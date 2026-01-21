Огляд Acer Predator Helios Neo 16 AI: потужний геймінг і гарячий характер

Acer Predator Helios Neo 16 AI на папері виглядає як майже ідеальний сучасний ігровий ноутбук. Але реальний досвід швидко знімає рожеві окуляри. Під високим навантаженням цей “Хижак” демонструє гідну продуктивність і водночас такі температури, що змушують згадати про фізику теплопередачі, а не про маркетингові слайди. У нашому редакційному огляді розбираємось, де Acer Predator Helios Neo 16 AI справді сильний, а де він перегрівається не лише буквально, а й концептуально.

Acer Predator Helios Neo 16 AI 112 899 грн. Плюси: Хороша продуктивність від мережі; OLED-екран із частотою 240 Гц і широким колірним охопленням; нативна підтримка G-Sync; достатньо місткі та швидкі SSD і DDR5 пам'ять; багатий набір портів; Windows 11 Pro на борту. Мінуси: Глянцеве покриття дисплея дає відблиски на світлі; посередня автономність; високе енергоспоживання і теплові піки під стрес-тестами та у повсякденному користуванні; шум системи охолодження; відсутність фізичної шторки веб-камери; маркий корпус. 7.6 /10 Оцінка

Технічні характеристики Acer Predator Helios Neo 16 AI

Екран OLED 16 дюймів, WQXGA (2560×1600, 16:10), 240 Гц, 400 ніт (пікова яскравість у HDR — 500 ніт), DisplayHDR 500 True Black, NVIDIA G-SYNC Процесор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядра + 16 E-ядра), до 5.4 ГГц. Оперативна пам’ять 64 ГБ DDR5-6400 МТ/с (2×32 ГБ) Накопичувачі 2 х 1 ТБ PCIe Gen4 SSD Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2520 МГц, TGP 140 Вт (із Dynamic Boost) Охолодження 2 вентилятори AEROBLADE 3D та 6 теплових трубок Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.4 Аудіосистема 2× 2 Вт динаміки (DTS X Ultra) Провідні інтерфейси 1x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery) 1x Type-С USB3.2 Gen2 1x Type-A USB3.2 Gen1 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 330 Вт; 19.5 В, 16.9 А Акумулятор 90 Вт·год Вага 2.5 кг Розміри 357 x 280 x 27 мм Інше Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Kensington Lock

Комплектація та паковання Acer Predator Helios Neo 16 AI

Acer Predator Helios Neo 16 AI постачається у великій чорній коробці з жорсткого картону з фірмовим “хижацьким” логотипом. Дизайн паковання мінімальний і виконує суто утилітарну функцію: ідентифікацію серії та захист під час транспортування.

Фіксація ноутбука всередині здійснюється картонними вставками стандартного типу. Це поширене рішення для ігрових ноутбуків. Захист достатній, однак на рівні мінімально необхідного.

У нас на редакційному столі побував семпл не для продажу (звідси і клавіатура виключно англомовна), тому комплект постачання обмежується самим ноутбуком та блоком живлення.

Блок живлення потужністю 330 Вт великий і важкий, що прямо впливає на мобільність комплекту. Його габарити та маса ускладнюють щоденне перенесення ноутбука, особливо з урахуванням загальної ваги 16-дюймового корпусу у 2.5 кг.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Acer Predator Helios Neo 16 AI — типовий представник ігрових ноутбуків середнього класу без спроб переосмислити форм-фактор. Габарити корпусу становлять приблизно 357 x 280 x 27 мм, а вага — понад 2,5 кг без урахування блока живлення. Це одразу визначає сценарій використання: переносити ноутбук можна, але він не орієнтований на щоденну мобільність.

Матеріали корпусу Acer Predator Helios Neo 16 AI комбіновані: металева кришка дисплея та пластик. Метал на кришці додає жорсткості. Але він дуже швидко збирає відбитки пальців, що особливо помітно на темному покритті. Пластик корпусу матовий, практичний, але без візуальних або тактильних ознак преміального сегмента. Жорсткість конструкції середня. Кришка дисплея прогинається при натисканні, а область клавіатури під сильним тиском може незначно деформуватися.

Дизайн візуально стриманий для ігрового ноутбука. RGB топ-кейса обмежене клавіатурою. Фірмовий логотип Predator на кришці із підсвіткою трохи додає ігрового вайбу. Рамки навколо дисплея відносно тонкі з трьох боків, нижня ширша.

