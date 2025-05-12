Огляд Age of Empires II: Definitive Edition на PS5 — гарна адаптація для платформи, що не створена для RTS

Age of Empires II — гра, яка не потребує представлення. Вперше випущена 25 років тому, вона не лише не втратила популярності, а й перетворилася на один з головних культурних орієнтирів у жанрі стратегій в реальному часі (RTS). У 2025 році ми нарешті бачимо її офіційний реліз на PlayStation 5 — повну, багату на контент та технічно добре реалізовану версію, яка може стати першою стратегією в житті для гравців, що віддають перевагу ґеймпаду над мишкою з клавіатурою. Та чи хорошої адаптації достатньо, аби гра відчувала себе природно на цій платформі?

Age of Empires II: Definitive Edition 999 грн. Плюси: увесь контент, включно з новим DLC; чудова оптимізація та кросплей; продумане керування з ґеймпада. Купити в PlayStation Store Мінуси: масивний інтерфейс на великих екранах; попри хорошу адаптацію під ґеймпад, грати не так зручно як на ПК з мишкою та клавіатурою. Купити в PlayStation Store 8 /10 Оцінка

ITC.ua

Подарунок для любителів стратегій

Ремастер легендарної стратегії Age of Empires II вийшов ще у кінці 2019 року, представивши оновлену графіку, режим глядача та покращений ШІ. 3,5 роки потому світ побачила версія для консолей Xbox. І ось ще через 1,5 року гру портували на PS5 з підтримкою кросплею та одночасно з випуском доповнення, яке додає нові цивілізації.

Вихід Definitive Edition на PS5 став першим релізом гри серії Age of Empires на консолях PlayStation відтоді, як оригінальна Age of Empires II з’явилася на PlayStation 2 у 2002 році.

Версія для PlayStation 5 є повноцінним портом PC-видання Age of Empires II: Definitive Edition. Це означає, що гравці отримують усі покращення, які були додані у 2019 році: текстури в 4K, оновлені моделі, коротші часи завантаження та численні технічні оптимізації, які забезпечують відчутно вищу плавність, ніж у класичній HD-версії.

До нашого розпорядження — усі знайомі режими гри: кампанії, кооператив, «сутички», режим Return of Rome, редактор сценаріїв, гнучка підтримка модів та багатокористувацька гра з кросплатформним режимом. Щоб користуватись мультиплеєром, достатньо синхронізувати облікові записи PSN і Microsoft — процес простий, але обов’язковий для гри онлайн із користувачами на Xbox чи ПК.

Запуск PS5-версії збігся з релізом нового доповнення Three Kingdoms — історичної кампанії про епоху Трьох царств у Китаї (220–280 рр.). Тут три окремі кампанії про Шу, Вей і Ву, з 15 місіями та 5 новими фракціями. Унікальні юніти (як-от вогняний лучник чи Jian-мечник), нові механіки (наприклад, добування їжі з пасовищ) і приємна локальна атмосфера додають грі свіжості. Для охочих — два нових рівні складності: «Легендарний» та «Легкий» для історичного занурення без стресу.

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Навчання для «Хоробрих серцем»

На початку гра пропонує пройти туторіал — навчальні кампанії під проводом Вільяма Воллеса. Так, саме того загадкового шотландського лідера з популярного фільму, який, здається, перекваліфікувався у стратегічного тренера. Навчання поділено на чотири місії, кожна тривалістю до години, в яких поступово пояснюються основи керування, економіки та розвитку вашої цивілізації.

У туторіалі, який супроводжується голосовими підказками, гравець керує шотландцями у протистоянні з англійцями. Під час проходження місій ви осягнете усі тонкості ігроладу зразкової RTS: від технічних моментів керування ґеймпадом до розуміння суті стратегії, яка збільшує шанси на перемогу.

Поріг входження для новачка жанру досить високий, — кількість можливих дій та складових прогресу, які варто тримати в голові, велика — тому дуже доречна наявність у грі адаптивних підказок, якщо ви щось забудете: гра м’яко нагадуватиме, куди йти і що робити далі, якщо ви «зависнули».

Ґеймпад проти миші

Найбільша інтрига — як грається RTS на консолі? Age of Empires II: DE на PS5 має повноцінне адаптоване управління для DualSense, з чіткою логікою, яку пояснять під час туторіалу. Роль курсора виконує стік, підтвердження дії робиться натисканням Х, а розширені функції керування стають доступними при затисканні L2 та R2.

Керування адаптоване настільки логічно, наскільки це можливо на ґеймпаді, але водночас не зникає відчуття, що грати в RTS на ґеймпаді — це радше альтернатива, ніж повноцінна заміна мишці з клавіатурою. Звикання до такого керування — процес не швидкий та вимагає регулярних і тривалих ігрових сесій. Роблячи перерву в кілька днів, вам доводиться деякий час згадувати основні моменти ігроладу. Але рятують підписи головних кнопок інтерфейсу, які доступні під час гри.

Тож чи варто грати в Age of Empires II: DE саме на PlayStation? Тільки якщо немає можливості чи бажання грати на ПК або для вас принципово важливо зручно відкинутись на кріслі перед великим телевізором. Якщо ж ви хочете відчувати природність ігрового процесу, вибір, безсумнівно, за ПК з клавіатурою і мишкою.

Візуальна адаптація

Гра підтримує 4K, видає стабільний показник FPS, а завдяки потужностям PS5 завантаження зазвичай тривають не більше 10 секунд.

Здивувала присутність гнучких налаштувань графіки: можна регулювати якість окремих ігрових ефектів або вибрати загальний пресет графіки: за замовчуванням зі звичайних режимів є навіть «Ультра», але в ньому з’являються надто яскраві світлові ефекти. Інтерфейс місцями виглядає завеликим — його масштаб схожий на планшетну версію. На щастя, масштабування регулюється в налаштуваннях, але все одно в мене не зникало враження, що гра портовано з планшета.

Трофеї

Age of Empires II: Definitive Edition на PS5 встановила рекорд за кількістю трофеїв: аж 332 досягнення, серед яких 99% — бронзові

Базова гра містить 71 трофей (разом із «платиною»), решта — це DLC. Якщо ви оберете Premium-видання, отримаєте весь додатковий контент одразу, а з ним — і цілу лавину нових цілей. Усі трофеї охоплюють перемоги різними цивілізаціями, проходження кампаній, сценаріїв і навіть окремі умови, пов’язані з особливими механіками з DLC.

Пройти гру на 100% — це виклик не на десятки, а на сотні (а то й тисячі) годин. Це більше схоже на довготривалу стратегію саму по собі, а не просто колекцію досягнень. Втім, справжні фанати серії та трофіхантери можуть знайти в цьому додаткову мотивацію.

Видання та ціни

У PS Store доступні 3 основних варіанти з цілком адекватною ціною:

Standard Edition: з трьома DLC (Lords of the West; Dynasties of India; Dawn of the Dukes) – 999 грн;

Premium Edition: включає всі розширення, які виходили для гри, в тому числі Return of Rome, The Mountain Royals і свіже доповнення Three Kingdoms – 1499 грн;

Комплект преміум-видання з Age of Mythology: Retold, якщо хочеться два історичних хіти одразу – 2495 грн