10 крутих екшн-фільмів з вайбами Різдва

Зазвичай різдвяні кінодобірки присвячуються радісному і теплому кіно, призначеному для перегляду у затишному сімейному колі під час зимових свят. Але сьогодні у нас не той випадок — у цьому матеріалі ви не знайдете жодного різдвяного фільму, принаймні у традиційному розумінні. Натомість підготували для вас десятку файних екшн-стрічок, події яких нехай і розгортаються на тлі Різдва, проте святкова гірлянда тут слугує хіба що зашморгом для поганця, а Санта замість цукерок роздає свинець. Від одного з ранніх представників Бондіани та класики епохи VHS — до сучасних кінотеатральних і стримінгових прем’єр; приготуйтеся, попри морозець, буде справді гаряче!

“На секретній службі Її Величності” / On Her Majesty’s Secret Service

Рік випуску: 1969

Режисер: Пітер Гант

У ролях: Джордж Лейзенбі, Діана Рігг, Теллі Савалас, Габріел Ферзетті, Ілс Степпарт, Лоїс Максвелл, Джордж Бейкер, Бернард Лі

Влучна цитата: “З тим іншим такого не траплялося” (мається на увазі заміна Шона Коннері)

“На секретній службі Її Величності” представив нового Бонда — вперше та востаннє роль агента 007 виконав Джордж Лейзенбі, який до того не мав жодного досвіду знімань у кіно. Наскільки з чоловіка вийшов доладний Бонд, особливо в порівнянні з зірковим попередником Шоном Коннері, залишимо на розсуд глядачів. Та в тему статті ця історія вписується чудово.

На початках, втім, ніщо не сповіщало про щось різдвяне — нас зустрічають краєвиди сонячного пляжу Ешторіл, що в Португалії. Але з перенесенням дії у мальовничі Швейцарські Альпи все стрімко змінюється, тож і відповідний білосніжний сетинг не змусить себе довго чекати. А разом з ним — і Різдво. Тут-то лиходій самовпевнено і декларує свої лиходійські плани поруч з прикрашеною ялинкою. Бюджету навіть вистачить на святковий салют, не кажучи про присутність у кадрі цілої низки зимових видів спорту — керлінгу, катання на лижах, бобслею.

На певному етапі головний герой немов потрапить у шоу “Холостяк”, і деякі з учасниць таки отримають особливий різдвяний подаруночок від нашого велелюбного рятівника світу. Та головне, що поряд з обов’язковими перемогами у ліжку та цими всіма “збовтати, але не змішувати” у стрічці вистачає простору і для ураганного екшену, який на той час точно міг здивувати: на екрані мінімум фантастичних гаджетів і максимум адреналіну.

“Кобра” / Cobra

Рік випуску: 1986

Режисер: Джордж Пан Косматос

У ролях: Сильвестр Сталлоне, Бриджит Нільсен, Рені Сантоні, Ендрю Робінсон, Браян Томпсон

Влучна цитата: “На цьому місці закінчується закон і починаюся я”

Де подивитися: MEGOGO

Маріон Кобретті на прізвисько “Кобра” — з тих брутальних хлопців, які звикли керуватися постулатом “не словом, а ділом”. Звичайні жителі Лос-Анджелеса, зокрема топ-модель Інгрід, стають жертвами фанатиків-убивць на чолі з мерзотником з промовистим ім’ям Найт Слешер. І тільки наш герой без страху і докору, зате з модними сонцезахисними окулярами і сірником в зубах, готовий врятувати стражденних.

“Кобра” — це концентровані, безкомпромісні 80-ті з відповідним антуражем, підкріпленим неоновими вивісками “Sex, girls”. Різдво тут — лише тло для жорстоких розбірок. Промовистим виглядає момент, коли Кобретті ласує шматком вчорашньої піци перед телевізором, де якраз показують різдвяний мультфільм, який переривається репортажем про безжалісного нічного різника, що орудує в місті. У ролі класичної діви в біді виступає тодішня дружина Слая Бриджит Нільсен — від торішнього образу відважної Рудої Соні не лишилося і сліду.