Ергономіка портів Acer Predator Helios Neo 16 AI виглядає продумано. На лівій грані: мережевий порт із підтримкою 2,5 Гбіт/с, один USB-A 3.2 Gen1, слот microSD (не частий гість, треба сказати), а також комбінований 3,5-мм аудіороз’єм для гарнітури. Праворуч розміщено два USB-A 3.2 Gen2, які зручно використовувати, наприклад, для зовнішніх накопичувачів. Основні ж високошвидкісні інтерфейси винесені на задню панель: HDMI-вихід, роз’єм підключення блоку живлення, а також Thunderbolt 4 і USB-C 3.2 Gen2.

Петлі дисплея тугі, Acer Predator Helios Neo 16 AI можна легко відкрити однією рукою. Максимальний кут розкриття 140–142 градуси, що достатньо для настільної роботи, але обмежує варіанти використання на колінах або в тісних умовах.

Клавіатурний блок Acer Predator Helios Neo 16 AI повнорозмірний, із цифровою секцією. Для роботи з таблицями це зручно, але під час активного набору тексту таке компонування може вимагати звикання, особливо якщо користувач переходить із ноутбуків без NumPad. Самі клавіші мають середній хід близько 1,6–1,8 мм, натискання чітке, з відчутною точкою спрацювання. Друкувати комфортно, хоча до механічних або преміальних клавіатур рівня ультрабуків тут далеко.

Підсвітка клавіатури 4-рівнева RGB, керується через PredatorSense і дозволяє налаштовувати яскравість та ефекти, але без індивідуального RGB для кожної клавіші. У повсякденній роботі підсвітка корисна штука.

Над клавіатурою, у лівому верхньому кутку, розташована клавіша швидкого перемикання режимів продуктивності. Вона дозволяє миттєво змінювати профілі роботи системи — від “Тихого” для офісних або мультимедійних завдань до “Збалансованого” для універсальної роботи, “Продуктивність” для ігор і “Турбо” для розкриття всієї потужності системи. Це робить керування ресурсами швидким і зручним, дозволяючи адаптувати ноутбук до будь-якого сценарію, не заходячи в налаштування і без додаткових програм.

Робоча поверхня тачпада становить приблизно 125 × 85 мм, чого достатньо для жестів Windows Precision і базової навігації. Поверхня гладка, палець ковзає без ривків, жести розпізнаються коректно. Фізичних кнопок немає. Клацання реалізоване через саму панель. Для ігор та точних дій тачпад залишається допоміжним інструментом, бо у таких сценаріях миша must-have.

Система охолодження в Acer Predator Helios Neo 16 AI побудована за активною схемою з двома потужними вентиляторами AeroBlade (металеві лопаті) і кількома тепловими трубками, що відводять тепло від CPU і GPU до радіаторів по периметру корпусу. Усередині використовується рідкий метал на центральному процесорі для покращення теплопередачі, що за ідеальних умов допомагає знімати більше тепла, ніж звичайна термопаста.

За реальних ігрових сесій під максимальним навантаженням температура CPU/GPU усе одно може підійматися високо, а вентилятори розкручуються досить голосно, особливо в агресивних профілях. Такий дизайн добре справляється з короткими піковими навантаженнями, але в гарячих кімнатах або при довготривалій роботі корпус помітно нагрівається і шум може бути відчутним, тому для стабільної продуктивності краще використовувати підставку або додаткове охолодження.

Загалом дизайн і конструкція Acer Predator Helios Neo 16 AI не пропонують нічого поза рамками очікувань. Це функціональний корпус, зібраний без явних прорахунків, але й без інженерних рішень, які б вирізняли модель серед численних конкурентів у сегменті.

Дисплей Acer Predator Helios Neo 16 AI

Acer Predator Helios Neo 16 AI оснащується 16-дюймовою OLED-матрицею з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та співвідношенням сторін 16:10. Щільність пікселів становить приблизно 189 ppi, що повністю виключає помітну зернистість у стандартних сценаріях використання.

Покриття екрана глянцеве, що одразу впливає на сприйняття дисплея поза контрольованим освітленням. Відблиски помітні навіть за середньої яскравості, і при роботі біля вікна або під прямим світлом це стає фактором, який неможливо ігнорувати, незалежно від типу матриці. Номінальна яскравість заявлена на рівні 400 ніт, з піковим значенням до 500 ніт у HDR-режимі. У SDR цього достатньо для приміщень, але глянцева поверхня частково нівелює переваги OLED у світлих умовах. Запасу яскравості для активної роботи на вулиці немає.

Частота оновлення 240 Гц є рідкісним показником для OLED-панелей у ноутбуках. Рух виглядає максимально плавним, а миттєвий час відгуку OLED-матриці практично усуває шлейфи. Водночас практична користь 240 Гц поза шутерами й швидкими змагальними іграми обмежена.

