Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2

Хідео Кодзіма дав інтерв’ю, в якому поділився деталями про Death Stranding 2 та своє захоплення легендарним режисером Девідом Лінчем.

Під час розмови творець розповідав про потенційних акторів для своїх ігор. Він згадав, що хотів би побачити в одному з проєктів американського актора Стіва Макквіна, який помер в 1980 році. Тому його він фантазував принаймні про CGI. І заодно додав про своє захоплення Девідем Лінчем.

“У своїх іграх я вже залучав кінорежисерів, яких особисто знаю або глибоко поважаю. Насправді я завжди мріяв запросити Девіда Лінча — режисера, яким захоплююся вже багато років. Але він нещодавно помер, і я спустошений”, — ділиться Кодзіма.

Він продовжив розповідати про кінематографічність в Death Stranding 2, якою користуються навіть підлітки для обходу закону. Зокрема розробник згадав DS1: довгі катсцени, повільний початок й багато пояснень. Але статистика показала, що частина гравців пропускала такі заставки. Хоча Кодзіма вважає катсцени надважливою частиною ігрового досвіду, йому доводиться реагувати на рішення гравців. Тому була змінена довжина сцен навіть після знімання, щоб підтримати баланс між геймплеєм і сюжетними моментами.

Також Хідео Кодзіма звернув увагу на ключову різницю між кіно та іграми. На його думку, в геймдеві багато невизначеності, що ускладнює роботу акторів.

“У грі ти можеш дивитися на сцену з будь-якого ракурсу, а то й узагалі відійти кудись посеред ролику. Інакше кажучи, творець не може все прорахувати чи спланувати, бо все залежить від дій гравця. Кіно — це серія ретельно підібраних кадрів, але до ігор не можна підходити з таким самим мисленням”, — додає він.

Ще один виклик — тривалий і розірваний графік знімання. Якщо кіно можна зняти за кілька місяців, то Death Stranding 2 знімали приблизно по тижню на місяць протягом трьох років. Через довгі перерви акторам доводилося повертатися в емоційний стан, який вони мали під час попередніх сцен, а планування вимагало високої гнучкості. Принаймні тепер зрозуміло, чому розробник в якийсь момент змінив характер персонажів та їхні звички.

Наприкінці розмови Кодзіма прокоментував і порівняння з письменником Томасом Пінчоном. Невелика ремарка: у романі Bleeding Edge Пінчон згадує творця ігор та Metal Gear Solid, причому позитивно. Загалом обидва чоловіки — митці, які розмивають межі жанрів, поєднуючи попкультуру з глибокими темами. Наразі Кодзіма сказав, що поважає та захоплюється письменником.