Давайте будемо відвертими — історія, яка починається зі статистики “в Америці кожні 11 секунд відбувається пограбування зі зломом, кожні 65 секунд — збройне пограбування, кожні 25 секунд — злочин із застосуванням насильства, кожні 24 хвилини — вбивство, і щодня 250 зґвалтувань” — ще те різдвяне кінце. На момент виходу стрічки критики прогнозовано захейтили її за надмірне беззмістовне насильство та загальну невибагливість, що не завадило “Кобрі” успішно виступити в прокаті та у підсумку набути культового статусу.

“Смертельна зброя” / Lethal Weapon

Рік випуску: 1987

Режисер: Річард Доннер

У ролях: Мел Гібсон, Денні Гловер, Гері Б’юзі, Том Аткінс, Дарлен Лав, Мітчелл Раян, Трейсі Вульф

Фірмова цитата: “Я застарий для цього лайна”

Де подивитися: MEGOGO

Вже на вступних титрах глядача зустрічає Jingle Bell Rock Боббі Гелмса, а незабаром глибоко травмований, схильний до суїциду детектив відділу боротьби з наркотиками Мартін Ріггс встряє у стрілянину серед купи різдвяних ялинок на продаж. Знову ж таки, треба розуміти, що це 80-ті, тож немає нічого дивного, що ледь не у першому ж кадрі перед глядачем постає напівоголоена красуня. Тоді кінороби добре розуміли, як залучити цільову авдиторію.

Все, що буде далі, ви і так добре знаєте — сумнівне напарництво підстаркуватого копа Роджера Мерти та навіженого шибайголови Ріггса переросте у міцну дружбу тривалістю в три сиквели і статус класики поліційного бадді-муві. І наочно покаже, що знайти себе і когось поряд з собою навіть після найтемніших часів — ніколи не пізно. Ну що це, як не різдвяне диво?

“Міцний горішок” / Die Hard

Рік випуску: 1988

Режисер: Джон Мактірнан

У ролях: Брюс Вілліс, Алан Рікман, Бонні Беделіа, Реджинальд Велджонсон, Пол Глісон, Вільям Атертон, Роберт Даві

Фірмова цитата: “Yippee Ki-Yay, Motherf*cker”

Де подивитися: MEGOGO

Напередодні Різдва звичайний нью-йоркський коп Джон Макклейн прибуває до Лос-Анджелеса, щоб налагодити стосунки зі своєю дружиною Голлі, яка від нього в усіх сенсах віддалилася. Усе, чого прагне поліціянт, це простого сімейного щастя. І вже точно не пафосну святкову вечірку у фешенебельному хмарочосі. Але натомість бідоласі доведеться розбиратися з бандою терористів з на диво харизматичним лідером Гансом Грубером.

Сьогодні важко уявити зимові свята без брудної майки та скривавлених босих ніг Брюса Вілліса: у багатьох стрічка давно стала неодмінним, і незамінним, складником різдвяно-новорічної пори на рівні з “Сам удома” (1990). Бажано в олдскульному озвученні від “1+1”. І як би сам Вілліс не намагався усіх навколо запевнити, що “Міцний горішок” — аж ніяк не різдвяне кіно, наприкінці грудня чомусь так і тягне знову переглянути невмирущу “не різдвяну” класику.

“Міцний горішок 2” / Die Hard 2

Рік випуску: 1990

Режисер: Ренні Гарлін

У ролях: Брюс Вілліс, Бонні Беделіа, Вільям Седлер, Франко Неро, Вільям Атертон, Денніс Франц, Арт Еванс, Джон Еймос, Фред Томпсон, Том Бауер, Роберт Патрік

Влучна цитата: “Ми знову по вуха у терористах, Джоне”

Де подивитися: MEGOGO

Через два роки після геройств у хмарочосі “Накатомі Плаза” Джон Макклейн перебрався до Лос-Анджелеса і наче як почав життя з чистого аркуша. Переддень Різдва, втім, у нього не задався. Мало того, що шкідливий колега-поліціянт виписав детективу штраф за неправильне паркування, то ще й зловісні терористи знову задумали щось лихе. Та ці недолюдки ще не знали, з ким мають справу!

У сиквелі творці вирішили не відступати від різдвяної тематики, але цього разу насипали не тільки помітно більше перешкод на шляху багатостраждального Макклейна, але і снігу. Хурделиця прийшла на заміну безтурботним пальмам, що мліють під гарячим каліфорнійським сонечком. Це додало різдвяної автентичності, і нехай друга частина все ж поступається величі оригіналу, вона на виході виявляється чудовим, еталонним зимовим бойовиком.

