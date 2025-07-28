Огляд ноутбука MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG): лептоп-геймінг ціною компромісу

За останні декілька місяців ми вже встигли ознайомитися з можливостями ноутбуків зі старшими відеокартами серії NVIDIA RTX 50 laptop. І ось черга редакційного огляду дійшла до MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG), який балансує між ігровою потужністю та практичністю для повсякденної роботи. Тож зосередимось на його деталях, досвіді використання та чесному аналізі.

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) Від 96 667 грн. Плюси: 17-дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю 2560×1600 та 100% DCI-P3; прекрасна автономність; низькі температури в режимі Balance; продуктивний Intel Core Ultra 7 255HX; Thunderbolt 4. Купити в Brain Мінуси: 8 гігабайтів відеопам'яті обмежує продуктивність у сучасних іграх; процесор перегрівається в режимі Extreme; нагрів клавіатурного блоку. Купити в Brain 8.4 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG)

Екран 17″, 2560×1600 IPS (IPS) 16:10, 240 Гц, 8 bit, 100% DCI-P3 Процесор Intel Core Ultra 7 255HX, 8P+12E, до 5,2 ГГц Max Оперативна пам’ять 32GB DDR5-5600 (2 модулі Samsung) Накопичувачі SSD 1TB M.2 (2280) NVMe PCIe 4.0 Відеокарта Intel Graphics + Nvidia GeForce RTX 5070 laptop 8 ГБ (до 115 Вт) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Провідні інтерфейси HDMI 2.1, 3 × USB-A 3.2 Gen 2, 1 × Thunderbolt 4 (USB-C 4 DP + PD), RJ-45, 1 x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм Блок живлення 240 Вт (20 В, 12 А). Акумулятор 90 Вт*год, 4 елементи, літій-іонний Вага 2,8 кг Розміри 38.3 x 27.9 x 22,2 ~ 2.9 см Інше 24 Zone keyboard RGB, Cooler Boost 5, NPU, Super RAID 5, HD камера з механічною шторкою.

Комплектація і паковання

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) приїхав на редакційний огляд в міцній картонній коробці з надписом MSI, фірмовим логотипом та інформацією щодо транспортування. Це лише зовнішня оболонка, адже всередині лежить ще одна коробка з чорним верхом. На ній знаходимо детальнішу інформацію, серійний номер та назву моделі. В центрі очікує свого першого увімкнення сам ноутбук.

Окремо на нас чекає зарядний пристрій потужністю 240 ватів (20 вольтів, 12 ампер) та книжечка з інформацією для майбутніх користувачів. Дуже тішить класична форма штекера зарядки, як в старих-добрих ноутбуках, перевірених десятиліттями. Ніяких додаткових аксесуарів чи бонусів тут немає.

Дизайн, ергономіка та матеріали

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) не претендує на звання тонкого чи легкого лептопа. З усім тим його габарити (38.3 x 27.9 x 22,2 см) та вага 2,8 кг є типовими в його класі.

Ноутбук може похвалитися стриманим дизайном, хоча його приналежність до геймерських моделей підкреслюють фірмові візерунки, що нагадують доріжки на друкованій платі. Також пильне око може помітити чотири дефлектори для виходу гарячого повітря з системи охолодження (два по боках і два ззаду).

Колір виконання з цікавою назвою Cosmos Grey є доволі практичним. На ньому не так помітно всюдисущу пилюку. До того ж він не має схильності покриватися відбитками пальців. Фірмовий логотип з драконом, який переливається всіма кольорами райдуги, знаходиться по центру зовнішньої кришки у металевому виконанні. А ось нижня частина ноутбука зроблена з пластику.

Більшу її частину займає перфорована решітка, через яку повітря затягується в ноутбук для охолодження найгарячіших її компонентів – процесора та відеокарти NVIDIA RTX 5070 Laptop. MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) стійко тримається поверхні завдяки чотирьом прогумованим ніжкам. Свою функцію вони виконують на відмінно.

Якоїсь додаткової підсвітки тут не передбачено, за винятком 24 зонної RGB-клавіатури, про яку ми поговоримо дещо пізніше. Дехто з користувачів обурюється, коли чує про пластикове виконання корпусу ноутбука. В цьому є певне раціо, адже під час ігрових сесій метал пропускає більше тепла саме в клавіатурну секцію. А це може викликати тактильний температурний дискомфорт.

