Огляд FIFINE Ampli 3: твій перший аудіоінтерфейс

Компанія FIFINE нерозривно пов’язана зі звуком. Вони випускають мікрофони, наприклад, FIFINE Tank 3 чи FIFINE TAM8, навушники, різне звукове обладнання та навіть стрім-дек. В цьому огляді ми подивимося на їх відносно бюджетний новий аудіоінтерфейс FIFINE Ampli 3. Цей пристрій підійде не тільки музикантам та стримерам, а й різноманітним контент-мейкеркам та усім тим, хто хоче мати гарний звук без відповідного мікрофона для запису подкастів, озвучки, вокалу, музики, відео тощо.

FIFINE Ampli 3 Від 4988 грн. Плюси: компактний розмір і міцний металевий корпус; легке підключення без драйверів та ПЗ; наявність фантомного живлення; наявність двох комбінованих входів XLR\TRS; гарна якість звучання для своєї ціни; не шумить під час запису; гарний універсальний варіант для стрімінгу, запису голосу та вокалу чи музичних інструментів, для озвучки та подкастів Купити в Stylus.ua Мінуси: невдале рішення з глянцевим пластиком спереду та позаду; комусь не сподобається відсутність додаткових налаштувань чи ефектів; комусь буде треба ПЗ; багато відомих конкурентів за ті ж гроші Купити в Stylus.ua 7.6 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики FIFINE Ampli 3

Призначення Для динамічного мікрофона; для конденсаторного мікрофона з фантомним живленням Входи та виходи XLR\Jack (6.35 мм) Кількість вхідних каналів 2 Ширина біта 16\24 біти Інтерфейс підключення USB-C Частота дискретизації 44,1\192 кГц Кількість вихідних каналів 2 Вихід на навушники 1 Функції та можливості Пряме управління монітором Корпус Метал, пластик Вага 700 грамів

Паковання та комплектація

FIFINE Ampli 3 постачається в невеликому боксі з малюнком самого пристрою.

Всередині знаходиться сам аудіоінтерфейс, кабель USB-C to USB-С із вбудованим перехідником на USB-А для підключення до ПК чи ноутбука, а також документація.

Дизайн та ергономіка

FIFINE Ampli 3 має мінімалістичний, навіть аскетичний дизайн. Тут немає нічого зайвого та зробленого суто для краси — кожен елемент має практичне застосування. Правда, цього не можна сказати про деякі використані матеріали.

Аудіоінтерфейс отримав надійний металевий корпус. Але панелі спереду та позаду пластикові разом з кнопками та крутилками. І тут головне, що виробник чомусь вирішив додати саме глянцевий пластик на передню та задню частини корпусу. А на них дуже швидко сідає пил, видно кожну маленьку подряпинку та відбиток пальця.

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Це можна побачити навіть на світлинах. Перед фотографуванням я рази три ретельно протирав пристрій, але варто взятися не в тому місці раз чи два і він вже увесь залапаний та брудний.

Основні елементи керування аудіоінтерфейса розміщені на передній панелі. Це два комбіновані входи XLR/Jack розміром 6,3 мм, а також регулювання підсилення для керування виходом входів, навушників і монітора. Вони оснащені світловим індикатором. Поруч бачимо фантомне ввімкнення/ увімкнення входу приладу, кнопку активації високих частот, кнопку моніторингу звуку через навушники та кнопку, яку треба вмикати, якщо підключаєте музичні інструменти.

На задній панелі розмістили порт USB-C для підключення пристрою, входи для студійних моніторів та Kensington Lock.

На верхній частині є надпис FIFINE.

На дні бачимо чотири круглі силіконові ніжки.

Особливості FIFINE Ampli 3

Пара комбінованих входів XLR\TRS підходять для підключення динамічних чи конденсаторних мікрофонів (для других є кнопка фантомного живлення 48V), музичних інструментів чи лінійного входу.

Заявлене посилення вхідного передпідсилювача складає 55 дБ. Динамічний діапазон входів становить 110 дБ. Динамічний діапазон виходів тут 108 дБ. Вихід на навушники

складає 32 і 55 Ом. Частота дискретизації тут 44,1\192 кГц, а звук 24-бітний.

FIFINE Ampli 3 дає можливість користувачу робити прямий моніторинг звуку. Це означає, що ви можете вставити мікрофон в XLR\TRS вхід та навушники з роз’ємом Jack в спеціальний вхід для них та в реальному часі чути свій голос.

Також є прямий моніторінг з двох каналів. Наприклад, ви записуєте пісню, чи два голоси, або подкаст. Тоді ви через навушники чуєте два голоси, або два інструменти, або голос та гітару. Це дуже зручно.

Аудіокарта оснащена кнопкою Treble. При її активації голос робиться вищим апаратним способом. Це може бути корисно тим, хто має занадто низький голос, або тим, хто хоче трохи додати йому яскравості, об’єму та барв. Звісно, в цьому випадку це смаківщина, тому тут треба дивитися самому. Комусь таке подобається, а комусь ні. Для певних типів голосів це сильно їм допоможе, а іншим, наприклад, вже дуже високим, тільки зробить гірше.

