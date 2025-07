Майже всі фільми, події яких розгортаються в майбутньому, зображують похмурі антиутопічні світи. Виснаження природних ресурсів, ядерна війна та катастрофічні зміни клімату — насправді причин для песимізму досить багато навіть без гіпотетичних прибульців чи повстання штучного інтелекту. Але тим більше хочеться побачити на екрані світле завтра, в якому сучасні технології обіцяють не потужнішу зброю, а краще життя для всіх. Зібрали для вас 10 науково-фантастичних фільмів, які пропонують оптимістичний погляд на майбутнє.

Рік виходу: 2015

Режисер: Бред Берд

Рейтинг IMDb: 6.4

У 1955 році Дісней розширив парк розваг Діснейленд, додавши в нього тематичну експозицію «Земля майбутнього», яка мала втілити усі уявлення про щасливе майбутнє людства. Після гучного успіху кінофраншизи за «Піратами Карибського моря» кампанія згадала про Tomorrowland і доручила перенести його ідеї на екран режисеру «Залізного велетня» та «Суперсімейки» Бреду Бертону.

Фільм про подорож розчарованого винахідника та підлітка ентузіаста науки в альтернативний вимір країни мрій отримав суперечливі відгуки. Але чого в нього не відняти — так це приголомшливих візуальних образів футуристичного майбутнього з повітряними садами між кришталевими баштами хмарочосів, розумними роботами та летючими автомобілями.

Вступаючи у заочну полеміку з авторами антиутопій, Берд нагадує нам про небезпечність підкріплення негативного бачення майбутнього. За сюжетом стрічки, губернатор Tomorrowland Нікс транслює картини неминучого кінця світу, як попередження людству. Але зрештою добивається зворотного ефекту: вони стають самоздійсненним пророцтвом, а люди опускають руки, відмовляючись діяти заради кращого завтра.

В інтерв’ю виданню CBR режисер наводить цікаву аналогію з 5 епізодом «Зоряних війн», де Йода відправляє Люка в печеру. Учень запитує: «Що там?» І Йода відповідає: «Тільки те, що ти візьмеш із собою». Зрештою Люк вдягає зброю та викликає конфлікт. Так само майбутнє — це те, з чим ми до нього крокуємо. Одні очікують його з жахом. А інші бачать там як виклики, так і можливості, до яких варто прямувати.

Рік виходу: 1993

Режисер: Марко Брамбілла

Рейтинг IMDb: 6.7

У фільмі «Руйнівник» Сильвестр Сталлоне грає Джона Спартана, поліціянта, якого заморозили у 1996 році, а потім розморозили у 2032 році. На жаль, небезпечний вбивця Саймон Фенікс (Веслі Снайпс), через підступ якого Спартан і потрапив у кригу, втік і продовжив свої злочини. І щоб покарати його, легендарний коп з минулого змушений знову братися до справи.

Сьогодні нас вже геть не вражають бойові прийоми Слая, але зображене у стрічці пацифістське майбутнє досі викликає чималу цікавість. Аморальна поведінка, наркотики та вбивства тут були викорінені ще на початку XXI століття. Тому зіткнувшись з жорстокістю Фенікса місцева поліція губиться та не знає, що їй робити.

Іронічно, що по допомогу охоронці закону весь час звертаються до якоїсь подоби сучасної Siri. Крім цього автори змогли передбачити відеоконференції та безпілотні автомобілі. А ось з майбутнім президентством Шварценеггера — швидше за все схибили. До речі секс і червоне м’ясо у світі «Руйнівника» поза законом. Тож вважати чи ні таке майбутнє по-справжньому оптимістичним — вирішуйте самі.

Рік виходу: 2016

Режисер: Дені Вільнев

Рейтинг IMDb: 7.9

Можливо це не дуже очевидно, але науково-фантастична драма режисера «Дюни» Дені Вільнева моделює одну з найбільш обнадійливих перспектив майбутнього людства. Коли кораблі іншопланетян «гектоподів» прибувають на Землю, лінгвістці Луїзі Бенкс доручають розшифрувати їхню мову.

Після багатьох випробувань героїня починає опановує циклічну концепцію часу прибульців і дізнається, що через три тисячі років люди відіграють у їхньому порятунку важливу роль. Таким чином стає зрозумілим, що найближчим часом ніякі глобальні катастрофи існуванню людства точно не загрожують.

Попри те, що в нас поки що немає документальних підтверджень відвідування землі прибульцями, фільм все одно виглядає вкрай актуальним. Річ у тім, що головна проблема, з якою стикається Луїза та інші вчені, не гектоподи, а складність знайти мову з людьми інших країн та особливості сприйняття ними реальності, які приводять світ на поріг нової війни.

«Зоряний шлях 6: Невідкрита країна» / Star Trek VI: The Undiscovered Country

Рік виходу: 1991

Режисер: Ніколас Меєр

Рейтинг IMDb: 7.2

Уся франшиза «Зоряний шлях» від самого початку пропонувала глядачам оптимістичний погляд у майбутнє. Про повнометражний фільм «Зоряний шлях» 2009 року ми писали в добірці найкращої кінофантастики 2000-х років, а сьогодні згадаємо стрічку 1991 року «Зоряний шлях VI: Невідкрита країна».

За сюжетом, капітан Кірк та клінгонський канцлер вирушають на Землю з наміром укласти мирний договір. Виникає криза, коли хтось відкриває вогонь по кораблю клінгонів. Втім давнім ворогам вистачає розуму об’єднатися, щоб врятувати життя президента Федерації та укласти довгоочікуваний мир.

«Валеріан та місто тисячі планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets