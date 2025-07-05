На початку XXI століття кінофантастика стала жанром, який найбільше виграв від стрімкого розвитку візуальних ефектів і комп’ютерної графіки. Режисери використали нові можливості, створивши з 2000 по 2009 рік низку масштабних і по-справжньому новаторських стрічок. Зібрали для вас 10 найкращих науково-фантастичних фільмів 2000-х років, які все ще захоплюють уяву та заслуговують на те, щоб освіжити їх у пам’яті чи нарешті подивитися вперше.

«Війна світів» / War of the Worlds

Рік виходу: 2005

Режисер: Стівен Спілберг

Рейтинг IMDb: 6.6

Хоча фантастика і розпочалася з історії про завоювання Землі марсіанами, сюжет про іншопланетян, яким чомусь вкрай потрібно обшукати кожен підвал в околицях Нью-Джерсі, в наш час виглядає застарілим кліше. Але Стівен Спілберг не даремно носить титул короля блокбастерів. Він зміг перетворити класику позаминулого століття на справжній фантастичний хіт, від якого просто неможливо відірвати погляд.

Роман Герберта Веллса вже не раз екранізували, проте «Війна світів» 2005 року залишає у пам’яті унікальний слід. Причина в тому, що автори розгорнули жахливу сімейну драму батька-одинака у Виконанні Тома Круза на тлі катастрофічного вторгнення прибульців, спричиненої ним масової істерії та приголомшливих за масштабом битв проти гігантських іншопланетних машин.

«Хроніки Ріддіка» / The Chronicles of Riddick

Рік виходу: 2004

Режисер: Девід Туї

Рейтинг IMDb: 6.6

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У 1999 році, майже одночасно з «Прихованою загрозою» Джорджа Лукаса, на екрани вийшов фантастичний горор «Чорна діра» за оповіданням Айзека Азімова «Прихід ночі». Саме в ньому ми вперше побачили Він Дізеля у ролі харизматичного космічного злочинця та одного з небагатьох вцілілих фуріанців Річарда Ріддіка. Історія про намагання екіпажу космічного корабля вижити на віддаленій планеті отримала змішані відгуки критиків. Але загадкова фігура Ріддіка, про походження якого ми отримуємо лише крихти інформації, стала родзинкою стрічки та сприяла росту її популярності.

Сиквел 2004 року робить всесвіт франшизи масштабнішим, додаючи декілька нових планет і расу безжальних завойовників некромонгерів зі зловісною релігією поклоніння смерті. Їхній ватажок, шостий Лорд-маршал Жило, здійснив паломництво у Всесвіт Смерті, де отримав надлюдські здібності. Здається, що це робить його владу над ордами некромонгерів непохитною. Та давнє пророцтво розповідає про мешканця планети Фурія, що має вбити тирана. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, йдеться про Ріддіка. І тому шляхи героя Він Дизеля і «Святого напівнебіжчика» мають обов’язково перетнутися.

Змушений визнати, що «Хроніки Ріддіка» не часто входять до ТОП 10 фантастичних фільмів 2000-х років. Дійсно, на відміну від, наприклад, оскароносної «Гравітації» фільм не отримав особливих відзнак. Але спробую навести декілька своїх суб’єктивних «за». По-перше, це приголомшливі візуальні образи. Під час перегляду «Хронік» не проходить такої хвилини, щоб не побачити на екрані щось дуже дивне та одночасно гіпнотично вабливе на кшталт зловісних зорельотів у вигляді фігури Лорд-маршала.

По-друге, фільм рясніє динамічними та жорстокими екшн-сценами, які продовжують вражати навіть через двадцять років після прем’єри. По-третє, химерний світ фільму викликає багато запитань, на які дуже хотілося б знайти відповідь: в чому секрет Некромонгерів, як виглядає Всесвіт Смерті, чи знайдемо ми інших одноплемінників Ріддіка та які ще вони приховані здібності? І головне: вже дуже скоро Ріддік повернеться з новою порцією пригод. Адже знімання четвертої частини франшизи «Ріддік: Фурія» офіційно стартувало у серпні 2024 року.

Варто також додати, що кінематографічний 2004 рік був надзвичайно плідним для наукової фантастики. У цей рік вийшло багато стрічок, які, на жаль, не увійшли до нашої статті. Це науково-фантастичний трилер «Ефект метелика», що досліджує наслідки подорожей часом, гучний фільм-катастрофа «Післязавтра», культова суміш фантастики та мелодрами «Вічне сяйво чистого розуму» та номінований на «Оскар» «Я, робот» за мотивами оповідань Айзека Азімова.

«Пекло» / Sunshine

Рік виходу: 2007

Режисер: Денні Бойл

Рейтинг IMDb: 7.2

Події фантастичного трилера відбуваються у 2057 році, коли глобальне потепління перестало бути проблемою. Натомість кліматична криза підкралася з геть іншого боку: внаслідок зниження сонячної активності Земля стала отримувати менше тепла і вкрилася льодовиками. А єдиною надією на порятунок людства залишилася експедиція корабля «Ікар II», який має доставити термоядерну бомбу розміром з Мангеттен у саме серце згасаючого Сонця.