Корпус MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) виглядає досить міцним, конструкція не прогинається, навіть якщо докласти зусиль при натисканні — нічого не скрипить та не люфтить. Решітки динаміків заховані по краях нижньої частини ноутбука ближче до користувача.

Екран відкривається майже на 180 градусів, що імпонує для роботи в різних умовах. Рамки навколо дисплея виконані з чорного текстурованого пластику. Співвідношення сторін 16:10 дозволяє комфортно використовувати площу екрана в робочих процесах та браузингу. Загалом, ергономіка продумана, хоча носити пристрій із собою щодня буде складно через його розміри.

Провідні та безпровідні інтерфейси

Набір портів у MSI Crosshair 17 HX AI достатній для більшості сценаріїв використання. З лівого боку розташовані: один USB-C (Thunderbolt 4 із підтримкою DisplayPort і Power Delivery 3.0) та один USB-A (3.2 Gen2). Справа є ще один USB-A, комбінований аудіороз’єм 3,5 мм і слот для замка Kensington.

На задній панелі ховається ще один USB-A (3.2 Gen2), HDMI 2.1, Ethernet і роз’єм для живлення. Такий розподіл портів дуже зручний, адже більшість кабелів можна під’єднати ззаду, звільнивши бічні сторони. Безпровідні інтерфейси включають Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Цього цілком вистачає, щоб забезпечити необхідний рівень бездротового зв’язку.

Конектор кабелю живлення реалізований в найкращих класичних канонах. Це всім добре відомий двоконтактний формат, який довгий час використовувався в минулому і зарекомендував себе з хорошої сторони.

Клавіатура та трекпад

Клавіатура острівного типу з ходом клавіш 1,7 мм та цифровим блоком є досить функціональною, хоча й з певними компромісами. Наприклад, клавіша Enter на цифровому блоці повернута на 90 градусів і розташована біля стрілок, а деяких кнопок бракує.

Є RGB-підсвітка з 24 зонами, якою можна керувати через фірмове ПЗ MSI Center, налаштовуючи кольори, ефекти та профілі. Блок WASD та клавіші керування курсором виділені напівпрозорими клавішами. Останні ще й мають додаткові функції. Кнопка живлення також напівпрозора й оснащена індикатором активності.

Гладкий трекпад розміром 120х76 мм має дві фізичні кнопки. Під час тестування проблем із його роботою не виникло, хоча для ігор усе одно знадобиться мишка. Загалом, клавіатура і трекпад залишають приємне враження, але для тривалого набору тексту прийдеться звикнути до розташування клавіш.

Дисплей MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG)

Екран є однією з сильних сторін цього ноутбука. 17-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів і частотою оновлення 240 Гц забезпечує чітке зображення з достатнім PPI. Матове покриття зменшує відблиски й робить ноутбук зручним для роботи чи ігрових сесій в яскраво освітлених приміщеннях.

За заявами виробника дисплей покриває 100% DCI-P3, що робить його вдалим варіантом для роботи з графікою. Хоча для професійного використання, звісно, потрібно дивитись в бік спеціалізованих зовнішніх моніторів. Екран з коробки видає холодніше зображення, ніж потрібно — близько 7000 К.

Яскравість дисплея досягає 475 кд/м², а контрастність стабільно тримається на рівні 1075:1, що навіть більше, ніж заявлено виробником. Підтримки NVIDIA G-Sync немає, але для більшості користувачів це не стане проблемою. Загалом, екран підходить як для ігор, так і для непрофесійної роботи з контентом.

Камера та звук

Вебкамера з роздільною здатністю 720p і вбудованими мікрофонами розташована класично по центру верхньої рамки екрана. Приємним бонусом є механічна шторка, яка забезпечує додаткову приватність без потреби в імпровізаціях.

Камера не схильна до набридливої б’ютифікації, акварельності чи надлишкових шумів у світлу пору доби. Її вистачить для відеодзвінків, але не більше. Хоч вона й не здатна похвалитися високою роздільною здатністю, зате обходить навіть деяких іменитих суперників, які захоплюються надлишковою постобробкою.