Контрастність OLED фактично безмежна, що напряму впливає на глибину чорного кольору. У темних сценах різниця з IPS-панелями разюча. Колірне охоплення у 100% DCI-P3, що робить дисплей придатним для роботи з кольором.

Підтримується HDR10 (але Dolby Vision, на жаль, не завезли), а також є сертифікація VESA DisplayHDR 500 True Black. У реальних HDR-сценах ефект помітний, але обмеження пікової яскравості та агресивний ABL знижують стабільність зображення у змішаних сценах. Підтримка NVIDIA G-Sync присутня, що дозволяє усунути розриви кадрів без необхідності фіксувати FPS. У поєднанні з OLED це забезпечує дуже чисту картинку в динаміці, але за рахунок підвищеного енергоспоживання.

OLED-матриця Acer Predator Helios Neo 16 AI пропонує відмінну контрастність і точну передачу кольорів, але має типові для технології обмеження: можливе вигоряння статичних елементів і використання ШІМ для регулювання яскравості.

Камера та звук Acer Predator Helios Neo 16 AI

В Acer Predator Helios Neo 16 використовується вбудована вебкамера з роздільною здатністю Full HD (1920×1080). Деталізація зображення достатня для відеодзвінків, проте якість сильно залежить від освітлення.

При яскравому штучному світлі камера демонструє прийнятну різкість, але динамічний діапазон обмежений: світлі ділянки легко “пересвічуються”, а тіні втрачають деталізацію. У слабкому освітленні агресивно зростає цифровий шум, а система шумозаглушення помітно розмиває дрібні деталі обличчя.

Підтримується Windows Hello. Розпізнавання обличчя відбувається швидко й коректно навіть за помірного освітлення, що робить цей спосіб входу практичнішим за використання вебкамери для відео.

Аудіосистема Acer Predator Helios Neo 16 AI складається з двох динаміків, розташованих у нижній частині корпусу. Максимальна гучність достатня для перегляду відео або ігор у невеликому приміщенні, але запасу для шумного середовища немає. На високій гучності з’являються спотворення, особливо у верхньому діапазоні частот.

Частотний баланс зміщений у бік середніх і високих частот. Низькі частоти відсутні як клас, що очікувано для тонкого корпусу без акустичного об’єму. В іграх це не критично, але для перегляду фільмів або музики звучання виглядає плоским.

Програмна обробка звуку в Acer Predator Helios Neo 16 AI реалізована через DTS: X Ultra. Вона дозволяє змінювати профілі та створює ілюзію ширшої сцени у навушниках, але через вбудовані динаміки її ефект обмежений. Реального просторового позиціювання без гарних навушників досягти не вдається.

Мікрофони працюють на середньому рівні. Голос передається чітко, але система шумозаглушення може агресивно “з’їдати” закінчення слів або знижувати гучність при різких звуках.

Фірмове програмне забезпечення Acer Predator Helios Neo 16 AI

Acer Predator Helios Neo 16 AI постачається з ліцензованою Windows 11 Pro. Основний інструмент керування — PredatorSense. Це фірмова утиліта Acer для контролю низки апаратних параметрів. Вона дозволяє перемикати режими продуктивності, налаштовувати RGB‑підсвітку клавіатури та моніторити температури, завантаження та оберти вентиляторів.

Режими продуктивності впливають на поведінку Acer Predator Helios Neo 16 AI досить помітно: наприклад, перехід у “Турбо” підвищує частоти та активує агресивніший профіль охолодження, але разом із цим збільшує шум системи.

Моніторинг у реальному часі включає дані по температурі CPU та GPU, швидкості вентиляторів та навантаженню компонентів. Дані подаються в цифровому та графічному вигляді. Для базового контролю цього цілком достатньо.

Налаштування RGB‑підсвітки Acer Predator Helios Neo 16 AI обмежуються стандартними ефектами (статичний колір, дихання тощо).