На думку вчених, потужний вибух мав би вдихнути в наше світило нове життя. Проте підлетіти впритул до розжареної зірки дуже непросто навіть ховаючись за велетенським дзеркальним щитом. До того ж попередня команда на кораблі «Ікар I» безслідно зникла сім років тому та вважається загиблою. А іншого шансу «перезапустити» Сонце не буде, позаяк розробники бомби на чолі з героєм Кілліана Мерфі (він дуже любить грати фізиків) витратили на неї всі земні запаси радіоактивних матеріалів.

Коли за орбітою Меркурія команда отримує сигнал лиха, перед нею повстає дилема: зробити крок в невідомість і розкрити загадку «Ікара I» чи продовжувати йти наміченим курсом. Перший варіант перемагає, адже дві бомби подвоять шанси на успіх. Але при маневрі захисний щит зазнає пошкоджень і тепер рятівникам людства доведеться рятувати себе.

Особливим фільм Денні Бойла роблять поєднання візуальних ефектів, що дозволяють відчути нестерпний жар сонця навіть крізь екран і складних філософських дилем. Попри не зовсім доречну появу антагоніста у третьому акті вони змушують нас замислитись над місцем людини у Всесвіті та двоякій ролі Сонця, що є єдиним джерелом життя на Землі та водночас може знищити його у будь-який момент.

«Штучний розум» / A.I. Artificial Intelligence

Рік виходу: 2001

Режисер: Стівен Спілберг

Рейтинг IMDb: 7.2

На момент виходу фільму Стівен Спілберг вже був на піку майстерності, отримавши визнання за такі науково-фантастичні шедеври, як «Іншопланетянин» (1982) і «Парк Юрського періоду» (1993). У «Штучному розумі» він випереджує свій час, висловлюючи як своє захоплення перспективою появи ШІ, так і занепокоєння щодо можливих наслідків його використання.

XXII століття. Після глобальної екологічної катастрофи рівень океану піднявся, зруйнувавши тисячі міст і знищивши мільйони людей. На тлі сурового контролю народжуваності важливою частиною світової економіки стають людиноподібні андроїди, здатні емулювати думки та найпростіші емоції людей. А корпорація «Кібертроніка» йде далі та створює першого у світі хлопчика-андроїда Девіда, який здатен любити.

Випробувати перспективний продукт вирішують в родині одного зі співробітників компанії, син якого, Мартін, внаслідок важкої хвороби вже 5 років перебуває в стані кріогенного сну. Але матір хлопчика не дуже розуміє, як реагувати на щирі почуття андроїда. Тому вирішує позбутися його, як тільки її син одужує. Девід звинувачує у всьому себе та вирушає у подорож в надії стати справжнім хлопчиком. Він впевнений, що після цього його обов’язково полюбить мама.

«Місяць» / Moon

Рік виходу: 2009

Режисер: Дункан Джонс

Рейтинг IMDb: 7.8

Попри смішний за сучасними мірками бюджет у $5 млн режисерський дебют Дункана Джонса отримав серед прихильників наукової фантастики культовий статус. Стрічка знайомить нас з робітником місячної шахтарської бази Семом Беллом, який проводить свої поодинокі дні періодично перевіряючи справність видобувного обладнання та граючи у шахи з розумним роботом GERTY.

Незадовго до кінця свого трирічного контракту Сем потрапляє в аварію, після якої з ним починають відбуватися неймовірні речі. С кожним новим поворотом сюжету він все більше не впевнений у власній реальності та змушений розплутувати павутину брехні, сплетеної навколо місії корпорацією Lunar Industries. А таємничість, що постійно зростає протягом усього фільму, винагороджує глядачів несподіваним фіналом, який призвів до кількох номінацій на кінопремії.

«Місія „Сереніті“» / Serenity

Рік виходу: 2005

Режисер: Джосс Відон

Рейтинг IMDb: 7.8

Продовження незаслужено скасованого серіалу «Світляк» знову зводить нас з екіпажем старого міжпланетного корабля під назвою «Сереніті», який бере на борт дівчину з надзвичайними телепатичними здібностями та стикається з переслідуванням тоталітарного Альянсу, коли випадково розкриває його жахливу таємницю.

«Місія „Сереніті“» змогла з’явитися лише завдяки відданій групі шанувальників оригінального серіалу. І фільм більшою частиною виправдав їхні очікування, привівши до логічного фіналу всі сюжетні лінії. Він поєднує старомодну космічну оперу, низку енергійних спецефектів, багато гумору та трохи політичної сатири, повертаючи фанатам лампову енергію хорошої фантастичної історії.

«Останній нащадок Землі» / Children of Men

Рік виходу: 2006

Режисер: Альфонсо Куарон

Рейтинг IMDb: 7.9

Постапокаліптична драма Альфонсо Куарона зображує 2027 рік, в якому людству загрожує вимирання, оскільки жінки більше не можуть народжувати дітей. Крім цього різноманітні стихійні лиха, численні війни (в цьому сенсі 2025 майже виправдав прогноз авторів) та терористичні акти зробили більшу частину світу непридатною для життя.

