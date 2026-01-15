Огляд ігрової гарнітури Razer BlackShark V3: геймерська класика без зайвого пафосу

Razer BlackShark V3 — бездротова ігрова гарнітура, яка займає проміжне місце між базовими моделями серії та дорожчими Pro-версіями. Тут немає студійних амбіцій чи кіберспортивного максималізму, зате є підтримка 2,4 ГГц і Bluetooth, знімний мікрофон HyperClear та THX Spatial Audio. У нашому огляді перевіряємо, на що реально здатна BlackShark V3 у щоденному використанні.

Razer BlackShark V3 7 999 грн. Плюси: Точна позиційність звуку; загальная якість звучання та технологія THX Spatial Audio; кардіоїдний мікрофон із ізоляцією голосу; фізичне керування гучністю та мікрофоном; комфортні амбушури; фірмове ПЗ; невелика вага; автономна робота. Купити в Elmir.ua Мінуси: Відсутнє активне шумозаглушення; після ~3 годин використання хочеться зробити паузу; іноді трапляється переривання сигналу інтернету у 2.4 ГГц режимі; ціна сподобається не всім. Купити в Elmir.ua 8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Razer BlackShark V3

Характеристика Значення Тип навушників Повнорозмірні, закриті, Over-Ear Особливості Пасивна фізична ізоляція, THX Spatial Audio (працює тільки на Windows 11, версія 23H2 або новіша) Підключення Бездротове: HyperSpeed USB-C; Дротове: USB-C Підтримувані кодеки SBC, AAC Радіус дії До ~2–3 м стабільного сигналу HyperSpeed Управління Фізичні кнопки: гучність, вимкнення мікрофона Мікрофон Кардіоїдний HyperClear SuperWideband Сумісність ПК, консолі, смартфони, планшети Динаміки (драйвери) 50 мм, динамічні, Razer TriForce Titanium Gen-2 Імпеданс 32 Ом (активний режим) Частотний діапазон 12 – 28000 Гц THD <1% при 1 кГц, 106 дБ SPL Автономність До 70 годин Швидка зарядка ~15 хв = 6 годин роботи Роз’єм для заряджання USB Type-C Матеріали амбушур Піна з ефектом пам’яті, тканинне покриття Матеріали оголів’я Метал + м’яка вставка з екошкіри Вага 270 грамів Гарантія 24 місяці

Паковання та комплектація Razer BlackShark V3

Комплектація Razer BlackShark V3 цілком достатня. Тут є сама гарнітура, знімний мікрофон HyperClear SuperWideband, USB‑донгл HyperSpeed і кабель USB‑C для зарядки та дротового підключення. Не маємо жодних додаткових амбушур, футлярів чи перехідників. Хоча кейс був би в тему, як, наприклад, у Hator Phoenix 2 Wireless.

Документація мінімальна, включає гарантію та інструктаж. Тільки те, що реально знадобиться, щоб підключити гарнітуру і почати користуватися.

Razer BlackShark V3 готова до роботи одразу після розпакування. Комплект простий, зрозумілий і практичний.

Дизайн та ергономіка Razer BlackShark V3

Razer BlackShark V3 виглядає по-геймерськи “просто”. Тут якісний матовий пластик, приємні вуху амбушури та знімний мікрофон. Вага близько 270 грамів відчувається на голові, але не тисне одразу. Спочатку здається трохи важкувато, а потім звикаєш.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Оголів’я регулюється стандартно, кроки помітні, металеві вставки всередині додають міцності, але не роблять його жорстким. Коли рухаєш головою, гарнітура тримається на місці, амбушури не з’їжджають, і вухо не стискає занадто сильно.

Амбушури Razer BlackShark V3 з піни з ефектом пам’яті і тканинним покриттям. Вони пружні, відновлюють форму, не приминаються при транспортуванні і не “прилипають” до вух після тривалого носіння. Чашки великі, повністю накривають вухо. Місця всередині достатньо, щоб не відчувати тиск на вушну раковину, хоча для декого вони можуть здаватися габаритними.

На лівій чаші Razer BlackShark V3 розміщене колесо гучності. Воно механічне, з чітким ходом і без люфтів. Регулювання плавне, без різких стрибків, що особливо помітно під час гри або голосового чату, коли потрібно швидко підлаштувати звук, не відволікаючись від процесу.