Робоча продуктивність Acer Predator Helios Neo 16 AI

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 43.62 Speedometer 3.1 (АКБ) 27.4 WebXPRT 4 386 Google Octane 2.0 Plus (БЖ) 124 094 Google Octane 2.0 Plus (АКБ) 98 033 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (БЖ) 1 131 725 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (АКБ) 1 064 108 CPU-Z Single (БЖ) 864.33 CPU-Z Single (АКБ) 871.1 CPU-Z Multi (БЖ) 15215.4 CPU-Z Multi (АКБ) 10108.9 3DMARK Steel Nomad 4021 3DMARK Port Royal 11466 3DMARK Time Spy Extreme 8981 3DMARK Speed Way 4582 3DMARK CPU Profile (Max threads) 15 542 PCMARK 10 Extended 12 816 Cinebench 2024 Single (БЖ) 128 Cinebench 2024 Single (АКБ) 114 Cinebench 2024 Multi (БЖ) 1924 Cinebench 2024 Multi (АКБ) 1319 Blender CPU 4.5.0 462.71 Blender GPU 4.5.0 4793.78 Corona Benchmark 12 073 545 RAM read MB/s 94 039 RAM write MB/s 85 313 SSD read MB/s 6536.55 SSD write MB/s 4489.81

Acer Predator Helios Neo 16 AI демонструє високий рівень продуктивності у робочих сценаріях при підключенні до мережі. У багатозадачності, браузері та офісних програмах система показує результати, які відповідають сучасним ігровим ноутбукам високого класу: PCMark 10 Extended — 12 816 балів, що дозволяє одночасно працювати з документами, веб-додатками та легкими мультимедіа-завданнями без видимих затримок.

У браузерних тестах різниця між живленням від мережі та від батареї помітна. Speedometer 3.1 показав 43,62 на БЖ та 27,4 на АКБ, а Google Octane 2.0 Plus Multi Core — 1 131 725 на БЖ і 1 064 108 на АКБ.

Процесор Acer Predator Helios Neo 16 AI справляється з рендерингом та обчислювальними тестами: CPU-Z Multi — 15 215.4 на БЖ проти 10 108.9 на АКБ, Cinebench 2024 Multi — 1924 проти 1319. Одноядерні показники змінюються менше: CPU-Z Single — 864 на БЖ, 871 на АКБ, Cinebench Single — 128 проти 114, що робить роботу з офісними та веб-завданнями на батареї комфортною.

Для задач рендерингу та 3D-тестів результати Acer Predator Helios Neo 16 AI також високі: Blender CPU — 462.71, Blender GPU — 4793.78, Corona Benchmark — 12 073 545, що підтверджує придатність ноутбука для професійних обчислень при підключенні до мережі. SSD і RAM забезпечують високу пропускну здатність: RAM read/write — 94 039 / 85 313 MB/s, SSD read/write — 6536.55 / 4489.81 MB/s, що прискорює роботу з великими проєктами.

Ігрова продуктивність Acer Predator Helios Neo 16 AI

Acer Predator Helios Neo 16 AI в іграх демонструє очікувано високі результати для сучасного продуктивного ноутбука, але ці цифри мають свою ціну. Тести проводилися з максимальними налаштуваннями графіки, з використанням апскейлерів і Multi Frame Generation у рідній роздільній здатності 2560 на 1600 пікселів.

Водночас варто одразу зафіксувати: під тривалим ігровим навантаженням температури далекі від ідеальних: процесор у піках короткочасно доходить до 104–105 °C, а відеокарта тримається в середньому на рівні 84–86 °C.

Gears of War: Reloaded з Ultra-налаштуваннями з DLAA і без Frame Generation працює дуже стабільно, видаючи в середньому 141 FPS.

Stellar Blade з пресетом Very High, DLAA та увімкненим RT демонструє 83 FPS без Frame Generation. Із генерацією кадрів — 200+ к/с.

Візуально гра виглядає відмінно, але саме тут помітне теплове навантаження на процесор. Його температура періодично підскакує до пікових значень, хоча загальна плавність кадрів залишається стабільною. Якщо вимкнути турбо-буст процесора, падіння FPS буде мінімальним (буквально 1-3 к/с), а температури помітно знизяться, що робить роботу системи більш спокійною.

Atomfall у режимі Ultra з MSAA 8X без FG тримає 128 FPS. Навантаження рівномірно розподіляється між процесором і відеокартою, але температура GPU стабільно залишається в зоні 84–86 °C, що вже близько до верхньої межі комфорту.

Doom: The Dark Ages — з налаштуваннями Ultra Nightmare з RT і Path Tracing, у поєднанні з DLSS та Multi Frame Generation, ноутбук видає 71 FPS. А от вимкнувши Path Tracing, можемо залишити той же пресет та перейти на DLSS Quality і отримати вже 120+ к/с.

The Witcher 3: Wild Hunt – Next-gen все ще може “грати м’язами” і становити серйозний челлендж для сучасного заліза. З пресетом Ultra+, активним RT, DLSS Quality і FG ON Acer Predator Helios Neo 16 AI показує середні 73 FPS. До речі, ви, як і ми, чекаєте на третє DLC?