Британія перетворилася на поліційну державу, закрила свої кордони та веде війну з радикальними повстанцями, що підтримують права емігрантів. Один з таких загонів викрадає головного героя, держслужбовця та колишнього активіста Тео Фарона. Лідер угрупування робить йому несподівану пропозицію: вивезти за кордон молоду біженку на ім’я Кі. Дорогою чоловік дізнається, що Кі — остання вагітна жінка на планеті та змушений захищати її від численних загроз.

Насправді питання про те, чому діти перестали народжуватися, є у фільму Куарона навіть не другорядним. Він отримав свій культовий статус завдяки похмурим застереженням про світ XXI століття, який попри прогнози філософів минулого все далі віддаляється від цивілізованості та сталих норм співіснування.

«Зоряний шлях» / Star Trek: XI

Рік виходу: 2009

Режисер: Дж. Дж. Абрамс

Рейтинг IMDb: 7.9

Для прихильників «Зоряного шляху» дивитися фільм Дж. Дж. Абрамса — це як гортати дитячі фотографії коханих чи перенестися у минуле, щоб зустріти своїх батьків молодими. До речі, про подорожі у часі. Саме вони дозволили авторам перезапустити культову франшизу.

Проблему скасування канонічної історії улюблених усіма персонажів фільм розв’язує за допомогою альтернативної часової лінії. Це дозволило фанатам насолоджуватися новими пригодами, не відмовляючись від класичного спадку, та знову зустрітися з легендарним Леонардом Німоєм у ролі старого Спока.

«Аватар» / Avatar

Рік виходу: 2009

Режисер: Джеймс Кемерон

Рейтинг IMDb: 7.9

Фільм Джеймса Кемерона «Аватар» здійснив справжню революцію в 3D-кінематографі, став синонімом касового успіху та приголомшливого глядацького досліду. Окрім технологічних досягнень він створив світ планети Пандора з небаченою до цього деталізацією, пишною рослинністю, сотнями екзотичних тварин і тубільною расою На’ві.

При цьому сюжет фільму складно назвати оригінальним. Історія про солдата, що переходить на інший бік, дуже нагадує «Танці з вовками» Кевіна Костнера. Конфлікт технологічно відсталих корінних мешканців і прибульців-людей ми бачили у «природозахисній» фантастиці Урсули Ле Гуїн («Слово для світу — ліс»). Маніфестом проти хижацького винищення корпораціями тропічних лісів задовго до «Аватара» стала анімаційна «Долина папороті». А теорію про «живу та розумну планету» англійський вчений Джеймс Лавлок висунув ще у 1979 році.

«Дев’ятий округ» / District 9

Рік виходу: 2009

Режисер: Нілл Блумкамп

Рейтинг IMDb: 7.9

У своєму повномасштабному дебюті південноафриканський режисер Нілл Блумкамп здійснив мрію мільйонів фанатів наукової фантастики — показав документальні кадри прибуття іншопланетян і одночасно перевернув шаблонну ідею вторгнення з ніг на голову. І хоча ми вже бачили сотні подібних історій, прибульці ще ніколи не були такими тривожно реалістичними.

«Дев’ятий округ» став розвитком короткометражки Блумкампа «Вижити в Йобурзі» та розповідає про велетенський корабель прибульців, що завис над Йоганнесбургом. На противагу сюжетам більшості фантастичних бойовиків, іншопланетяни не стали викрадати людей чи руйнувати будинки енергетичними променями. Протягом трьох місяців вони взагалі нічого не робили, змусивши земних вчених взяти справу у власні руки та прорізати в обшивці корабля діру.

Всередині дослідна група знайшла понад мільйон виснажених комахоподібних прибульців, які вмирали від голоду. В гуманітарному пориві влада переселяє «креветок» — вони схожі на щось середнє між омаром і величезним коником — на Землю. Та місцеві не дуже раді новим сусідам. Людська гостинність взагалі дещо перебільшена. Варто лише згадати прибульця у фільмі «Людина з зірки», який ніяк не міг зрозуміти, чому на золотому диску «Вояджера» написано «Ласкаво просимо», а його весь час намагаються вбити.

Побоюючись нападів інопланетян, люди вимагають переселити їх з «Дев’ятого округу» до концентраційного табору за містом. Відповідальним за операцію безпорадний бюрократ на ім’я Вікус ван де Мерве. Щоб підбадьорити істот, які не хочуть переїжджати, він використовує вогнемети, руйнуючи будинки наповнені їхніми яйцями. Але раптово через контакт з загадковою речовиною сам починає мутувати в креветку та змушений ховатися серед прибульців.

Ніхто насправді не згадує слово «апартеїд», але збігів безліч. Іншопланетяни стикаються з системою гноблення, яка нагадує жорстокість південноафриканської поліційної держави. А вся історія стає дзеркалом, в якому людство може побачити власну ксенофобію та неготовність до контакту з представниками позаземного розуму.