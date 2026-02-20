Огляд AVerMedia Mingle Bar PA511D: все для відеоконференцій в одному пристрої

В нас на огляді опинилася камера для відеоконференцій, або відео конференц-камера AVerMedia Mingle Bar PA511D, що претендує на роль універсального рішення формату “все в одному” для малих конференц-залів та офісів. Ми протестували пристрій у реальних умовах, а тепер ділимося враженнями в огляді нижче.

AVerMedia Mingle Bar PA511D Від 27 300 грн. Плюси: компактні розміри та зручне кріплення; просте підключення; чудове поле огляду 124 градуси; інтелектуальне автокадрування на базі ШІ; якісне шумозаглушення та обробка звуку; функціональність док-станції; підтримка 4K при 30 к/с Мінуси: висока ціна; програмне забезпечення Connect могло б бути зручнішим, як і його встановлення та оновлення пристрою

Технічні характеристики AVerMedia Mingle Bar PA511D

Характеристика Значення Сенсор CMOS Sony STARVIS 4K (8 МП) Максимальна роздільна здатність 3840 x 2160 @ 30 к/с, 1920 x 1080 @ 60 к/с Поле огляду (FOV) 124° діагональ (115° горизонталь, 79° вертикаль) Цифровий зум 4x Функції ШІ AI Auto Framing, розпізнавання жестів Обробка зображення HDR, 3D Noise Reduction (3DNR) Мікрофони 2 всеспрямовані, радіус охоплення 4 м Динамік 5 Вт з посиленням басів Технології аудіо AI-шумозаглушення, beamforming, ехокомпенсація Інтерфейси USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Alt Mode), USB-A 3.2 Gen 1, HDMI (4K), RJ45 Gigabit Ethernet, 3.5 мм Aux, DC Jack 12V/1.5A Додаткові порти USB-A (для периферії), 3.5 мм (для зовнішнього мікрофона) Стандарти UVC 1.0 (Plug-and-Play) Сумісність Zoom (сертифіковано), Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, Barco ClickShare Conference Механічний захист Шторка приватності, 2x Kensington Lock Варіанти монтажу Затискач на монітор, стіна, штатив (1/4″-20), стіл, VESA Габарити 295 x 70,4 x 78,7 мм Вага 555 г

Пакування та комплектація

AVerMedia Mingle Bar PA511D постачається у компактній коробці з мінімалістичним дизайном.

Всередині знаходиться сама камера Mingle Bar, адаптер живлення 12V/1.5A з довгим кабелем, кабель USB-C для підключення до комп’ютера та документація.

Дизайн та конструкція AVerMedia Mingle Bar PA511D

AVerMedia Mingle Bar PA511D має сучасний лаконічний дизайн, який добре вписується в будь-який офісний інтер’єр, кімнату чи кабінет. Пристрій має сіро-чорний колір з матовим покриттям, яке не збирає відбитки пальців.

Розміри моделі складають 295×70,4×78,7 мм і дозволяють розмістити систему на будь-якому моніторі, телевізорі, столі або стільниці без особливих проблем. Вага камери складає 555 грамів, а корпус відчувається міцно та надійно.





Передня панель AVerMedia Mingle Bar PA511D оснащена об’єктивом камери з механічною шторкою приватності. Це фізичний захист, а значить камера точно не вестиме фільмування, коли ви цього не хочете. Поруч з об’єктивом розташовані світлодіод та мікрофони.

По боках бачимо динаміки та надпис AVerMedia праворуч.

На верхній панелі знаходяться вентиляційні отвори для відведення тепла. Пристрій злегка нагрівається під час роботи, особливо при тривалих відеоконференціях у 4K, але це нормально і не впливає на його функціонування. Також бачимо фізичну кнопку вимкнення/увімкнення.

Задня панель відео конференц-камери має порт USB-C для підключення до комп’ютера, HDMI для виведення зображення на зовнішній монітор, USB-A для периферії, RJ45 для дротового інтернету, 3.5 мм аудіовхід та DC-порт для живлення.