Поруч — тумблер вимкнення мікрофона. Фізичний, без сенсорів і подвійних функцій. Перемкнув і мікрофон гарантовано вимкнений. Для ігрової гарнітури це важливо, бо тут не треба гадати, чи система зрозуміла твій жест.

Кнопка живлення Razer BlackShark V3 розташована нижче і виконує одразу кілька ролей. Вона відповідає за ввімкнення гарнітури, перемикання режимів і базове керування бездротовими підключеннями. Натискання чітке, випадково її не зачепиш. Світлодіодний індикатор поруч з кнопками не нав’язливий, але інформативний. Він показує стан підключення, заряд і активний режим роботи.

USB-C порт використовується для зарядки та дротового підключення. Роз’єм розміщений логічно, кабель не заважає і не впирається у плече чи шию.

Окремо винесений порт для знімного мікрофона Razer BlackShark V3. Він фіксується надійно, без люфтів, а сам мікрофон легко знімається, коли він не потрібен. Це зручно, якщо гарнітура використовується не лише для ігор, а й для повсякденних задач.

Кнопка SmartSwitch на правій чашу відповідає за перемикання між режимами підключення. Саме через неї керується вибір між 2.4 ГГц, Bluetooth і режимом одночасного відтворення звуку. Логіка проста, тому одна кнопка відповідає за всі сценарії, без необхідності лізти в софт.

Тут же доступні попередні EQ-пресети. Вони не замінюють ручне налаштування в застосунку, але дозволяють швидко змінити характер звучання без ПК. Корисно, якщо гарнітура підключена до консолі або смартфона.

Режим 2.4 ГГц у Razer BlackShark V3 орієнтований на ігри, тому є мінімальна затримка, стабільний сигнал і передбачувана робота. Bluetooth тут для універсального використання, музики і мобільних пристроїв. Є й режим одночасного аудіо, коли гарнітура приймає звук одразу з двох джерел, що може бути цілком зручно для стрімів або голосового зв’язку під час гри.

Окремо варто згадати регулятор балансу гри та чату. Це реально корисний інструмент, який дозволяє підлаштувати гучність голосового зв’язку відносно ігрового звуку.

Зовнішній пластик Razer BlackShark V3 матовий, не збирає відбитки і не ковзає у руках. Суміщення металевих і пластикових елементів робить конструкцію більш жорсткою без додаткової ваги. Коли тримаєш гарнітуру в руках, відчуваєш баланс: права і ліва чашка мають схожу вагу, нічого не переважає.

Особливості, звук і мікрофон

Драйвери Razer TriForce Titanium налаштовані на окрему відпрацювання низьких, середніх і високих частот, що поліпшує читаність сцен і деталізацію в іграх та інших джерелах звуку.

Баси у Razer BlackShark V3 присутні, але не давлять. Середні частоти не провалені, голоси не ріжуть слух. Високі частоти не “свистять” під час відтворення музики чи відео. На ноутбуці та смартфоні звук подається стабільно, без потреби викручувати гучність на максимум.

THX Spatial Audio у BlackShark V3 — окремий алгоритм просторової обробки звуку, який працює не за принципом грубого розкидання каналів, а через моделювання напрямків і відстані до джерел звуку. Система намагається відтворити не лише “ліворуч–праворуч” чи “спереду–ззаду”, а й відчуття глибини сцени: наскільки звук близько, наскільки він вище або нижче від рівня голови.

Важливий момент. THX Spatial Audio у Razer є софтовою надбудовою, яка вмикається або вимикається через Razer Synapse. Але навіть без увімкненого THX BlackShark V3 зберігає хорошу просторову читабельність. Це заслуга самих драйверів TriForce Gen-2 і їх налаштування.

THX Spatial Audio я б назвав кілер-фічею Razer BlackShark V3. Не тому, що без нього гарнітура не грає, а тому що воно дає реальну перевагу без потреби копатися в налаштуваннях. Увімкнув і отримав більш читабельну сцену. Вимкнув і все одно маєш достатньо точний позиційний звук для комфортної гри.

Мікрофон HyperClear Super Wideband кардіоїдної спрямованості знімає фоновий шум, хоча в шумних кімнатах доводиться підлаштовувати гучність або віддаляти від рота, бо він ловить все, що поруч. Діапазон частот мікрофона 60–16 кГц робить голос природним, але якщо говориш тихо, деякі звуки губляться. Це варто враховувати при онлайн-іграх.

Коли тестував різні ігри, відразу помітив, що звуки пострілів, вибухів і кроків не змішуються; позиційність працює стабільно, навіть якщо персонаж швидко рухається по карті.

