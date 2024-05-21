Паника, страх и немотивированность: экс-менеджер Google раскритиковал работу компании над ИИ

Экс-менеджер Google Скотт Дженсон считает, что компания потенциально может быть серьезным игроком на ИИ-рынке, но ей мешает отсутствие мотивации и панические настроения (stone cold panic).
«Проекты искусственного интеллекта, над которыми я работал, были немотивированными и управляемыми паническими настроениями», — написал он в LinledIn.
По его мнению, эта «близорукость» не вызвана потребностями пользователя. Это просто страх проиграть конкуренцию.
Позже автор поста уточнил, что он не был старшим руководителем Google и что проекты, над которыми он работал, «были довольно ограниченными»:«мой комментарий больше связан с общим разочарованием всей отрасли и ее подходом к искусственному интеллекту».
Скотт Дженсон подчеркнул, что это далеко не первый случай, когда компания боится и паникует в ситуации конкуренции.
«Это же произошло 13 лет назад с Google+, я также был во время того фиаско. Это была похожая реакция», — отметил он.
Google+ была социальной сетью, которую компания запустила в июне 2011 года. Соцсеть так и не стала конкурентом Facebook постоянно сталкиваясь с «низким уровнем использования и привлечения». Окончательно проект прикрыли в апреле 2019 года.
Согласно информации в профиле Дженсона в LinkedIn, он является выпускником Стэнфордского университета и работал в Google в целом около 16 лет.
В Google Скотт Дженсон устраивался на работу три раза.
- Впервые — с 2005 по 2011 год. Тогда он руководил подразделением мобильного UX-дизайна.
- В 2013 году он снова присоединился к Google и проработал там более 8 лет, сосредоточившись на стратегии продукта.
- Последний и самый короткий период работы Дженсона в Google длился с апреля 2022 года по март 2024 года. Он исследовал новые способы использования тактильной технологии для Android.
Однако Google, по мнению специалиста, не единственный кто допускает подобные ошибки.
«Кстати, Apple ничем не отличается. Они тоже пытаются создать искусственный интеллект в Siri. Когда у императора, в конце концов, не будет одежды, их будет прижимать кто-то, кто думает больше», — заявил он.
Здесь стоит уточнить, что сам Дженсон проработал дизайнером интерфейса в Apple восемь лет.
Отметим, что сейчас в технологическом измерении происходит гонка ИИ: Google и Apple в ней пытаются догнать OpenAI.
Но ни финансовые возможности, ни предыдущие инвестиции в ИИ не обеспечили ни одной компании хоть какого-то преимущества.
The New York Times даже писало, что руководители программного обеспечения Apple неделями самостоятельно тестировали ChatGPT, прежде чем поняли, что им нужно обновить свой цифровой помощник Siri.
По данным BloombergApple приближается к соглашению с OpenAI по интеграции ChatGPT в следующую версию iOS.
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