Паника, страх и немотивированность: экс-менеджер Google раскритиковал работу компании над ИИ

Экс-менеджер Google Скотт Дженсон считает, что компания потенциально может быть серьезным игроком на ИИ-рынке, но ей мешает отсутствие мотивации и панические настроения (stone cold panic).

«Проекты искусственного интеллекта, над которыми я работал, были немотивированными и управляемыми паническими настроениями», — написал он в LinledIn.

По его мнению, эта «близорукость» не вызвана потребностями пользователя. Это просто страх проиграть конкуренцию.

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Позже автор поста уточнил, что он не был старшим руководителем Google и что проекты, над которыми он работал, «были довольно ограниченными»:«мой комментарий больше связан с общим разочарованием всей отрасли и ее подходом к искусственному интеллекту».

Скотт Дженсон подчеркнул, что это далеко не первый случай, когда компания боится и паникует в ситуации конкуренции.

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«Это же произошло 13 лет назад с Google+, я также был во время того фиаско. Это была похожая реакция», — отметил он.

Google+ была социальной сетью, которую компания запустила в июне 2011 года. Соцсеть так и не стала конкурентом Facebook постоянно сталкиваясь с «низким уровнем использования и привлечения». Окончательно проект прикрыли в апреле 2019 года.

Согласно информации в профиле Дженсона в LinkedIn, он является выпускником Стэнфордского университета и работал в Google в целом около 16 лет.

В Google Скотт Дженсон устраивался на работу три раза.

Впервые — с 2005 по 2011 год. Тогда он руководил подразделением мобильного UX-дизайна.

В 2013 году он снова присоединился к Google и проработал там более 8 лет, сосредоточившись на стратегии продукта.

Последний и самый короткий период работы Дженсона в Google длился с апреля 2022 года по март 2024 года. Он исследовал новые способы использования тактильной технологии для Android.

Однако Google, по мнению специалиста, не единственный кто допускает подобные ошибки.

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«Кстати, Apple ничем не отличается. Они тоже пытаются создать искусственный интеллект в Siri. Когда у императора, в конце концов, не будет одежды, их будет прижимать кто-то, кто думает больше», — заявил он.

Здесь стоит уточнить, что сам Дженсон проработал дизайнером интерфейса в Apple восемь лет.

Отметим, что сейчас в технологическом измерении происходит гонка ИИ: Google и Apple в ней пытаются догнать OpenAI.

Но ни финансовые возможности, ни предыдущие инвестиции в ИИ не обеспечили ни одной компании хоть какого-то преимущества.

The New York Times даже писало, что руководители программного обеспечения Apple неделями самостоятельно тестировали ChatGPT, прежде чем поняли, что им нужно обновить свой цифровой помощник Siri.

По данным BloombergApple приближается к соглашению с OpenAI по интеграции ChatGPT в следующую версию iOS.

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