Що стосується звуку, стереосистема ноутбука не вражає. Динаміки розташовані спереду, гучності вистачає, але глибина залишає бажати кращого. Басів майже немає, середні частоти — посередні, високі також. Тому якщо ви прихильник деталізованого звуку для ігор чи перегляду відео, рекомендую використовувати навушники через комбінований аудіороз’єм. Тим більше виробником заявлена підтримка Hi-Resolution Audio та Nahimic від SteelSeries.

Фірмове програмне забезпечення

Центральним додатком для налаштування ноутбука виступає MSI Center. У ньому можна вибирати режими роботи (Balanced, Extreme, Performance, Eco), керувати графічною системою, розганяти компоненти, налаштовувати підсвітку клавіатури, проводити діагностику та оновлювати драйвери.

Програма модульна, тобто потрібні функції завантажуються окремо, що дозволяє уникнути перевантаження системи. Інтерфейс інтуїтивний, хоча для новачків може знадобитися час, щоб розібратися з усіма можливостями. Загалом, MSI Center додає гнучкості у використанні ноутбука, дозволяючи адаптувати його під різні завдання. Єдиним мінусом можна назвати дещо повільну роботу програми.

Крокуючи в ногу з сучасними тенденціями MSI намагається знайти додаткові сценарії для використання ШІ в офлайн-режимі силами ноутбучного процесора та GPU. Вже нікого не здивуєш тим, що штучний інтелект залучений при обробці відео з вебкамери, чи фільтрації звуку під час відеоконференцій.

Натомість в MSI Center можна знайти ще цікавий AI інструмент пошуку по локальним фото під назвою Smart Image Finder. В ньому можна задати елемент, який потребується знайти і якщо він присутній серед масиву світлин, програма його відшукає за допомогою ШІ.

Продуктивність та тести MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG)

У стандартному режимі Balanced процесор Intel Core Ultra 7 255HX працює на потужності до 61 Вт із температурою до 73°C. Частота процесора сягає в такому режимі 3.5 ГГц при шумі в 49 дБ. Через деякий час теплопакет понижується до 40 Вт, а частота опускається до 2,99 ГГц. Шум відповідно падає до 38 дБ.

Відеокарта RTX 5070 у цьому режимі обмежена потужністю 80 Вт, частота GPU доходить до 1879 МГц, а температура не перевищує 72°C.

Встановивши профіль швидкодії Extreme, отримаємо 13 460 балів у CPU-Z. Платою за це стає підняття температур аж до 100 °С та ріст енергоспоживання до 133 Вт. Звісно, системи охолодження в такому режимі надовго не вистачає, тому за якийсь час продуктивність CPU просідає на 8-10%, процесор опускає частоти й енергоспоживання до 95 Вт. Температури своєю чергою падають до 90 °С.

Якщо повернутись до профілю Balance, то ми втрачаємо близько 20% пікової швидкодії, але отримуємо цілком прийнятні температури та помірне енергоспоживання. Особисто я не бачу потреби збільшувати енергопакет CPU+GPU на 100 Вт, щоб отримати всього лише 15-20% зайвої швидкодії.

Тест Результат CPU-Z (БЖ) Single — 827 Multi (Balanced) — 11 119 Multi (Extreme) — 13 727 CPU-Z (АКБ) Single — 786 Multi — 6329 Octane 2.0 Plus Single — 116 696 Multi — 980 510 WebXPRT 4 397 GeekBench 6 (CPU БЖ) Single — 2 901 Multi — 15 180 GeekBench 6 (CPU АКБ) Single — 2 314 Multi — 11 284 GeekBench 6 (RTX 5070 laptop БЖ) Open CL – 130 829 Vulkan – 130 151 GeekBench 6 (RTX 5070 laptop АКБ) Open CL – 108 827 Vulkan – 98 758 Realistic Interior Lightning (БЖ) 8 хвилин 03 секунди Realistic Interior Lightning (АКБ) 9 хвилин 39 секунд Blender benchmark (БЖ) 3 868 Blender benchmark (АКБ) 3 085 AIDA64, Memory test Read — 84 074 Write — 76 223 Copy — 74 839 Latency — 110,9 Crystal Dysk Mark Read — 6 769 Write — 5 684 Cinebench 2024 Single — 125 Multi — 1144 Cinebench R23 (БЖ) Single — 2029 Multy — 19 943 Cinebench R23 (АКБ) Single — 1928 Multi — 12 982 Speedometr 3.0 (БЖ) 33,3 Speedometr 3.0 (АКБ) 24,8

В автономному режимі від акумуляторної батареї процесор споживає до 25 Вт в піку, набираючи в CPU-Z 6 220 балів. Температура при цьому дуже помірна — до 57 °С. Шум в такому режимі майже не відчувається й становить близько 38 децибелів.

