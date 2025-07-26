Майже всі фільми, події яких розгортаються в майбутньому, зображують похмурі антиутопічні світи. Виснаження природних ресурсів, ядерна війна та катастрофічні зміни клімату — насправді причин для песимізму досить багато навіть без гіпотетичних прибульців чи повстання штучного інтелекту. Але тим більше хочеться побачити на екрані світле завтра, в якому сучасні технології обіцяють не потужнішу зброю, а краще життя для всіх. Зібрали для вас 10 науково-фантастичних фільмів, які пропонують оптимістичний погляд на майбутнє.

«Земля майбутнього: Світ за межами» / Tomorrowland

Рік виходу: 2015

Режисер: Бред Берд

Рейтинг IMDb: 6.4

У 1955 році Дісней розширив парк розваг Діснейленд, додавши в нього тематичну експозицію «Земля майбутнього», яка мала втілити усі уявлення про щасливе майбутнє людства. Після гучного успіху кінофраншизи за «Піратами Карибського моря» кампанія згадала про Tomorrowland і доручила перенести його ідеї на екран режисеру «Залізного велетня» та «Суперсімейки» Бреду Бертону.

Фільм про подорож розчарованого винахідника та підлітка ентузіаста науки в альтернативний вимір країни мрій отримав суперечливі відгуки. Але чого в нього не відняти — так це приголомшливих візуальних образів футуристичного майбутнього з повітряними садами між кришталевими баштами хмарочосів, розумними роботами та летючими автомобілями.

Вступаючи у заочну полеміку з авторами антиутопій, Берд нагадує нам про небезпечність підкріплення негативного бачення майбутнього. За сюжетом стрічки, губернатор Tomorrowland Нікс транслює картини неминучого кінця світу, як попередження людству. Але зрештою добивається зворотного ефекту: вони стають самоздійсненним пророцтвом, а люди опускають руки, відмовляючись діяти заради кращого завтра.

В інтерв’ю виданню CBR режисер наводить цікаву аналогію з 5 епізодом «Зоряних війн», де Йода відправляє Люка в печеру. Учень запитує: «Що там?» І Йода відповідає: «Тільки те, що ти візьмеш із собою». Зрештою Люк вдягає зброю та викликає конфлікт. Так само майбутнє — це те, з чим ми до нього крокуємо. Одні очікують його з жахом. А інші бачать там як виклики, так і можливості, до яких варто прямувати.

«Руйнівник» / Demolition Man

Рік виходу: 1993

Режисер: Марко Брамбілла

Рейтинг IMDb: 6.7

У фільмі «Руйнівник» Сильвестр Сталлоне грає Джона Спартана, поліціянта, якого заморозили у 1996 році, а потім розморозили у 2032 році. На жаль, небезпечний вбивця Саймон Фенікс (Веслі Снайпс), через підступ якого Спартан і потрапив у кригу, втік і продовжив свої злочини. І щоб покарати його, легендарний коп з минулого змушений знову братися до справи.

Сьогодні нас вже геть не вражають бойові прийоми Слая, але зображене у стрічці пацифістське майбутнє досі викликає чималу цікавість. Аморальна поведінка, наркотики та вбивства тут були викорінені ще на початку XXI століття. Тому зіткнувшись з жорстокістю Фенікса місцева поліція губиться та не знає, що їй робити.

Іронічно, що по допомогу охоронці закону весь час звертаються до якоїсь подоби сучасної Siri. Крім цього автори змогли передбачити відеоконференції та безпілотні автомобілі. А ось з майбутнім президентством Шварценеггера — швидше за все схибили. До речі секс і червоне м’ясо у світі «Руйнівника» поза законом. Тож вважати чи ні таке майбутнє по-справжньому оптимістичним — вирішуйте самі.

«Прибуття» / Arrival

Рік виходу: 2016

Режисер: Дені Вільнев

Рейтинг IMDb: 7.9

Можливо це не дуже очевидно, але науково-фантастична драма режисера «Дюни» Дені Вільнева моделює одну з найбільш обнадійливих перспектив майбутнього людства. Коли кораблі іншопланетян «гектоподів» прибувають на Землю, лінгвістці Луїзі Бенкс доручають розшифрувати їхню мову.

Після багатьох випробувань героїня починає опановує циклічну концепцію часу прибульців і дізнається, що через три тисячі років люди відіграють у їхньому порятунку важливу роль. Таким чином стає зрозумілим, що найближчим часом ніякі глобальні катастрофи існуванню людства точно не загрожують.

Попри те, що в нас поки що немає документальних підтверджень відвідування землі прибульцями, фільм все одно виглядає вкрай актуальним. Річ у тім, що головна проблема, з якою стикається Луїза та інші вчені, не гектоподи, а складність знайти мову з людьми інших країн та особливості сприйняття ними реальності, які приводять світ на поріг нової війни.

«Зоряний шлях 6: Невідкрита країна» / Star Trek VI: The Undiscovered Country

Рік виходу: 1991

Режисер: Ніколас Меєр

Рейтинг IMDb: 7.2

Уся франшиза «Зоряний шлях» від самого початку пропонувала глядачам оптимістичний погляд у майбутнє. Про повнометражний фільм «Зоряний шлях» 2009 року ми писали в добірці найкращої кінофантастики 2000-х років, а сьогодні згадаємо стрічку 1991 року «Зоряний шлях VI: Невідкрита країна».