Підключення, застосунок та керування

USB‑C кабель вставляється в гарнітуру і одразу починає працювати на ПК або консолі. Дротове підключення Razer BlackShark V3 — без сюрпризів, ніяких драйверів не потрібно, система його впізнає відразу.

Донгл HyperSpeed працює без встановлення додаткового ПЗ та визначається системою майже миттєво. Затримка мінімальна, з’єднання стабільне. Водночас у середовищах із перевантаженим 2,4-ГГц діапазоном (зокрема зі старими Wi-Fi-роутерами) можливі радіоперешкоди, що іноді впливають на стабільність сигналу.

Перемикання між бездротовим і дротовим режимом Razer BlackShark V3 відбувається автоматично, якщо вставити кабель.

Застосунок Razer Synapse дозволяє створювати та зберігати профілі налаштувань, які можна швидко перемикати між різними сценаріями використання, наприклад, між ПК і ноутбуком. При цьому кастомні параметри звуку та мікрофона застосовуються одразу після підключення гарнітури. Налаштування мікрофона включають підсилення, шумозаглушення та голосовий еквалайзер, а всі зміни застосовуються в реальному часі, без помітної затримки під час використання.

Через Razer Synapse світлодіодний індикатор можна налаштувати так, щоб він показував стан підключення гарнітури, рівень заряду акумулятора (за замовчуванням) або попереджав про низький заряд.

Якщо не користуватися застосунком, базові функції працюють автономно, тому звук, гучність, вимкнення мікрофона доступні через фізичні елементи на гарнітурі.

Під час активного дзвінка Razer BlackShark V3 автоматично змінює баланс між грою та чатом. Гучність гри приглушується, а голос співрозмовника виходить на перший план. Це працює навіть без ручного втручання, що критично, якщо дзвінок прилетів прямо під час гри або роботи.

Якщо ж у вас вже йде один дзвінок і надходить другий, одне натискання ставить поточний виклик на утримання і приймає новий.

Коли один дзвінок активний, а інший уже на утриманні, одне натискання завершує поточний виклик і автоматично перемикає на той, що був на паузі.

Подвійне натискання SmartSwitch використовується для відмови. Якщо дзвінок вхідний — він відхиляється. Якщо ж під час активного дзвінка приходить другий, подвійне натискання скидає саме його, залишаючи поточну розмову без змін.

У ситуації з двома активними викликами (один активний, інший на утриманні) подвійне натискання дозволяє швидко перемикатися між ними. Це зручно, якщо гарнітура використовується не тільки для ігор, а й для роботи чи дзвінків упродовж дня.

Razer Audio — мобільний застосунок, доступний як для iOS, так і для Android, який виконує роль швидкого пульта керування Razer BlackShark V3 поза ПК. Через нього можна перевірити рівень заряду акумулятора, побачити статус підключення, перемикати режими роботи (Bluetooth, HyperSpeed або одночасний звук), а також обрати готові пресети еквалайзера. Інтерфейс простий і не перевантажений: кілька ключових екранів, мінімум вкладок і зрозуміла логіка.

Водночас Razer Audio не намагається замінити десктопний Razer Synapse. На смартфоні застосунок працює стабільно і виконує рівно ту роль, яка йому відведена: швидкий контроль гарнітури в мобільних сценаріях без зайвих налаштувань і без прив’язки до комп’ютера.

Автономна робота Razer BlackShark V3

Автономна робота Razer BlackShark V3 складається з кількох сценаріїв, які відчутно відрізняються між собою. Все залежить від типу підключення, гучності та характеру звуку. Перехід у режим HyperSpeed 2.4 ГГц скорочує автономність. Тут адаптер працює з мінімальною затримкою, постійно підтримуючи стабільний канал зв’язку, і це напряму б’є по витраті енергії. У реальному ігровому сценарії час роботи становить близько 35–40 годин, залежно від гучності.

Якщо навантажити звук, то маємо високий рівень гучності, активні баси, багато позиційних ефектів, постійну роботу мікрофона тощо, тому й батарея сідає швидше. У таких умовах автономність у HyperSpeed може опускатися до 30–32 годин, що, втім, усе ще залишається комфортним показником для бездротової ігрової гарнітури.

Bluetooth поводиться стабільніше навіть при високій гучності. Навіть із насиченим звуком і активними дзвінками гарнітура тримається 55–60 годин.