Знизу підставки бачимо основну інформацію про пристрій, прогумовану поверхню та чотири ніжки для встановлення на стіл, телевізор чи монітор, а також кріплення на штатив (різьба ¼”).

Конструктивно пристрій продуманий, а головне компактний. Затискач для монітора міцний і надійно фіксує камеру на екрані будь-якої товщини.

Якість зображення та автокадрування

Відео конференц-камера AVerMedia Mingle Bar PA511D оснащена 8-мегапіксельним сенсором Sony STARVIS. Максимальна роздільна здатність становить 3840×2160 пікселів при 30 кадрах на секунду. Також є підтримка 1080p при 60 кадрах на секунду, що дає більш плавну картинку, хоча і з меншою деталізацією.

Наявне поле огляду у 124 градуси це справді широкий кут, тому для малих конференц-залів, де стіл стоїть близько до екрана, це ідеальний варіант. Навіть якщо в кадрі 5-6 людей, камера захопить всіх без проблем.





Також є крута функція AI Auto Framing. Камера автоматично виявляє людей у кадрі та налаштовує композицію так, щоб усі учасники були в центрі уваги.

У камері є підтримка HDR, а це допомагає збалансувати експозицію в контрастних умовах. Наприклад, якщо за спиною учасника конференції яскраве вікно, HDR допоможе зберегти деталі як у темних, так і у світлих ділянках кадру.

Також кажуть, що є технологія 3D Noise Reduction для зменшення цифрового шуму в умовах низької освітленості. Тобто картинка залишається чистою навіть у слабо освітлених приміщеннях, що дуже важливо для офісів з обмеженим природним світлом.

Завезли й чотирикратний цифровий зум, а якість при збільшенні залишається прийнятною, хоча, звісно, до оптичного зума це й близько не дотягує.





Аудіосистема AVerMedia Mingle Bar PA511D

AVerMedia Mingle Bar PA511D оснащений двома всеспрямованими мікрофонами з радіусом охоплення до 4 метрів і динаміком потужністю 5 Вт з посиленням низьких частот.

У мікрофонів є купа корисних технологій: AI-шумозаглушення, формування променя (beamforming), ехокомпенсація та адаптивна технологія дальнього поля. Це все звучить складно, але на практиці означає, що усі учасники розмови чують та бачать усе добре навіть у гамірному офісі, або якщо ви сидите від камери умовно далеко.





Також єшумозаглушення, яке вирізає фонові звуки, такі як клацання клавіатури, шум кондиціонера або розмови за стіною, залишаючи тільки голос.

Заявлено, що динамік має посилення басів, але фактично він просто нормальний та приємний, а головне гучний, звук. Розробник каже, що наявної гучності 5 Вт достатньо для приміщень площею до 15-20 кв. м.





Підключення, ПЗ та налаштування

Один з головних козирів AVerMedia Mingle Bar PA511D є можливість підключення по одному кабелю. Тобто ви підключаєте один USB-C кабель від пристрою до ноутбука, і через нього передається відео, аудіо, мережевий сигнал та виведення зображення на зовнішній монітор через HDMI.

Але тут є важливий нюанс. Для повноцінної роботи док-станції ваш ноутбук має підтримувати DisplayPort Alt Mode через USB-C. Не всі моделі на ринку мають цю функцію, особливо старіші або бюджетніші пристрої. Але в більшості випадків це достатньо розповсюджена можливість, тому, скоріше за все вона є у на вашому ноутбуці, особливо якщо він відносно новий.

Крім того, обов’язково потрібно підключати зовнішній блок живлення 12V/1.5A. Потужності стандартного USB-порту просто не вистачає для одночасної роботи 4K-камери, динаміка та всіх додаткових функцій.





Налаштування після підключення базове та не вимагає особливих знань, а от з фірмовим ПЗ є нюанси, про які розкажу далі.

Після першого підключення операційна система без проблем розпізнає AVerMedia Mingle Bar PA511D як камеру, динамік і мікрофон. Можна відразу запускати Zoom, Teams або будь-яку іншу програму для відеозв’язку.