За сюжетом, капітан Кірк та клінгонський канцлер вирушають на Землю з наміром укласти мирний договір. Виникає криза, коли хтось відкриває вогонь по кораблю клінгонів. Втім давнім ворогам вистачає розуму об’єднатися, щоб врятувати життя президента Федерації та укласти довгоочікуваний мир.

«Валеріан та місто тисячі планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets

Рік виходу: 2017

Режисер: Люк Бессон

Рейтинг IMDb: 6.4

Ще один приклад мирного співробітництва різних космічних рас у далекому майбутньому демонструє заснований на серії коміксів «Валеріан і Лорелін» фільм Люка Бессона. Хоча самої Землі у кадрі автори нам не показують, ми маємо можливість докладно вивчити майбутню космічну історію людства.

Відразу після вступних титрів, під пісню Девіда Боуї Space Oddity, глядачі стають свідками створення орбітальної станції «Альфа», прибуття до неї перших іншопланетян і перетворення на міжзоряний дім людства та безлічі інших видів, де різнорідні істоти об’єднуються заради спільного блага.

«Вона» / Her

Рік виходу: 2013

Режисер: Спайк Джонз

Рейтинг IMDb: 8.0

Події фільму «Вона» відбуваються у нашому рідному 2025 році. Головний герой, самотній письменник Теодор, закохується в операційну систему зі штучним інтелектом. Хоча фінал стрічки може здатися сумним, вона демонструє комфортне, тепле, «лампове» майбутнє, в якому ШІ не захоплює владу, щоб знищити людство у ядерній війні, а задовольняє наші особисті проблеми, пропонуючи товариство, дружбу та підтримку. До речі автомобілі у Лос-Анджелесі майбутнього замінили потяги на магнітній подушці, тому повітря прозоре та чисте.

«Містер Ніхто» / Mr. Nobody

Рік виходу: 2009

Режисер: Жако ван Дормель

Рейтинг IMDb: 7.7

2092 рік. Остання смертна людина на Землі, 118-річний старий Немо, став об’єктом реаліті-шоу, яке транслюється на всю планету. Решта людей давно стали практично безсмертними — їхні клітини оновлюються штучно, запобігаючи старінню. А сам герой мандрує глибинами пам’яті, намагаючись наново пережити безліч можливих напрямків, якими за різних умов могло б піти його життя.

Майбутнє «Містера Ніхто» — утопічний світ без хвороб і смерті, де більше не потрібно турбуватися про втрату близьких і є необмежений час, щоб втілити свої найзаповітніші мрії. Але чи варте безсмертя нездатності любити?

«Після Янґа» / After Yang

Рік виходу: 2021

Режисер: Когонада

Рейтинг IMDb: 6.6

В центрі сюжету фантастичної драми «Після Янґа» знаходиться подружжя Джейк і Кіра, які взяли за дочку дівчинку Міку. У світі фільму існують досконалі роботи, яких називають «техносапієнсами». Вони мають потужний штучний інтелект, схоже на людське тіло та можуть бути компаньйонами чи допомагати по дому. Одного з таких «техів», хлопця-робота Янґа, Джейк купляє, щоб забезпечити зв’язок названої доньки з її китайським корінням.

Коли андроїд раптово та назавжди виходить з ладу, в його ядрі знаходять банк даних, куди він записував відео важливих для себе моментів. Спостерігаючи за цими емоційно зарядженими спогадами Джейк починає краще розуміти приховану сторону свого помічника. Зокрема він дізнається про його стосунки з дівчиною Адою та усвідомлює, що Янґ був справжньою особистістю, яка залишила вагомий слід у житті багатьох людей.

Автори фільму показали сприятливе для життя майбутнє, де панує взаємна повага, а технології допомогли створити роботів, яким люди довіряють навіть більше, ніж один одному. Все це ставить перед глядачами низку складних питань: що таке людяність та де полягає різниця між людьми з плоті та кісток і штучним інтелектом? Що ми пам’ятаємо про наших близьких та що ми зрештою хочемо залишити по собі?

Рік виходу: 1984

Режисер: Пітер Гайамс

Рейтинг IMDb: 6.7

Культова «Космічна одіссея» Стенлі Кубрика залишила глядачів з безліччю запитань, на які відповідає продовження. Через дев’ять років після подій першої стрічки радянський корабель «Олексій Леонов» вирушає до Юпітера зі змішаною командою, в якій є американські та радянські дослідники. Він має відвідати залишений на орбіті «Діскавері» та розгадати таємницю монолітів.

Фільм вийшов на екрани у 1984 році, коли напруга між США та СРСР досягла свого піка, та демонструє майбутнє, в якому народи, що ворогують, знаходять спосіб владнати суперечності та об’єднати зусилля заради спільної мети.

«Назад у майбутнє 2» / Back to the Future Part II

Рік виходу: 1989

Режисер: Роберт Земекіс

Рейтинг IMDb: 7.8

В другій частині популярної франшизи Док і Марті з 1980-х вирушають у майбутній 2015 рік. Фільм здобув широку популярність, тому що чи не вперше з початку XX століття показав щасливе майбутнє, де різні високотехнологічні пристрої роблять життя самих простих людей комфортнішим і цікавішим.

Автори передбачили появу летючих дронів, планшетів, відеодзвінків, біонічних протезів, розумних окулярів, великих пласких телевізорів, голографічної реклами та двигунів, що працюють на відходах. Всі ці винаходи реально покращили наше життя. Однак дедалі частіші війни з їхнім використанням свідчать про те, що змінити на краще людську природу розвиток технологій поки що, на жаль, не здатен.