В бенчмарку Octane 2.0 MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) демонструє досить бадьорі результати — майже 117 000 в одноядерному режимі та 980 000 у багатоядерному. Той самий десктопний Ryzen 7 9800x3d, що стоїть на тестовому стенді набирає в багатопотоці скромніший результат — 847 000 балів.

У синтетичних тестах і іграх ноутбук показує гідні результати, хоча об’єм пам’яті відеокарти (8 ГБ) обмежує можливості в нейромережевих інструментах для офлайнової генерації зображень — Fooocus, Invoke, Amuse.

NVIDIA RTX 5070 laptop побудована на базі GB206, як десктопна NVIDIA RTX 5060. Чип оснащений 4608 CUDA-ядрами, 144 текстурними блоками та 48 блоками растеризації. Відеокарта комплектується пам’яттю стандарту GDDR7 об’ємом 8 ГБ, яка взаємодіє з GPU через 128-бітну шину та працює на швидкості 24000 МТ/с. Крім того, чип має 144 тензорні ядра та 36 прискорювачів трасування променів.

Максимальний показник TGP для RTX 5070 laptop становить 115 Вт в режимі Extreme та 80 Вт в режимі Balance.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (80 Вт) NVIDIA RTX 5070 laptop (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 100 93 74 73 89 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 49 43 34 33 41 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 125 123 104 101 112 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 69 61 47 49 58

В S.T.A.L.K.E.R. 2 можна поблукати Зоною Відчуження на рідній роздільні здатності, хіба що з використанням DLSS та генератора кадрів. В режимі Extreme ми отримуємо близько 89 кадрів на секунду, а перейшовши на режим Balance, опускаємося до 73 FPS. В першому випадку результат майже впритул наближається до десктопної версії RTX 5060, а в другому нагадують десктопну RTX 4060.

Без допомоги нейротехнологій повноцінно пограти при QHD у вас не вийде. Цьому явно не сприятимуть 41 FPS в режимі Extreme та 33 FPS в режимі Balance. Звісно, ніхто не заважає опуститися в режим FullHD і отримати майже чесних 60 кадрів без будь-яких «нейропокращувачів», або побачити на своїх екранах 112 кадрів з використанням DLSS та генератора кадрів.

Indiana Jones and the Great Circle RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (80 Вт) NVIDIA RTX 5070 laptop (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 78 74 61 64 72 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, Framegenerator – x4, Path Tracing – OFF 207 184 70 125 168 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 227 224 132 115 205 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 97 113 91 92 104

Indiana Jones and the Great Circle – одна з тих ігор, яким завжди не вистачає GPU-гігабайтів. Особливо в режимі QHD та вище. 8 ГБ відеопам’яті тут явно недостатньо, що було зрозуміло ще при тестуванні десктопної MSI GeForce RTX 5060 8G.

Для комфортного геймплею вам прийдеться опустити пресет до Medium, або хоча б зменшити налаштування текстур. З такими нехитрими маніпуляціями ви отримуєте доволі прийнятний фреймрейт – 72 кадри на секунду в Extreme без DLSS та 168 к/с з його допомогою.

Cyberpunk 2077 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (80 Вт) NVIDIA RTX 5070 laptop (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, RT – ON 44 39 28 31 43 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, RT – ON 163 142 64 131 155 FullHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, RT – ON 72 66 49 50 64 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, RT – ON 263 252 114 209 221

Кіберпанк при QHD з увімкненим рейтресингом також дуже вимоглий до відеопідсистеми. Але DLSS 4 — Transformer та MFG підіймають FPS до 155 к/с в режимі Extreme та до 131 к/с в режимі Balance. Цього цілком вистачає, щоб насолодитися красотами легендарного Night City.