Приблизно 15 хвилин зарядки дають близько 3 годин роботи, чого вистачає, щоб дограти сесію або провести кілька дзвінків, але не замінює повноцінної зарядки. Якщо ви розрядили Razer BlackShark V3 в “нуль”, то знадобиться трохи більше 4 годин заряджання.

Стан акумулятора у BlackShark V3 відображається через світлодіодний індикатор, і логіка тут максимально проста. Коли гарнітура повністю заряджена, індикатор світиться зеленим. При середньому рівні батареї індикатор переходить у жовтий колір. Коли заряд опускається до мінімуму, індикатор блимає червоним.

Досвід користування Razer BlackShark V3

Чашки Razer BlackShark V3 повністю “накривали” мої вуха протягом двох тижнів тестування. Амбушури з піни з ефектом пам’яті сидять м’яко, тримають форму і не продавлюються, навіть якщо ти завис у грі на кілька годин. Вуха не втомлюються, і це великий плюс, бо не кожна гарнітура так може.

Оголів’я металеве, регулюється плавно, з невеликим опором, тож гарнітура ідеально лягає на голову. Жодного перекосу чашок, все відчувається надійно. Ти можеш крутитися, нахилятися, і нічого не люфтить.

Коліщатко гучності на правій чашці крутиться чітко, а кнопка вимкнення мікрофона реагує миттєво. Фізичні елементи керування лежать так, що ти навіть не дивишся, а відразу знаєш, куди доторкнутися.

Бездротове підключення через HyperSpeed і USB‑C тримається чудово. Позиційний звук працює на ура.

Акустика Razer BlackShark V3 на рівні, тому є баси глибокі, середні не “з’їдають” високі, та й деталізація на місці. Мікрофон відсікає більшість фонового шуму, хоча дуже голосна клавіатура трохи пробивається.

THX Spatial Audio додає ефекту присутності. Відчуття простору у шутерах чи симуляторах просто кайфове: джерела звуку не розмазуються, і ти реально розумієш, звідки що йде.

Гарнітура сидить так, що тиску на голову майже не відчуваєш, вага розподілена рівномірно. Три години гри пролітають непомітно, далі вже хочеться зробити невелику паузу, але дискомфорту немає.

Razer BlackShark V3 тримається на голові як “приклеєна”, звук точний, конструкція надійна, батарея не підведе.

Ціна та конкуренти

Razer BlackShark V3 у нашому регіоні продається від 6 599 до 10 549 гривень, залежно від продавця. За ці гроші вона конкурує з декількома доволі різними моделями, які теж претендують на ігровий сегмент.

JBL Quantum 650 пропонується в діапазоні 6 980–8 903 гривень. Це бездротова модель із підтримкою 7.1‑віртуального звуку, трохи важча, ніж Razer BlackShark V3, але з непоганим запасом автономності.

Logitech G522 Lightspeed коливається від 5 999 до 9 967 гривень. Більш класичний набір драйверів 40 мм і чутливість близько 97 дБ.

SteelSeries Arctis Nova 3X — від 4 736 до 8 679 гривень. Повнорозмірні, з авторегульованим оголів’ям і 3D-звуком, але без THX Spatial Audio.

Razer Barracuda X Chroma коштує від 5 299 до 10 222 гривень. Приблизно така ж автономність, як у Razer BlackShark V3.

Hator Phoenix 2 Wireless доступна за 3 329–5 918 гривень. Цікаве, проте більш бюджетне рішення для геймерів, яким не потрібен Hi‑End звук.

HyperX Cloud III S Wireless — від 5 439 до 9 999 гривень. Потужна автономність (до 200 годин), 53‑мм драйвери, знімний мікрофон, підтримка 3D-звуку. Відчутно важча і більша за Razer.

8 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Стриманий геймерський дизайн без надмірностей. Навушники сидять зручно, амбушури м’які, оголів’я не тисне навіть під час тривалого використання. Якість збирання, матеріали 8 Матеріали досить міцні, чаші і оголів’я не виглядають ламкими. Ціна 7 Ціна трохи зависока як для гарнітури середнього сегмента. Якість звучання 8.5 Звучання у BlackShark V3 збалансоване. Підходить для ігор і музики, але аудіофілам цього може виявитися замало. Комплектація 8 Проста і практична: гарнітура, знімний мікрофон, USB‑донгл і кабель USB‑C. Нічого зайвого, все відразу готове до роботи.