Якщо ж потрібен доступ до додаткових функцій, то доведеться встановити фірмовий застосунок AVerMedia Connect. Він доступний для Windows та macOS і дозволяє налаштовувати різні параметри зображення та копирсатися в її функціях.

Правда, для встановлення ПЗ та оновлення відео конференц-камери треба пройти певний набір дій. Для цього переходимо на сторінку пристрою з офіційного сайту AVerMedia, спускаємося вниз і знаходимо пункт із завантаженням ПЗ. Спочатку завантажуємо утиліту оновлення в розділі Connect (Win) або Connect (Mac) залежно від вашої системи. Встановлюємо утиліту і оновлюємо ПЗ камери. Далі переходимо в розділ Firmware (Win) або Firmware (Mac) та вже завантажуємо безпосередньо саму програму AVerMedia Connect.

Нагадую, що це робити не обов’язково, бо ця відео конференц-камера вже працює з усіма відомими відеосервісами з коробки, але теоретично все ж бажано оновити її ПЗ. І якщо ви хочете подивитися усі її можливості, то доведеться оце все описане вище зробити.





Інтерфейс AVerMedia Connect простий і не ідеальний, бо іноді доводиться покопатися в меню, щоб знайти потрібну опцію. З іншого боку, після початкового налаштування заходити в додаток майже не потрібно, всі основні функції працюють в автоматичному режимі.

AVerMedia Mingle Bar PA511D сертифікований для Zoom та Barco ClickShare Conference. Також він працює з Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex та багатьма іншими платформами без жодних проблем.

Досвід користування AVerMedia Mingle Bar PA511D

Загальні враження від цієї конференц-камери приємні. Вона відносно невелика, як для пристрою усе в одному, вона легко та просто підключається, але це за умови, якщо вам не потрібно встановлювати фірмове ПЗ та оновлення. Тут вже працівникам офісу треба буде кликати сісадміна, чи якогось “хлопця, що розбирається”.





Якщо ж цього не потрібно, то підключення реально займає буквально декілька хвилин: під’єднали кабелі до ноутбука чи ПК, встановили на монітор чи телевізор, або під ними, запустити Zoom і готово.

Якість зображення адекватна, а на моєму відеотесті ви побачите яка картинка в камери в поганих умовах освітлення і який звук голосу вона дає. Та й автокадрування працює адекватно.

Є, звісно, нюанси. Обов’язкове зовнішнє живлення трохи напружує, особливо якщо розетки далеко від робочого місця. В кожному офісі їх може бути повно, або, навпаки дуже мало. Ну й програмне забезпечення могло б бути інтуїтивнішим та новішим. Судячи з файлу ПЗ на офіційному сайті, його не оновлювали з 2024 року. Хоча для корпоративного сегмента це супернова штука.

Проте загалом це дрібниці на фоні того, що система справляється зі своїм основним завданням, дає якісний відеозв’язок, легко підключається і має адекватний звук.

Ціна та конкуренти

AVerMedia Mingle Bar PA511D продається за ціною від 27 000 гривень. Це не найдешевше рішення на ринку, але якщо дивитися на функціонал та якість, то ціна цілком адекватна як для корпоративного сегмента. Проте, звісно, це великі гроші.

Головними конкурентами на ринку є моделі Poly Studio R30 USB Video Bar з цінником майже 30 000 гривень, та Logitech MeetUp. Обидва пристрої також знімають у 4K при 30 кадрах на секунду і мають схоже поле огляду близько 120 градусів.

7.7 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8 Лаконічний дизайн, компактні розміри, зручні варіанти монтажу. Камера 8 Сенсор Sony STARVIS 4K, широке поле огляду 124 градуси, ефективний AI Auto Framing. Функції 8 Автокадрування, шумозаглушення, beamforming. Ціна 7 Ціна висока, але це такий сегмент, та й конкуренти тут не відстають. Звук 8 Якісні мікрофони з радіусом охоплення 4 м, ефективне AI-шумозаглушення. Динамік 5 Вт. Комплектація 7 Є все необхідне для початку роботи.