Avowed (RT – ON) RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (80 Вт) NVIDIA RTX 5070 laptop (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 123 141 69 125 147 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 56 29 24 27 32 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 216 207 102 192 198 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 85 55 40 42 50

Пограти в Evolved без DLSS та генераторів кадрів у вас навряд чи вийде, хіба що ви захочете миритися з недостатніми 32 FPS при QuadHD. Але порухавши декілька повзунків з DLSS та MFG отримуємо 147 к/с.

The Elder Scrolls IV: Oblivion RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (80 Вт) NVIDIA RTX 5070 laptop (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 72 67 58 54 62 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 30 27 23 21 25 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 101 99 84 78 89 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 40 42 34 33 39

The Elder Scrolls IV: Oblivion у новому обличчі також не проти поласувати всіма доступними ресурсами вашої відеокарти. Пограти на епічному пресеті цілком можливо, але звичайно ж з допомогою DLSS та MFG. З ними навіть вимогливий Ray Tracing не завадить нам насолодитися чудовим геймплеєм та невмирущою класикою.

Clair Obscur: Expedition 33 RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (115 Вт) QuadHD, High, DLSS – ON 72 60 67 QuadHD, High, DLSS (OFF) 43 36 39 FullHD, High, DLSS – ON 94 83 91 FullHD, High, DLSS – OFF 67 56 61

Claire Obscur: Expedition 33 цього року стала приємною несподіванкою для багатьох геймерів й одразу набула культового статусу. Окрім чудового геймплею, вона демонструє ще й неперевершений стиль в якому проявляється графічний талант її розробників.

Звісно, все це потребує чималих ресурсів. З усім тим, ви зможете вчасно реагувати на атаки як рядових невронів, так і титанічних аксонів, вдало попадаючи в таймінги навіть при роздільній здатності QuadHD. Для цього вам знадобиться допомога DLSS. Генератор кадрів гра поки що не підтримує. На виході ми отримуємо 67 FPS та море емоцій від чудового французького проєкту.

Doom: The Dark Ages RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (80 Вт) NVIDIA RTX 5070 laptop (115 Вт) QuadHD, High, DLSS – ON 94 75 70 81 QuadHD, High, DLSS (OFF) 52 41 44 52 FullHD, High, DLSS – ON 253 133 201 253 FullHD, High, DLSS – OFF 72 60 58 68

Doom The Dark Ages продовжує невмирущу філософію ураганного шутера з нещадним геймплеєм. Якщо вас не відволікають нові механіки та «щит капітана Америки», то в такому випадку вмикайте QuadHD та DLSS. Рушій гри чудово оптимізований, тому гра розганяється до 81 FPS в режимі Extreme.

Якщо ж ви хочете повністю розкрити частотні можливості вашого монітора, то опускайте роздільну здатність до FullHD. В нагороду за це ви отримуєте 253 фпс. І ніякий імп не проскочить повз приціл вашої гвинтівки.

A Plague Tale: Requiem RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (Balance) NVIDIA RTX 5070 laptop (Extreme) QuadHD, Supersampling + FG – ON, RT – ON 90 81 62 74 85 FullHD, Ultra, Supersampling + FG – OFF 92 63 40 44 51 FullHD, Supersampling + FG – ON, RT – ON 123 134 85 94 112

Середньовічна пригода — A Plague Tale Requiem стане ще цікавішою за умови певних маніпуляцій з ігровими налаштуваннями. Режим трасування променів дуже вимогливий до графічної підсистеми, але це можна компенсувати увімкненим суперсемплінгом та генератором кадрів.

Але гра в такому режимі все одно не може похвалитись комфортним відгуком, тому рекомендую вимкнути трасування променів. Тоді ви зможете пограти без будь-яких проблем та зайвих артефактів, що виникатимуть із-за недостатньої початкової частоти.

В режимі роботи від акумуляторної батареї не варто чекати чудес й намагатися витиснути щось з дискретної RTX 5070 laptop. Краще одразу перемикатися на вбудовану графіку для робочих процесів чи нескладних ігор, адже в ресурсоємні проєкти сучасності пограти буде вкрай складно.

