ к ИИ и сможет отвечать на вопросы об электронной почте, делать скриншоты.

Take a screenshot of a specific window or your entire screen. pic.twitter.com/bGDqCepR1p — OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024

Также можно будет разговаривать с ChatGPT со своего рабочего стола и искать свои прошлые разговоры.

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Кроме того, пользователи смогут загружать файлы и другие фотографии через приложение для macOS и просить резюмировать какой-то длинный текст.

Quickly and easily ask about anything on your computer. pic.twitter.com/agXJvShepe — OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024

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Существует и встроенный режим для голосовых разговоров с ChatGPT.

OpenAI сделал последнюю версию ChatGPT, GPT-4o, доступной бесплатно, но для ограниченного количества запросов.

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