The Outer Worlds 2 у режимі Very High з “променями” та у зв’язці з DLSS Quality та Multi Frame Generation демонструє 127 к/с. Аркадія чекає!

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пресеті Epic з DLAA та з увімкненою генерацією кадрів показує 93 FPS. Саме в цій грі найчастіше фіксуються піки температур CPU до 104–105 °C, що не критично в коротких відрізках, але явно не додає комфорту при тривалому геймплеї.

Автономність, температури та шум

Acer Predator Helios Neo 16 AI оснащений акумулятором ємністю 90 Вт·год. На практиці це дозволяє отримати до 4 години веб-серфінгу або офісної роботи, а для більш вимогливих задач автономність падає до 1,5–2 годин.

Температурний режим залежить від навантаження та обраного профілю охолодження в PredatorSense. Під стрес-тестом CPU нагрівається до 104–105 °C, а GPU — до 85–88 °C. Система охолодження активно втручається у ці сценарії, підтримуючи стабільність частот, але не знижуючи температуру до комфортного рівня для роботи на колінах. Шум вентиляторів помітний навіть у “Збалансованому” режимі, а при перемиканні на “Турбо” він стає високим, до 55+ дБ, що відповідає рівню шуму невеликого пилососа. Це обмежує використання ноутбука в тісному приміщенні або під час розмов без гарнітури.

При стандартній офісній або мультимедійній роботі вентилятори включаються точково, але короткі піки шуму все одно відчутні. Стандартні налаштування PredatorSense дозволяють трохи регулювати співвідношення шум/охолодження, але на батареї повністю тихо не буде, особливо під навантаженням.

Система охолодження ефективно тримає компоненти у межах допустимих температур, але для досягнення тихого режиму потрібно жертвувати частиною продуктивності. Під час роботи від батареї обмеження TDP та зниження частот процесора і GPU знижують шум, але й продуктивність падає.

Досвід використання Acer Predator Helios Neo 16 AI

Працювати з Acer Predator Helios Neo 16 AI відчутно по‑різному залежно від сценарію. Для офісу або веб-серфінгу ноутбук комфортний: клавіатура повнорозмірна, із цифровим блоком, тачпад адекватний для базових задач, а екран OLED радує око (проте у вечірній час за ним довго не попрацюєш). На колінах грати чи працювати з повним навантаженням некомфортно. Корпус нагрівається, особливо ближче до задньої частини.

Веб-браузер, документи та мультимедіа працюють плавно від батареї, але багатопотокові задачі та рендеринг вимагають підключення до БЖ. Жодних одкровень: максимальна продуктивність доступна тільки з мережею.

Дисплей OLED із частотою 240 Гц відчувається приємно у динамічних іграх та при перегляді відео, але глянцева поверхня швидко видає відблиски, якщо за вікном сонце. Для тих, хто звик до матових панелей у ноутбуках, це може не сподобатись.

PredatorSense працює як і задумано: швидко перемикає режими продуктивності та вентиляції, показує температуру й оберти вентиляторів. Плюс, можна провести імпровізований техогляд компонентів ноутбука.

Веб-камеру та динаміки Acer Predator Helios Neo 16 AI я б назвав достатніми для відеодзвінків: картинка і звук передаються чітко, але без будь-якої магії. Для стрімів або контенту потрібні зовнішні пристрої, адже на вбудованих елементах професійний рівень не досягти.



Вага у 2,5 кг ще не критично для перенесення, але для тривалих прогулянок з рюкзаком це не дуже приємно.

Власне, Acer Predator Helios Neo 16 AI відчувається ноутбуком для тих, хто розуміє, на що йде: він не ультрамобільний і не тихий, але якщо ти готовий миритися з шумом і вагою, то отримуєш продуктивну систему. Батарея та нагрів нагадують, що цей пристрій більше стаціонарний, ніж мобільний, але як робочо-ігровий гібрид він функціонує без явних обмежень, якщо підключений до мережі.

Ціна та конкуренти

У сегменті, де представлений Acer Predator Helios Neo 16 AI, ціни на різні моделі коливаються досить широко. Тестована версія OLED-дисплеєм коштує від 107 445 до 146 114 гривень.

Для порівняння у тому ж сегменті присутні серйозні конкуренти: MSI Vector 16 HX AI (108 999–125 349 гривень), Dream Machines RT5070Ti (від 108 199 гривень), Lenovo Legion Pro 7 (від 120 399 гривень), HP Omen Max 16 (104 472–124 838 гривень) та Acer Nitro 16S (від 102 459 гривень).