Автономність, температури та шум

Акумулятор ємністю 90 Вт*год забезпечує чудову автономність для ноутбука з таким великим екраном. У режимі Balanced з інтегрованою графікою пристрій витримує близько 8 годин офісної роботи чи відтворення відео Full HD при середній яскравості екрана. Якщо ж буде увімкнена дискретна відеокарта, то автономність скоротиться вдвічі — до 4 годин.

В іграх з автоматичним вибором адаптера час роботи не перевищує 2 годин, що також непогано для геймерських моделей. Температури в режимі Balanced залишаються комфортними (до 73 °C для процесора і 63 °C для відеокарти), але в Extreme Performance OC процесор може нагріватися до 100 °C на пікових навантаженнях. Шум у цьому режимі досягає 59 дБ. Однак шум вентиляторів не такий дратівливий, як може бути.

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) заряджається до 80% за 55 хвилин. Щоб повністю поповнити ємність батареї прийдеться зачекати приблизно півтори години.

Досвід використання

В побуті MSI Crosshair 17 HX AI залишає змішані враження, як у хрестоматійному прикладі бочки меду з ложкою дьогтю. З одного боку, тут великий екран із хорошою роздільною здатністю, який підходить для ігор і роботи з контентом. Але 240 Гц явно зайві з оглядом на можливості RTX 5070 laptop.

Вага і розміри роблять його більше стаціонарним рішенням. Клавіатура досить зручна для ігор завдяки підсвітці та виділенню WASD, але вона сильно нагрівається при тривалих ігрових сесіях до 50 °C. Система охолодження ефективна в помірних режимах, але при Extreme пресеті та тривалому навантаженні процесор вимушений скидати частоти, нівелюючи свою пікову швидкодію.

Ціна та конкуренти

На момент огляду MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) коштує 97 999 грн, що ставить його в середній ціновий сегмент серед ігрових ноутбуків. Конкурентів з RTX 5070 тут не так багато. А ось моделі з потужнішими GPU, як-от RTX 5080 чи 5090, коштують значно дорожче, хоча й пропонують кращу продуктивність у сучасних іграх.

Вибір залежить від пріоритетів: якщо потрібен великий дисплей і тиха робота для змішаних задач, MSI Crosshair 17 HX AI виглядає гідним варіантом. Альтернативою можуть бути 16″ чи 18″ моделі, як, наприклад, Lenovo Legion 7 16IAX10. За свою значно більшу ціну він пропонує OLED дисплей, процесор Core Ultra 9 275HX та брендову акустику. Відеокарта ідентична — RTX 5070 laptop.

Asus ROG Strix G18 підтримує HDR10 та NVIDIA G-SYNC. На борту потужний 32-потоковий Ryzen 9 8940HX, але більша, внаслідок ширшої діагоналі вага — плюс 200 грамів.

Хорошим варіантом виглядає MSI Vector 16 HX AI A2XWHG, який вже був на нашому редакційному огляді. Хоч в нього трішки менша діагональ, зате стоїть продуктивніша відеокарта — RTX 5080. Однак до нього прийдеться докинути трішки більше оперативної пам’яті й перед вами постане справжня універсальна машинка для геймінгу та креативу.

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 8 годин в режимі перегляду відео, батарея 90 Вт*год Продуктивність (БЖ) 8.5 Продуктивність процесора знижується до 15% внаслідок перегріву в режимі Extreme. Різниця в продуктивності між Extreme (115 Вт) та Balance (80 Вт) для відеокарти складає близько 10-15%. Продуктивність (АКБ) 8 Без додаткового живлення найбільше страждає продуктивність відеокарти. Швидкодія процесора падає вдвічі. Екран 8.5 IPS панель з дещо надлишковою частотою 240 Гц з 100% покриттям DCI-P3 Дизайн, ергономіка 8.5 Симпатичний дизайн з гармонійною RGB-підсвіткою клавіатури. Якість збирання, матеріали 8.5 Металевий верх та пластиковий низ без люфтів та прогинань. Енергоефективність, шум 9 Відносно тихий й все ще продуктивний в режимі Balance. Ціна 8 Ціна/якість прийнятна за сукупністю можливостей, але ботлнек «8 гігабайтів відеопам'яті» змушує задуматись про альтернативи на основі RTX 5070 Ti laptop. Звук 7.5 Звук для невибагливого користувача. Мінімум басів та об'єму.