“Довгий поцілунок на добраніч” / The Long Kiss Goodnight

Рік випуску: 1996

Режисер: Ренні Гарлін

У ролях: Джина Девіс, Семюел Л. Джексон, Патрік Малагай, Крейг Бірко, Браян Кокс, Девід Морс, Ларрі Кінг

Влучна цитата: “Це ще не кінець. Ти помиратимеш у муках, а я дивитимусь”

На перший погляд, шкільна вчителька Саманта Кейн здається звичайною дружиною та матір’ю. Вісім років тому вона втратила пам’ять і наразі не має жодного уявлення, ким була раніше. Але Різдво — час для див, і напрочуд вправне нарізання моркви небезпечним ножем стане першим дзвіночком на шляху до шокуючого прозріння — ой, мамо, на свята я не була свята.

Напевно, на зйомках “Міцного горішка 2” Ренні Гарліну так сподобалося ставити навколоріздвяний екшн на снігу (не кажучи про Шейна Блека, який завжди знайде, як втулити в оповідання Різдво), що після цього він залюбки взявся за постановку “Скелелаза” (1993) з вищезгаданим Слаєм, а згодом — і “Довгого поцілунку на добраніч”.

Спостерігати за тим, як героїня Джини Девіс перетворюється зі шкільної вчительки на ту, що нещадно карає кривдників — справжнє задоволення. Недарма цей культовий фільм став улюбленим у власних фільмографіях і в Семюела Л. Джексона, і у самого Гарліна.

“Азартні ігри” / Reindeer Games

Рік випуску: 2000

Режисер: Джон Франкенгаймер

У ролях: Бен Аффлек, Шарліз Терон, Гері Сініз, Джеймс Фрейн, Денніс Фаріна, Донал Лоуг, Денні Трехо, Ештон Кутчер, Рон Джеремі

Влучна цитата: “Ти забув правило №1: ніколи не сади за кермо викрадача автівок”

Де подивитися: MEGOGO

Руді Данкан щойно вийшов з в’язниці та не проґавив шанс познайомитися з Ешлі, з якою листувався його загиблий сокамерник Нік. Видавши себе за останнього, Руді щосили насолоджувався компанією рудоволосої красуні. Аж поки у номер не увірвався її злий брат та не почав гамселити “Ніка” та вимагати схему будівлі одного з казино, де той працював охоронцем. Звісно, з ціллю пограбувати грошовитий заклад. Напевно, у цей момент Руді 100 разів пожалкував, що спокусився на рокову жінку.

Останній фільм Джона Франкенгаймера належить до категорії кіно “так погано, що аж добре”. Передумови для місцевих твістів заради твістів виглядають сміховинно, а акторська гра молодого Бена Аффлека викликає чимало запитань. Тож не дивно, що “Азартні ігри” були розтрощені критиками та провалился у прокаті, внаслідок доопрацювань вийшовши аж у лютому 2000-го замість початково запланованого Різдва 1999-го.

Разом з тим фільм цілком здатний захопити: в сюжеті достатньо напруги, щедро приправленої різдвяним вайбом. Так, наприклад, не встигають персонажі Аффлека та Шарліз Терон познайомитися, як тут же кидаються у ліжко та займаються сексом під Let It Snow!. За вікном тим часом постійно хурделить. А оголена Терон, що плескається у басейні — як окремий різдвяний подарунок усім шанувальникам акторки.

Вишенькою на торті виглядає банда грабіжників у костюмах Санта-Клаусів — так рясно традиційне червоне вбрання окроплювався кров’ю хіба що у жахастиках. Фігуруватимуть у кадрі і мішки з грошима — в кінцівці герою Аффлека саме враз відповісти своїм кривдникам культовим “решти не треба, брудна тварюко”.