FIFINE Ampli 3 дає чисте й стабільне звучання. У поєднанні з хорошим мікрофоном будь-якого підтримуваного типу рівень шуму дуже низький, фактично не чутний в навушниках чи при записі. Це важливо для запису голосу, наприклад.

І хоч аудіокарта не має вбудованого потужного преампа, підсилення конденсаторних мікрофонів вистачає зробити на 50% для гучного, якісного звуку. У випадку з динамічними, яким треба більше «розкачки», крутилку можна викручувати від 60 до 80%.

Програмне забезпечення

FIFINE Ampli 3 легко підключається до ПК чи ноутбука по комплектному кабелю USB-C. Драйверів встановлювати не потрібно — підключення відбувається в режимі plug-and-play, тому комп’ютер та різні відповідні програми відразу розпізнають пристрій і дозволяють перемикнутися на нього, вивести через нього звук, канал тощо.

Аудіокарта не має власного драйвера і працює зі стандартним протоколом ASIO. Це означає, що цей аудіоінтерфейс не отримав фірмового ПЗ. Тобто усе управління відбувається із самого пристрою, руками.

З одного боку, це буде мінусом для просунутіших користувачів, яким знають та вміють копирсатися в налаштуваннях подібних пристроїв тощо. З іншого, FIFINE Ampli 3 чудово підійде саме новачкам, для яких додаткове ПЗ буде скоріше проблемою, ніж корисним доповненням.

Досвід користування FIFINE Ampli 3

Моє користування FIFINE Ampli 3 виявилося напрочуд ефективним та продуктивним. За час тестів я дуже багато користувався цим аудіоінтерфейсом для різних задач. Хіба що музику не писав. Через нього та мікрофон FIFINE AM8 я розмовляв з колегами по Zoom та Google Meet, записував відео та окремо голос.

Мені подобається мінімалізм в дизайні цієї моделі, але не зайшло рішення з глянцевою передньою та задньо панеллю, про що я вже писав вище. Пристрій дійсно дуже часто треба витирати, хоча він майже завжди стоїть в одному місці.

Якість пластикових крутилок достойна, їх хід трохи пружній, але не сильно, тому повертати їх зручно.

Сподобалися світлодіодні індикатори навколо крутилок з підсиленням каналів. Вони показують стан каналу в реальному часі. Наприклад, якщо гучність голосу в нормі, то вони блимають зеленим під ваш ритм голосу. Якщо є трохи перевантаження, то з’являється помаранчевий колір, а якщо його забагато, то починають світитися червоним. Це допомагає відстежувати запис голосу чи інструменту в реальному часі та швидко все виправити, поміняти тощо.

Також аудіокарта дійсно тиха. Тобто при достатньо сильному підсиленні того ж динамічного мікрофона на 70-80% на фоні, окрім вашого голосу, ви реально нічого не почуєте. А це значить, що й на тому боці ніхто не почує, і не буде зайвих шумів на постобробці голосу, якщо ви записуєте відео чи робите озвучку, чи пишете вокал.

Ціна та конкуренти

FIFINE Ampli 3 продається за ціною від 4988 гривень. Якщо брати саме цю модель без погляду на конкурентів, то цінник дійсно адекватний, тим паче в цьому бюджетному сегменті аудіокарт. Але річ у тім, що на ринку є відоміші моделі, яки коштують, або менше, або так само, або трохи дорожче. Правда, не усі з ним мають схожий набір портів тощо.

Головними конкурентами героя огляду є дві моделі Behringer — Behringer U-PHORIA UMC202HD з цінником від 3735 гривень та Behringer U-PHORIA UMC204HD (ціна від 4915 гривень). Судячи з дизайну, виробник FIFINE Ampli 3 надихався саме ними. Також є популярна аудіокарта Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen з ціною 4319 гривень, але з одним входом, є не менш відома Audient ID4 MKII, але вона дорожча — від 6679 гривень.

7.6 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8 Аскетичний та універсальний дизайн підійде для багатьох сетапів та робочих столів. Якість збирання, матеріали 7.5 Корпус надійний та металевий, але задня та передня панель з глянцевого пластику, що постійно збирає бруд та відбитки пальців. Функції 7.5 Два входи, підвищення тону голосу, моніторинг в реальному часі та світлодіодні індикатори заслуговують на гарну оцінку. Але також треба пам’ятати, що немає додаткових ефектів та фірмового ПЗ. Ціна 7 Цінник адекватний та доступний, тим паче для цієї категорії. Але в конкурентів ціни не вищі, а іноді навіть менше. Звук 8 Аудіоінтерфейс гарно розкриває різни типи мікрофонів, він має непоганий підсилювач сигналу і головне не шумить.