“Напад на 13-й відділок” / Assault on Precinct 13

Рік випуску: 2005

Режисер: Жан-Франсуа Ріше

У ролях: Ітан Гоук, Лоуренс Фішберн, Дреа де Маттео, Гебріел Бірн, Марія Белло, Джон Легуізамо, Браян Деннегі, Джа Рул, Саша Ройз

Влучна цитата: “Тут тільки один коп”

В цю новорічну ніч сержанту Джейку Роніку, кільком його колегам та компанії ув’язнених буде точно не до святкування. Обложені у 13-му поліційному відділку, який з нового року має припинити існування, вони намагаються відбитися від групи добряче озброєних брудних копів, що намірилися нейтралізувати важливого свідка в особі М̶о̶р̶ф̶е̶я̶ кримінального боса Маріона Бішопа.

“Напад на 13-й відділок” є рімейком однойменної культової нетлінки Джона Карпентера 1976 року, котра, своєю чергою, була натхненна вестерном “Ріо Браво” (1959) Говарда Гоукса та “Ніччю живих мерців” (1968) Джорджа Ромеро.

З самого ранку у всіх причетних відповідний настрій: секретарка Айріс поспішила повідомити, що планує наклюкатися задовго до півночі. Цілій коробці спиртного тішиться старий офіцер Джаспер О’Ши. На святкову вечірку збирається ошатна психотерапевтка Джейка докторка Алекс Себіан. На жаль, цим планам не судилося здійснитися, тут тепер аби дотягти до світанку.

В цілому у Ріше вийшов доволі міцний бойовик. А ветеран Браян Деннегі ніби й не виходив з образу страшенно шкідливого, але вже постарілого шерифа вашингтонського містечка Гоуп, котрий колись наважився кинути виклик самому Джону Рембо. У класиці зі Слаєм, до речі, десь на периферії сюжету теж присутній дух Різдва.

“Люта нічка” / Violent Night

Рік випуску: 2022

Режисер: Томмі Віркола

У ролях: Девід Гарбор, Джон Легуізамо, Кем Жиґанде, Алекс Хесселл, Алексіс Лодер, Еді Паттерсон, Беверлі Д’Анджело

Влучна цитата: “Санто, я тобі зараз яйця відірву”

Група найманців на чолі з лиходієм на прізвисько “Скрудж” бере у заручники родину багатіїв, адже Різдво — ще не привід не вимагати гроші в товстосумів. Чого злочинці точно не очікували, то це зустрічі зі справжнім Санта-Клаусом, який береться протистояти знахабнілим поганцям. Щоправда, місцевий Санта — далеко не всесильний рожевощокий пузань, а зневірений алкоголік з обличчям Девіда Гарбора, котрий давно перестав вірити в дива.

Очевидно, що “Люта нічка” — найслабша ланка у цьому матеріалі, а Гарбор — не Біллі Боб Торнтон навіть і близько. Однак, як показала практика, і у цього товару знайшовся свій покупець: стрічка отримала здебільшого непогані відгуки як від глядачів, так і від критиків. Як альтернатива добре знайомій класиці під келих глінтвейну — чом би й ні.

“Ручна поклажа” / Carry-On

Рік випуску: 2024

Режисер: Жауме Колєт-Серра

У ролях: Терон Еджертон, Джейсон Бейтман, Логан Маршалл-Грін, Софія Карсон, Даніель Дедвайлер, Тео Россі, Дін Норріс, Сінкуа Воллс, Джош Бренер, Кертісс Кук

Влучна цитата: “Різдво це свято коли відчуваєш, що нічого не вдається попри усі старання”

Де подивитися: Netflix

Для звичайного працівника міжнародного аеропорту в Лос-Анджелесі Ітана Копека це була чергова зміна на лінії сканування багажу. Хіба що метушня відчувалася помітно більше, ніж зазвичай: на носі Різдво. Та коли з Ітаном зв’язується таємничий Мандрівник, який вимагає пропустити на борт одного з літаків важливий багаж, бо в іншому випадку його вагітна дівчина Нора загине, для хлопця цей день як мінімум перестає бути нудним.

Різдво. Аеропорт. Зловісні терористи. І протагоніст у ситуації “один проти всього світу”. Нічого не нагадує? Звісно, творці “Ручної поклажі” йдуть добряче протореною культовими попередниками стежкою. Але роблять це достатньо впевнено, і будь-які закиди стосовно правдоподібності показаного тьмяніють на тлі запропонованого рівня напруги, яка не відпускає до фінальних титрів. Зрештою, яке ж це Різдво та й без справжніх див?